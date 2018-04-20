吉利蟹

为什么喜欢漫威？这是一个很好回答的问题，因为可选答案实在太多了。漫威宇宙设定宏大、结构庞杂、故事有趣、人物形象海量而多元化，就以这两天搅动了全上海的“复联”系列来说，美队甜，托尼拽，黑寡妇酷，绿巨人憨，锤哥的腹肌，洛基的颜和腿——套句广告词，总有一款适合你。

然而这又是个不太好回答的问题。漫威宇宙十年来在全世界范围内圈粉，当然不可能单单靠颜值。超级英雄是美漫不变的主题，他们拥有迥异于常人的能力，每天忙的都是拯救城市、国家乃至世界这种级别的大事，这样的设定显然不会有人信以为真。那为什么粉丝们还是愿意认同他们在平行世界里真实存在，并且真心实意地热爱他们？唔，大概是因为——他们，就是我们。

我们都知道人性有多么复杂，正面和负面的形容词可以同时用在人类身上而毫不违和。漫威宇宙的超级英雄们一直被形容为“接地气”，也正是因为不管他们有着多么强大的能力，其根本上仍然是个人而不是神（有几个虽然设定是神但也还是另外一种人吧），他们会受伤，也会死，更重要的是，他们充满人性弱点的内心跟我们并无分别：有的骄傲自大，有的偏激固执，有的伤痕累累，有的甚至虚弱不堪。但，在此之上，我们能够看到他们渐渐成长，渐渐明了什么是“能力越大，责任越大”，骄傲自大的懂得了自我牺牲； 偏激固执的学会了温柔宽容；身心俱疲、甚至背负满身鲜血罪孽的，仍然坚持着从黑暗最深处站起来，向着一缕光明艰难前行，永不停歇。

对于粉丝来说，漫威的超级英雄们或许就是这样一种存在：他们是我们，也是更好的我们。他们不会屈服，不会放弃，能够坦然面对不完美的自我，然后变得更好、更强，更迷人。他们，大概就是我们在日复一日生活中所能投射出来的最理想的自己。

毕竟，爱、正义和希望，才是人类永不褪色的梦想。