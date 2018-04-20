中国国际进口博览会已签约906家企业

晨报记者 谢 竲

中国国际进口博览局副局长、国家会展中心董事长孙成海日前向媒体通报了首届中国国际进口博览会的有关筹备工作情况，据悉，目前已经有61个国家正式确认参展，906家企业已正式签约。

各国企业参展热情高涨

孙成海表示，作为2018年我国四大主场外交活动之一的首届中国国际进口博览会，自筹备之初起就受到了国际社会广泛关注，各国企业参展热情高涨。截至4月17日已经有61个国家正式确认参展，906家企业已正式签约，签约展览面积15.7万平方米，加上拟签约企业，总数已超过1700家。

众多高新产品将首发

虽然招展工作还在进行中，截至目前已经有很多优质品牌、亮点产品确定亮相。记者了解到，预计七大展区很多参展企业将展示全球首发产品，如微软开发的全息眼镜，以第一视角投射出三维效果； 瑞典医疗企业医科达（Electa）将带来肿瘤放射治疗设备，意大利莱奥纳多集团也将展示其全新直升机产品。

从企业数量上看，目前服装服饰日用消费品展区和食品及农产品展区的报名情况是最火爆的，而从报名面积上来看，智能及高端装备展区以及汽车展区是目前最大的。

“智能导览”逛展会

据介绍，中国国际进口博览会筹办方对标国际一流展会，广泛接洽各方特点，形成了打造首届中国国际进口博览会一流服务的框架方案。将以“境外展商服务”、“展会参观服务”、“交易促进服务”、“论坛会议服务”和“接待保障服务”五大“一流服务”体系为依托，着力实施场馆升级、餐饮升级、导览升级、数字展会、观展接待、便捷通行等13项重点工作的推进，比如餐饮升级方面，将引进多种类的国内外特色餐饮，确保满足不同民族、群体的餐饮需求，预计高峰出餐数量每天超过15万份。

此外，届时将开通包括招展、招商、展务、证件管理、媒体管理等8个核心业务系统的“1+8”进口博览会综合门户及信息化系统，保证最高峰值25万人手机顺畅的通信服务。展商、观众可以通过手机中的导览指引，找到自己最感兴趣的展会信息，也可以根据大数据的推荐找到最受欢迎的现场活动。