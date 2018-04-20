来源：新华网

新华社北京4月19日电 题：向着网络强国阔步前行——党的十八大以来网信事业发展述评

新华社记者吴晶、王思北、胡浩

全球信息化浪潮，云奔潮涌、气象万千。

中国网信事业发展，蹄疾步稳、生机勃勃。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持从发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴中国梦的战略高度，系统部署和全面推进网络安全和信息化工作。我国互联网发展和治理不断开创新局面，网络空间日渐清朗，信息化成果惠及亿万群众，网络安全保障能力不断增强，网络空间命运共同体主张获得国际社会广泛认同。中国网信事业勇立潮头、踏浪而行，阔步迈入新时代。

“网络空间是亿万民众共同的精神家园”——以习近平同志为核心的党中央不断加强网络内容建设，培育积极健康、向上向善的网络文化，为广大网民特别是青少年营造一个风清气正的网络空间

2018年以来，针对当前网络视频行业存在的突出问题，国家主管部门以约谈、整改、下架等一系列“组合重拳”，为一路狂飙的网络视频行业踩下“急刹车”。

这只是党的十八大以来党和政府依法管网、猛药治疴的一个缩影。

“网络是把双刃剑，一定要严厉打击好好整治这些乱象”“支持整改！严管这些给社会带来负能量的主播们”……网民们点赞支持的声潮，映射着广大人民群众对建设网上美好精神家园的期盼。

网络空间是亿万民众共同的精神家园。网络空间天朗气清、生态良好，符合人民利益。网络空间乌烟瘴气、生态恶化，不符合人民利益。

习近平总书记强调，我们要本着对社会负责、对人民负责的态度，依法加强网络空间治理，加强网络内容建设，做强网上正面宣传，培育积极健康、向上向善的网络文化，用社会主义核心价值观和人类优秀文明成果滋养人心、滋养社会，做到正能量充沛、主旋律高昂，为广大网民特别是青少年营造一个风清气正的网络空间。

党的十九大报告指出，加强互联网内容建设，建立网络综合治理体系，营造清朗的网络空间。

党的十八大以来，按照“正能量是总要求、管得住是硬道理”的要求，有关部门密切配合、协同发力、综合治理。

——网络安全法、《互联网新闻信息服务管理规定》《互联网用户公众账号信息服务管理规定》《互联网群组信息服务管理规定》等一批法律法规相继出台，为依法管网、办网、用网提供基本依据。

——“净网”“剑网”“清源”“护苗”等一系列专项治理行动及网站管理人员失信黑名单制度无缝衔接，网络谣言、网络色情、“伪基站”等网络乱象得到有效整治，网络空间日渐清朗。

——“网络媒体走转改”“中国好网民工程”“网上公益工程”及国家网络安全宣传周等一批项目成功实施，公民网络文明素养大幅提升，健康向上的网络生态传递正能量。

……

从《“一带一路”大道之行》到《小账本连着大情怀》，从“砥砺奋进的五年”到“厉害了，我的国”……党的十八大以来，重大主题宣传综合运用互联网传播方式手段，形成“往实里走、往深里走、往心里走”的刷屏效应。

从“中国梦”践行者故事网络传播工程到中国原创游戏精品出版工程，从“两微一端”百佳评选到网络正能量“五个一百”精品评选，中华优秀传统文化网上传承与当代中国正能量传播齐头并进，弘扬网上网下“同心圆”的家国情怀。

灾难中的守望相助、见义勇为中的无私无畏、邻里间的相互关爱、公益事业中的慷慨解囊……党的十八大以来，互联网正日益成为社会主义核心价值体系的有益传播者，让那些感动中国的好人好事、浸润心灵的良知义举通过真实、正面、健康的传播为网民和公众熟知，为构建社会主义和谐社会凝心聚力。

网络空间正日益成为正能量的策源地和亿万民众共同的精神家园。

“网信事业要发展，必须贯彻以人民为中心的发展思想。”——适应人民新期待，信息化的飞速发展，正在让亿万人民在共享互联网发展成果上有更多获得感、幸福感、安全感

甘肃陇南，山大沟深，自然资源却十分丰富。多年来，由于交通落后，当地百姓只能守着这些“宝贝”过着苦日子。

在外打工的“80后”姑娘梁倩娟回到家乡开起网店创业后，给村里带来不小的震动：仅仅靠着一根网线，轻敲几下键盘，就把地里种的庄稼、树上结的核桃、山里长的野菜变成了钱，生意越做越红火。如今，梁倩娟的线上销售收入累计达到450多万元，还带动村里30多个贫困户长期给网店供货，找到了脱贫的门路。

