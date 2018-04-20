习近平的“网上群众路线”

来源：央视网

两年前的4月19日，习近平主持召开网络安全和信息化工作座谈会并发表重要讲话。“4·19”讲话勾勒出网络强国的宏观框架，指明了网信事业的发展方向。

习近平在讲话中指出，要通过网络走群众路线。按此要求，增强人民幸福感、推动互联网发展、用好互联网的力量促进社会进步，成为网信工作者的历史使命。两年来，中国网信事业与民生同频共振，取得了极大成就。

走共享之路 “网”住民生福祉

2016年4月19日，习近平在北京主持召开网络安全和信息化工作座谈会并发表重要讲话。（图片来源：新华社）

网信事业发展为了谁？对于这一根本问题，习近平早已给出清晰答案：让每一个民众在互联网中得到切实的利益与实惠。

——瞄准农业现代化主攻方向，提高农业生产智能化、经营网络化水平，帮助广大农民增加收入。

轻点鼠标，麦田里的虫情、苗情、墒情和灾情一目了然；农民足不出户，就可将本地土特产品销往全国各地……随着“互联网＋农业”进村入户，传统的农产品生产、运输和销售模式悄然生变。

甘肃陇南市武都区姚寨镇长塄村的网店自2014年注册运营以来，累计实现销售4万多笔，销售额500多万元，带动村里14户建档贫困户实现增收；“80后”小伙儿吴迪创办的开心农场依靠互联网技术实现了种植和管理智能化，仅靠一部手机就能打理500亩果园……

随着农村互联网的普及和互联网技术在农业上的应用推广，“新农人”在广袤的农村开辟出一片新天地，日益成为农业发展的主力军。

宁夏中卫市中宁县宽口井中石油希望学校的孩子通过“在线课堂”上课。（图片来源：新华社）

——发挥互联网优势，实施“互联网+教育”，让山沟里的孩子也能接受优质教育。

互联网迅速席卷整个教育界。在“互联网+教育”的大背景下，微课、慕课、翻转课堂等迅速发展，满足了人们不同的教育需求。

据统计，全国中小学互联网接受率从2012年的25%上升到90%，学校网络教学环境明显改善。1000多万名中小学教师、10多万名中小学校长、20多万名职业院校教师接受信息化教育培训。

“互联网+教育”还推动了农村地区，特别是贫困地区教学方式的现代化转变，使教育资源实现多地共享，促进了公平教育。

“互联网+教育”也成为中国数字经济的重要组成部分。目前我国在线教育市场规模在1700亿元左右，预计到2020年将超过2000亿元。

今年的政府工作报告特别提出要发展网络教育。“互联网+教育”发展趋势更加清晰。

——让百姓少跑腿、信息多跑路，解决办事难、办事慢、办事繁的问题。

近日，公安部首批5万张新一代网络身份识别卡在江西免费发放。只需将它贴附在手机SIM卡上，就可以实现身份验证。

近年来，全国各地不断地推进“互联网+政务”建设。目前全国政府网站运行总数近3.2万家。中国政务微信总量近6000个，微信公众平台覆盖了从中央部委到省区市、从地县到乡镇的所有行政区域。

2017年底，中央网信办、国家发改委会同有关部门联合印发《关于开展国家电子政务综合试点的通知》，要求试点地区在推动“互联网+政务服务”、推进电子文件等领域进行重点探索。

2018年政府工作报告指出， 深入推进“互联网+政务服务”，使更多事项在网上办理，必须到现场办的也要力争做到“只进一扇门”、“最多跑一次”。

走共建之路 “网”罗社情民意

“知屋漏者在宇下，知政失者在草野。”习近平在“4.19”讲话中指出：“很多网民称自己为‘草根’，那网络就是现在的一个‘草野’。网民来自老百姓，老百姓上了网，民意也就上了网。”习近平喊话各级党政机关和领导干部“经常上网看看，潜潜水、聊聊天、发发声”。

2018年“部长通道”开启前，中外媒体记者提前就位“排兵布阵”。（图片来源：央视网）

截至今年2月底，中国庭审公开网直播庭审64.6万件，中国裁判文书网公开文书4278.3万份；今年两会，“部长通道”“委员通道”和“代表通道”记者可以通过扫描二维码进行提问；政府工作报告、“两高”工作报告、中央预算报告都可以通过扫描二维码进行查看……

“让互联网成为我们同群众交流沟通的新平台，成为了解群众、贴近群众、为群众排忧解难的新途径，成为发扬人民民主、接受人民监督的新渠道。”习近平的嘱托让网络成为新媒体时代密切党群干群关系的“新纽带”。网络理政已经成为新时期领导干部的必修课。

“对网上那些出于善意的批评，对互联网监督，不论是对党和政府工作提的还是对领导干部个人提的，不论是和风细雨的还是忠言逆耳的，我们不仅要欢迎，而且要认真研究和吸取。”如果不能从内心重视网民和网络民意，就很难做到坚持“一切为了人民，一切依靠人民，一切发展成果由人民共享”的基本观点。

新时代，各级党政机关和领导干部通过“网络”走“群众路线”显得更为重要。要经常上网察民情、解民忧，多倾听群众的呼声，了解群众所思所愿，运用网络“汇民智、分民忧、解民难”，用网络搭起一座官民良性沟通的“桥梁”，让互联网成为连接党和群众的“高速公路”。

走共治之路 “网”聚风清气正

网络信息化作为快速发展的新兴产业，有着旺盛的活力，也有着“成长的烦恼”。几年前，许多虚假信息、不健康内容在网络传播，违法犯罪活动也走进网络，伤害青少年健康成长、损害人民财产利益、动摇国家社会稳定。

对于这些违法违规行为，习近平明确强调，“要坚决制止和打击，决不能任其大行其道”；对于那些违法违规的言行，他同样强调，“也要坚决管控，决不能任其大行其道”。总之，互联网不是法外之地。

截至2017年，我国有7.72亿网民，55.8%的网络普及率超过全球平均水平。面对庞大的网民群体、海量的网上信息，更需要全面、综合管理。习近平指出，“避免过去经常出现的‘一放就乱、一管就死’现象，走出一条齐抓共管、良性互动的新路。”

2017年6月1日，我国网络空间安全领域的基础性法律《中华人民共和国网络安全法》正式实施。

国无法不治，网无法不兴。“网络空间是亿万民众共同的精神家园。网络空间天朗气清、生态良好，符合人民利益。”2016年8月，中央网信办、国家质检总局、国家标准委联合印发《关于加强国家网络安全标准化工作的若干意见》，统一权威的国家信息标准工作机制得以确立；2017年6月1日，我国网络空间安全领域的基础性法律《中华人民共和国网络安全法》正式实施。

两年来，围绕习近平总书记提出的让网络空间清朗起来的总目标，我国主管部门充分运用法治思维和法治方式探索管网之道，大力推进网络空间法制化，有效规范了网络行为、维护了网络秩序、净化了网络环境、维护了网民的权益，形成网上网下的“同心圆”。

“网信事业要发展，必须贯彻以人民为中心的发展思想。”这是习近平在2016年4月19日网络安全和信息化工作座谈会上讲话的核心，同时也指引着中国网络信息化的发展方向。新时代，“要让互联网发展成果惠及13亿多中国人民，更好造福各国人民”。（文 / 戴萌萌 钱景童 樊帆 ）