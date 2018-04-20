“复联”男神来了-凌晨两点前红毯活动粉丝区域被填满 全国“复联”粉丝涌入迪士尼小镇

晨报首席记者 张益维

一米八二的“蜘蛛侠”摘下头套变成了面容姣好的姑娘，身着铠甲的“钢铁侠”惊恐地对着不足一米高的小男孩说“不要碰我”，金发碧眼的“洛基”张口说出流利的中文……这一切都在昨日的迪士尼小镇上演。

昨天，来自全国各地的“复联”粉丝们涌入迪士尼小镇。热情的粉丝们不仅在凌晨2点前就填满了中国红毯活动粉丝区域，还将快乐蔓延至迪士尼小镇的每个角落，带动着不明情况的路人也加入了粉丝的狂欢。

从咖啡馆到公共厕所，从吹着冷气的商店到阳光暴晒的空地，昨天的迪士尼小镇，处处都是“粉丝区域”。

凌晨2点排队未能进场

“不是说不允许夜排么？我怎么就回去睡觉了？”昨天下午，在烈日下，穿着一身蜘蛛侠服饰的女孩小灯一边踮着脚尽力向栏杆围住的区域张望，一边嘟囔。在小灯的前方，粉丝已经在栏杆前叠了十几层，穿着黑色制服的安保人员站成一排，在围栏后一遍遍重复着相同的话：“禁止通行，请靠后。”

在保安的身后，竖立着一块让无数小灯一样的粉丝懊恼不已的牌子，上面写着：“本次活动粉丝区域已满，暂停开放，欢迎您前往上海迪士尼度假区域其他景点继续游玩，祝您度过神奇的一天！”

18日晚，似乎一夜之间，全国的漫威粉丝都汇聚到了上海。热情的粉丝很快将此次红毯活动有限的粉丝区域“消耗殆尽”。昨日1点44分，漫威影业不得不通过官方微博向粉丝们宣布：“中国红毯活动粉丝区域能容纳空间已饱和。”

“就差一点点，我和朋友三个人，最后就进去了一个。”一位从武汉特意赶来的女孩梦晓说。据其介绍，她的一个朋友18日0点开始排队，成功进入粉丝区域。另一个朋友凌晨两点赶到现场，仍在队伍中等待着一丝能够进场的机会。而凌晨3点开始排队的梦晓，则直接被告知不可能进场。

“我现在能做的就是为她们做好后援工作，等她们结束后，为她们准备好饮料和休息的地方。”梦晓说。她的两个朋友都没有携带任何食物，她很担心她们的状态。

就在和记者说话的时候，梦晓的那位正在等待机会的朋友，也被告知无法进入红毯活动粉丝区域了。

“她昨天下了飞机就直接赶来了，她正在哭。”梦晓说，她的情绪有些低落。

有人30个小时没合眼

不过，尽管像梦晓和她的朋友一样未能进入红毯活动粉丝区域的“复联”英雄迷们有很多，他们中的大多数人选择理性接受现实。

“还是命比较重要。”一名身着厚厚的“洛基”服装的女孩说。尽管红毯活动尚未开始，她已经准备离开。

“我昨天1点开始在这里排队，30个小时没有合眼了。”女孩说。据其介绍，她这次来，是专门为了见洛基扮演者汤姆·希德勒斯顿的。为了心目中的男神，她还特意从淘宝上买了一整套的洛基服装穿在身上。然而，遗憾的是，她和梦晓一样未能获得和男神面对面的机会。经过十几个小时后，面对正午28℃的高温，她决定先离开。

“我快要被捂死了。”女孩说。更多的粉丝选择了在迪士尼小镇里休息，然后从迪士尼小镇内设置的大屏幕收看直播。迪士尼小镇内的商店、咖啡馆以及任何能遮阴的地方，都挤满了形形色色的粉丝。他们三五成群的交谈着，不断的吸引着过路的游客也参与其中。

“我没看过电影。”一位头发花白的老人说。他已坐在即将直播的大屏幕前半个小时了。他完全是被小镇内的气氛吸引了。

“我从江苏来，路过上海，顺便看看迪士尼，听说这里有活动，就过来看看。”老人说。

“钢铁侠”被男孩逼退

和老人一样被粉丝活动吸引的，还有跟着父母来迪士尼玩的孩子。在他们眼里，那些装扮成“复联”英雄们的粉丝，就是迪士尼公主一样的存在。

“不要靠近我。”在小镇的一角，一位身着精致铠甲的“钢铁侠”被一个不足一米高的小男孩逼得连连后退。“钢铁侠”身边的朋友不得不反复强调，“不要用手碰，不要用手碰”。

“这个铠甲里面其实是个姑娘。”“钢铁侠”的一位朋友悄声透露。她说，钢铁侠的铠甲又厚又热，姑娘穿着很累。

“这套铠甲是我们特意从北京运过来的。我也没法估算这套铠甲多少钱。”“钢铁侠”的朋友，也是这套铠甲的设计师说。“完全是因为喜欢。”

除了“钢铁侠”，现场还有多个“蜘蛛侠”、“洛基”、“浩克”，他们三五成群凑在一起，相互配合摆出各种姿势的照片。

“嗨，打一架。”身着“洛基”服装的美国人科小壮对一名扮成电影中反派人物的粉丝说，他们迅速摆出交战的造型，吸引了一大群围观者拍照。

“我可以和你拍一张照片吗？”一位抱着孩子的年轻男子问科小壮。

“当然可以，这个给你，你是英雄。”科小壮将自己的手中的锤子递给了这位年轻的爸爸。为了配合这位父亲，他还摆出了电影中的造型。

“我今年28岁，喜欢‘复联’英雄超过18年了，在美国参加过漫展。在中国这是第二次。虽然我没进到粉丝区域里，但是能够和这么多‘复联’粉丝相遇，我已经很开心了。”科小壮说。