推动网络发展，用好数字力量，是促进社会进步、增进人民福祉的基础性工程。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央高度重视和频密部署下，“网络扶贫行动”如春风拂遍神州大地，为决胜全面小康增添助力。

——目前我国建档立卡贫困村通宽带比例超过86%，今年有望提前超额完成“十三五”规划纲要提出的“宽带网络覆盖90%以上的贫困村”的目标。

——499个国家级贫困县已纳入电子商务进农村综合示范支持范围，占全部贫困县的60%。

——网络扶贫行动大数据分析平台，有效支撑贫困人口的精准识别、精准施策、精准退出。

——100多家网信企业与深度贫困地区开展结对帮扶，实施网络助学、“春蕾计划”、“母亲水窖”等网络公益项目。

“网信事业要发展，必须贯彻以人民为中心的发展思想。”党的十八大以来，“数字红利”加快释放，“互联网+”深入百姓生活。

在车辆穿梭的深圳街头，城市交通大脑借助互联网大数据，由车流量来决定全市红绿灯的运营配时，使车流监测准确率达到95%以上，道路通行能力提高8%以上，30分钟就能形成交通情报精准推送。

在游人如织的福建武夷山，15个主要景区实现智慧旅游，除了为游客提供吃、住、行、游、购、娱等服务外，还运用智能计算和科学预判，分析汇总游客数据、景区情况。

在人头攒动的北京市丰台区不动产登记事务中心，“一窗办理”的综合服务窗口让很多原本以为跑断腿的群众一次就办好所有手续，切实感受到“最多跑一次”的便利……

从远程课堂带领山里娃迈过“数字鸿沟”到寻亲平台帮助失踪儿童回家，从在线培训让果农喜获丰收到互联网政务“让群众少跑腿”，从共享模式带来便捷舒适到“互联网+”带动双创热潮……党的十八大以来，我国网信事业着力补齐民生短板、提升公共服务，不断解决面对人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。用得上、用得起、用得好的信息服务正在惠及更多百姓，亿万人民在共享互联网发展成果上拥有更多获得感、幸福感和安全感。

4月，美丽榕城福州即将迎来主题为“以信息化驱动现代化，加快建设数字中国”的首届数字中国建设峰会。这是贯彻落实习近平总书记关于网络强国战略思想的重要举措，将进一步引导信息化发展更好地满足人民日益增长的美好生活需要。更加便捷、高效的数字体验指日可待。

“没有网络安全就没有国家安全”——习近平总书记纵观全球、把握全局，为推动我国网络安全体系的建立，树立正确的网络安全观指明方向

2018年3月，作为全球最大社交平台之一的Facebook遭遇信任危机，超过5000万名用户个人资料疑遭泄露。此前，类似事件屡见不鲜：全球连锁酒店支付系统被黑客入侵，大量数据外泄；勒索病毒在全球大范围内爆发……

“聪者听于无声，明者见于未形。”党的十八大以来，习近平总书记深刻指出“没有网络安全就没有国家安全”，为推动我国网络安全体系的建立，树立正确的网络安全观指明了方向。

哪里有无视法律法规的铤而走险，哪里就有互联网监管和执法。

——国家网信办牵头编制研究提出信息网络专项立法规划，积极推进网络安全法、电子商务法、未成年人网络保护条例等重要法律法规立法进程。

——《中华人民共和国电信条例》《计算机软件保护条例》《信息网络传播权保护条例》等相关法律、法规、规章和司法解释加快出台。

——网络安全法正式施行，将网络安全各项工作带入法治化轨道。

——《国家网络空间安全战略》《通信网络安全防护管理办法》《电话用户真实身份信息登记规定》《公共互联网网络安全突发事件应急预案》等配套规章、规划和政策文件相继出台。

——通过对微信、新浪微博、淘宝网、京东商城等10款网络产品和服务的隐私条款进行评审，企业违法违规收集用户隐私信息的行为得到有效整改。

——网络安全审查、数据出境安全评估、个人信息保护等重要制度逐步建立，共同为网络安全织就“牢不可破”的制度防线。

网络安全，需要关键信息基础设施作保障。

一张小小卡片，能够阻止非接触式敏感信息的获取；在线签证核身技术，从源头对非法入境行为进行识别和拦截；国内首个网络安全保险，为广大网民提供更多保障……党的十八大以来，针对“物理隔离”防线可被跨网入侵，电力调配指令可被恶意篡改，金融交易信息可被窃取等重大风险隐患，金融、能源、电力、通信、交通等领域的关键信息基础设施建设突飞猛进、不断创新，正在织密网络安全的防护网，打造国家安全的金钟罩。

