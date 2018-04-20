网民数量世界第一背后，我国的这些努力你需要知道

来源：中青在线

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习近平总书记关于网络安全和信息化工作重要讲话发表两年来，我国网信事业迅猛发展，无论是越来越顺畅的上网体验，还是越来越高效的政府服务，都在朝更好的造福国家和人民方面迈出了坚实地一大步。

“这个会，我一直想开。”2016年4月19日，习近平总书记主持召开网络安全和信息化工作座谈会并发表重要讲话，强调推进网络强国建设，推动网信事业发展，让互联网更好造福国家和人民。

总书记的重要讲话共万余字，深刻分析了我国网信事业发展现状和面临的国内国际形势，对于我国网信事业发展具有重要的指导意义。

在这次讲话中，“以人民为中心”的发展思想贯穿始终，深刻体现了总书记心中不变的民本情怀。习近平总书记强调，要适应人民期待和需求，加快信息化服务普及，降低应用成本，为老百姓提供用得上、用得起、用得好的信息服务，让亿万人民在共享互联网发展成果上有更多获得感。

于是，这两年，如雨后春笋般的共享单车涌入大街小巷；双11活动吸引越来越多境外国家和地区参与；中国“芯”超级计算机首获世界冠军；北斗卫星导航系统实现规模化应用……两年来，我国网信事业迅猛发展，无论是越来越顺畅的上网体验，还是越来越高效的政府服务，都在朝更好的造福国家和人民方面迈出了坚实地一大步。

百姓生活更惬意

2018年1月31日，中国互联网络信息中心第41次《中国互联网络发展统计报告》显示，截至2017年12月，我国网民规模达到7.72亿，普及率达到55.8%，超过全球平均水平4.1个百分点。

面对如此庞大的网民群体，实现“为老百姓提供用得上、用得起、用得好的信息服务”，非一朝一夕之功。而这其中，尤其以实现贫困地区的网络化，最为困难。

城乡差距，是我国经济发展过程中面临的一个难题。习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上说，“相比城市，农村互联网基础设施建设是我们的短板。”他强调，要加大投入力度，加快农村互联网建设步伐，扩大光纤网、宽带网在农村的有效覆盖。

上有所呼，下有所应。

2017年12月，第四届世界互联网大会发布的《中国互联网发展报告2017》显示，我国农村信息基础设施实现跨越式发展，电信普遍服务能力大幅提升，实现了100%的乡镇和 93.5%的行政村通宽带。在近两年的时间，农村网信事业实现了跨越式发展。

当前，“宽带中国”战略正在实施，预计到2020年，宽带网络将基本覆盖所有行政村，打通网络基础设施“最后一公里”，让更多人用上互联网。

随着“宽带中国”战略的进展，互联网技术与作用开始在农村生根发芽。农村电商，农业物联网、农业技术推广……“互联网 ”在农村频结硕果。

尤其是贫困地区，互联网技术的大规模应用，打破了资源与需求上的不平衡局面，让贫困地区的特色农产品，走上了城里人的餐桌，也让贫困地区的人们，由此走向小康。

当然，网信事业的发展，不只是惠及困难群众。今年的政府工作报告再次送出网络提速降费“大礼包”——实现高速宽带城乡全覆盖，扩大公共场所免费上网范围，明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费，取消流量“漫游”费，移动网络流量资费年内至少降低30%。赢得民众一片叫好。

而类似于网约车、共享单车、外卖、移动支付、互联网创业、互联网教育、互联网医疗……互联网带来的变化，在百姓生活中无处不在。百姓的“互联网”获得感，越来越高。

群众办事更便利

互联网事业的推进，还让政府与民众之间，拉近了距离。

习近平总书记在网信工作座谈会上提出，“要加快推进电子政务，鼓励各级政府部门打破信息壁垒、提升服务效率，让百姓少跑腿、信息多跑路，解决办事难、办事慢、办事繁的问题。”

让数据跑得多了，群众便利了，幸福感就上来了。

江苏提出的“网上办、快递送、不见面”要求，江苏税务部门实现由现场办税服务向网络、12366、邮政、移动等“不见面”办税服务为主的转型。

福建大力推进数字福建建设，12345便民服务平台帮群众多跑了路。当天提交、当天处理，一天办结是常态。

安徽提出了“互联网 政务服务”目标：2020年年底前，建成覆盖全省的整体联动、部门协同、省级统筹、一网办理的“互联网政务服务”技术、服务和基础数据支撑体系，让政府服务更聪明，让企业和群众办事更便利、更快捷、更有效率。

……

习近平总书记还表示，让互联网成为我们同群众交流沟通的新平台，成为了解群众、贴近群众、为群众排忧解难的新途径，成为发扬人民民主、接受人民监督的新渠道。

据统计，目前全国政府网站运行总数近3.2万家。中国政务微信总量已近6000个，微信公众平台覆盖了从中央部委到省区市、从地县到乡镇的所有行政级别。还有许多专业类的客户端。

创新服务，网上网下同心圆逐渐形成；全国多地推进互联网政务建设，群众办事更便捷，权力运行更阳光；互联网也日益成为解决社会矛盾的有效途径。

网络空间更清朗

发展网信事业，风清气正的网络生态至关重要。

事实上，过去两年来，有关部门对网络空间不良信息的监管力度不断加强。2017年12月底，因持续传播色情低俗信息、违规提供互联网新闻信息服务等问题，今日头条、凤凰新闻手机客户端被北京市网信办约谈，企业被责令立即停止违法违规行为，8个频道被暂停更新。

2018年4月10日下午，国家广播电视总局在其网站上发文指出，为维护网络视听节目传播秩序，清朗互联网空间视听环境，依据相关法规的规定，总局责令“今日头条”永久关停“内涵段子”客户端软件及公众号。

治网之道，还须法治为本。

例如网络个人信息“裸奔”。面对互联网的快速发展，个人信息泄露、电信网络诈骗等成为民众生活中的一个“痛点”。如何通过立法工作解决人民群众反映最迫切的问题、保护公民个人合法权益刻不容缓。

2016年8月，中央网信办、国家质检总局、国家标准委联合印发《关于加强国家网络安全标准化工作的若干意见》，推动开展关键信息基础设施保护、网络安全审查、大数据安全、个人信息保护、新一代通信网络安全、互联网电视终端产品安全、网络安全信息共享等领域的标准研究和制定工作，建立了统一权威的国家信息标准工作机制。

2016年11月7日，先后经过三次审议的《中华人民共和国网络安全法》在十二届全国人大常委会第二十四次会议上获高票通过。

2017年1月，国家网信办公开发布了《未成年人网络保护条例（送审稿）》，在网上公开征集意见。保障未成年人网络空间安全，保护未成年人合法网络权益。

……

一系列“组合拳”，有效地打击了网络个人信息泄露。2017年，全国公安机关共立电信网络诈骗案件53.7万起，同比下降6.1%；破获电信网络诈骗案件7.8万起，同比上升55.2%。

正如习近平总书记在网信工作座谈会上说的那样，“网络空间是亿万民众共同的精神家园，网络空间天朗气清、生态良好，符合人民利益。”

图片来源 / 新华社、视觉中国、中新社、中青在线

资料来源 / 人民日报海外版、新华社、中国网信网、中青在线、公安部

作者 / 董志成、姜继葆

编辑 / 王帝

微信编辑 / 何明

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