子不语

大概小学四五年级的时候，《女神的圣斗士》传到了中国，接下去是鸟山明的《七龙珠》。海南出版社出版了这两套漫画，售价一元九角一本，一卷5本要九元五角。为什么至今还能牢牢记住这个数字？因为我为了省这九元五角，两个礼拜没吃早饭——当时每天一元钱吃早饭已经是相当高的标准了，毕竟牛奶才卖3角多一瓶。然后我终于买到了一卷《海洋大战卷》，可以和同学交换前面的《黄金圣衣卷》或《十二神殿卷》来看。

不知道现在的孩子去买漫威的手办或者昨天“复联”见面会的门票，会从哪里省下钱来，但至少我能理解他们的狂热。每个孩子心中都曾住过一位超级英雄，从会七十二变的孙悟空到打不死的星矢、再到小罗伯特·唐尼。就像我，即使那么多年过去了，在早就习惯了做什么事情都瞻前顾后趋利避害之后，仍然不会忘记当时的那种单纯的执迷。那是一个爱恨由心的年纪，那是一个勇于燃起内心欢愉的年纪，那是我的青春时代。

可能有些有几分阅历的人，总把年轻人对于流行文化的狂热当成不可思议的脑残行为，却忘了自己也曾年轻过，自己也曾对着伍德斯托克的录像激动地不知所以过。今天他们的嗤之以鼻，是因为涅槃乐队变成了他们觉得不入流的“复联”或者二次元。

并不是只有理性与克制才能予人启迪，昨天迪士尼小镇上的狂热盛况，即使我们不是“复联”或者长腿抖森的粉丝，但看着照片或者视频里的这些年轻人，能否会让我们回味起我们心中曾经的超级英雄，回味起心中曾有过的不可抑制的情感喷发，和对爱恨喜恶的无比坚定。如果心里能不时泛过这样的悸动，或许能够让我们更加年轻和真实一点。

至少这样的盛况让我回想起高中的时候，《灌篮高手》放“湘北”打“海南”的那一天，好多人挤在一个同学家里一起看。那天我得了重感冒，脑子昏昏沉沉的，但丝毫不妨碍热血在少年的胸腔和脑海中流淌。现在想来，年轻人的狂热，就像感冒一样传来传去，像感冒一样纠缠着整个青春。

那是回忆里最可爱的自己。