“网络安全为人民，网络安全靠人民，维护网络安全是全社会共同责任，需要政府、企业、社会组织、广大网民共同参与，共筑网络安全防线。”

“网络空间安全”成为一级学科,“网络空间安全学院”在多所大学落地；中国网络空间安全协会等各类新型网络社会组织纷纷成立，连续４年举办的国家网络安全宣传周走入社区……党的十八大以来,各方面齐抓共管的良好局面已经形成，网络安全的共治共建渐入佳境。

“尊重网络主权，发扬伙伴精神，大家的事由大家商量着办”——全球互联网治理体系变革进入关键时期，“共同构建网络空间命运共同体”为解决网络空间发展治理这一关乎人类前途命运的问题贡献中国智慧和中国方案

网络无国界。

当信息化革命浪潮深刻席卷全球经济格局、利益格局、安全格局，各国在全球互联网治理体系中利益交融、休戚与共。

2015年9月，美国西雅图微软公司总部。正在进行国事访问的习近平主席在会见出席中美互联网论坛双方主要代表时强调，一个安全、稳定、繁荣的网络空间，对一国乃至世界和平与发展越来越具有重大意义。

“完善全球互联网治理体系，维护网络空间秩序，必须坚持同舟共济、互信互利的理念，摈弃零和博弈、赢者通吃的旧观念。”——是倡议，更是共识，是判断，更是宣示。

党的十八大以来，习近平总书记提出的“共同构建网络空间命运共同体”为其他国家提供更多中国智慧和中国方案，向国际社会传递负责任大国的勇毅担当。

我们倡导“四项原则”、“五点主张”，就是希望与国际社会一道，尊重网络主权，发扬伙伴精神，大家的事由大家商量着办，做到发展共同推进、安全共同维护、治理共同参与、成果共同分享——2017年12月召开的第四届世界互联网大会上，习近平主席的贺信独树一帜、鲜明有力。

“‘中国网络观’让人印象深刻。”“互联网之父”、著名计算机科学家罗伯特·卡恩说，习近平主席的一揽子阐述，表明了互联网是一个非常独特的共同家园，所有人应该共同承担责任。

携手共进，方能乘风破浪。

从《网络空间国际合作战略》的发布，到杭州G20峰会《二十国集团数字经济发展与合作倡议》的签署，从共同推动互联网关键资源管理权完成转移，到积极助推互联网域名地址分配机构的国际化进程，中国进一步深化网络空间国际合作，推动世界各国共同搭乘互联网和数字经济发展的快车。

作为一个网络大国，中国不仅为推动网络空间国际合作、探寻网络空间国际治理体系建设和推动网络空间人类命运共同体的建设提供了中国方案，更以建设网络强国的实际行动为世界贡献着中国经验和中国力量。

近年来，随着与相关国家数字经济领域的政策沟通和战略对接不断加强，中国—东盟信息港建设、中阿网上丝绸之路经济合作试验区建设率先启动，一大批优秀企业积极走出国门，在宽带信息基础设施、大数据、跨境电商、智慧城市等新兴产业领域，为“一带一路”国家提供了高质量的信息产品和技术服务，有力促进了各国经济社会发展，为“一带一路”国家数字经济发展贡献了中国智慧。

塞尔维亚贸易旅游与通信部国务秘书塔提亚娜·马迪奇对移动支付、共享单车、“双11”等中国互联网经济中的“新名片”如数家珍。

“全球网络空间的治理需要国际社会的共同努力，共同建立安全与公平的新秩序。我们希望加强与中国在智慧城市、电子商务和在线旅游等方面合作，共同推进数字经济的发展。”塔提亚娜·马迪奇说。

伟大的时代成就光辉的事业。

从一条网速仅有每秒64千比特的网线出发，一个有着7亿多网民的发展中大国挺立第四次工业革命的潮头，正在同世界各国共建共享互联网技术和产业进步。

崭新的征程驶向民族的未来。

从5000多年文明史中走来的中国，正在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，探索网络强国新路径，开拓全球网络治理新境界，让互联网之光点亮人民生活、照亮国家未来、贡献人类世界。

（网站首页图：新华社资料图片）