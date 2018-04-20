通往美丽中国的必由之路

来源：人民日报客户端

人民日报-本报评论员

“绿水青山就是金山银山。”习近平总书记著名的“两山论”，如今已经深入人心，成为人们正确处理经济发展与生态保护辩证关系的指南。浙江湖州的绿色发展之路，正是这一思想成功指导实践的生动范例。

“山从天目成群出，水傍太湖分港流。”湖州，这座历史上因湖而兴、以湖为名的城市，曾经在绿水青山和金山银山的选择中陷入迷思。开山凿石可以快速致富，但“窗上的灰能写字”的代价有苦难言；太湖野游带火了沿岸渔村，然而“三面朝水，一面朝天”的生活却没有得到改善。云开方见日，潮尽炉峰出。时任浙江省委书记的习近平同志在这里提出“两山论”，令当地干部群众深受触动和启发，促使湖州彻底反思“靠山吃山、靠水吃水”的发展逻辑。经过十几年的探索实践和接力奋斗，湖州形成了以“护美绿水青山、做大金山银山、培育生态文化、构建制度体系”为主要内容和标志的“两山论”实践模式，让“一片叶子富了一方百姓”“从卖石头到卖风景”的故事成为佳话，走出了一条经济和生态互融共生、互促共进的社会主义生态文明建设新路子。

湖州的生动实践，是中国坚持绿色发展、建设生态文明的一个缩影。陕西延安持续退耕还林，创造了山川大地由黄变绿的奇迹；山西右玉不懈造林治沙，探索出北方生态脆弱地区和贫困落后地区的绿色发展之路；新疆阿克苏在昔日亘古荒原上建成一道绿色长城；内蒙古库布其把千年荒芜、寸草不生的沙漠变成无垠的绿洲……事实雄辩地证明，绿水青山就是金山银山，保护环境就是保护生产力，改善环境就是发展生产力。实践也一再启示我们，绿水青山和金山银山决不是对立的，关键在人，关键在思路。那种认为发展不可避免会破坏生态环境的论调是错误的，那种以牺牲环境为代价换取一时一地经济增长的做法是有害的。

建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，走向社会主义生态文明新时代是以习近平同志为核心的党中央提出的明确要求。从党的十九大把“坚持人与自然和谐共生”确立为新时代坚持和发展中国特色社会主义基本方略的重要组成部分，到“美丽中国”成为建设社会主义现代化强国的重要目标，再到加快生态文明体制改革，建设生态文明、建设美丽中国已成为全党全国人民坚定不移的信念和行动。面对这项长期艰巨的历史任务，我们必须坚持弘扬“两山论”，牢固树立社会主义生态文明观，像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，着力解决突出环境问题，加快形成绿色发展方式和生活方式，推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局，为保护生态环境作出我们这代人的努力。

“环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。”生态文明建设归根到底是人民福祉所在。弘扬“两山论”，走向生态文明新时代，让老百姓呼吸上新鲜的空气、喝上干净的水、吃上放心的食物、生活在宜居的环境中、切实感受到经济发展带来的实实在在的环境效益，让中华大地天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美，我们责无旁贷，唯有奋发有为，方能不负人民，无愧时代。（网站首页图：新华社图片）