[视频]【在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代 新气象 新作为】浙江湖州：坚守出来的美丽

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：党的十九大把“绿水青山就是金山银山”写入党章，这次全国“两会”通过的宪法修正案又将建设“美丽中国”和生态文明写入宪法，生态文明的主张成为国家意志的体现，绿色发展理念更加深入人心。

习近平总书记生态文明建设重要战略思想是怎么形成的？从今天开始，《新闻联播》将目光聚焦在“绿水青山就是金山银山”理念的诞生地——浙江湖州。

从“绿水青山就是金山银山”的理念提出之后，浙江湖州一任接着一任干，一张蓝图绘到底，“守”出来了这一方美丽。

浙江湖州，因太湖得名，位于长三角腹地，“绿水青山就是金山银山”的理念发源于此。

太湖、南浔古镇、莫干山、西塞山闻名遐迩。

你能想象吗？这就是十几年前，唐代《渔歌子》里描绘的西塞山：白鹭消失、鳜鱼绝迹，光矿山企业就有22家，它所在的妙西镇80%的税收来源于此。

富了腰包，坏了环境，这让当时的湖州人感到困惑。就在这时，时任浙江省委书记的习近平提出了引领浙江今后发展的“八八战略”，其中一条就是创建生态省，打造“绿色浙江”。

2003年，湖州提出要创建生态市，下决心把矿山等污染企业关停。

到底怎么走？同样关停了大量矿山的安吉余村正在寻求新的突破口。2005年8月15日，时任浙江省委书记习近平来到了这个小村庄，首次提出了“绿水青山就是金山银山”的科学论断。

9天后，习近平在浙江日报《之江新语》发表评论《绿水青山也是金山银山》，明确指出，“在鱼和熊掌不可兼得的情况下，我们必须懂得机会成本，善于选择，学会扬弃，做到有所为有所不为。在选择之中找准方向，创造条件，让绿水青山源源不断地带来金山银山”。

浙江铅酸蓄电池行业协会的会长张天任至今还留着这张报纸，当时他们正在抉择。

粗放小企业被关停，大企业绿色改造。长兴的蓄电池企业从175家减少到16家，走上了绿色循环发展之路。“两山”理论成了湖州人坚持下去的信念。

经过十多年的坚守，妙西镇的矿企集体转型，绿色发展，“西塞山前白鹭飞”的美景回归到了百姓身边。

党的十八大之后，生态文明建设纳入“五位一体”总体布局并写入党章；随后的2014年，湖州获批为全国首个地市级生态文明先行示范区。3部地方法规、23项标准和40多项制度密集出台。