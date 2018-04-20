【理上网来】筑牢新时代国家安全的网络“屏障”

来源：央视网

“全面贯彻落实总体国家安全观，必须坚持统筹发展和安全两件大事，既要善于运用发展成果夯实国家安全的实力基础，又要善于塑造有利于经济社会发展的安全环境”。2018年4月17日，习近平总书记主持召开十九届中央国家安全委员会第一次会议并发表重要讲话。

从2014年2月27日明确提出“没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化”，到2016年4月19日为中国网信大战略勾勒出清晰框架，再到近日强调“全面贯彻落实总体国家安全观，努力开创新时代国家安全工作新局面”，习近平总书记以高超的政治智慧和卓越的顶层设计，为我国开创国家安全工作新局面、推进网络强国建设指明了方向。

信息时代，没有网络安全，就没有国家安全，网络安全对国家安全牵一发而动全身。因此，必须以总体国家安全观统领网络安全建设，以网络安全建设为新时代国家安全筑牢屏障。

以总体国家安全观统领网络安全建设，是时代的需要。尽管和平与发展是21世纪的时代主题，但当今世界并不太平，个别对全球力量对比趋向于重新均衡感到深刻焦虑的霸权国家，越来越倾向于在全球网络空间复制霸权秩序，意图牵制乃至压制以中国为代表的新兴大国群体性崛起。鲜活的事实告诉我们，必须从传统的技术-管理分析框架转换到总体国家安全观，才能更加深刻、全面地认识和理解网络安全的时代性，更加准确地把握特定时空条件下我国网络安全建设的核心诉求，确保能够以符合网络安全本质特征与内生要求的方式，将网络安全建设工作全面推进。

以总体国家安全观统领网络安全建设，是实现中华民族伟大复兴的客观要求。我国建设网络强国，不仅是为了把握信息技术革命的历史机遇，更是为实现中华民族伟大复兴提供牢靠保障。换言之，中国必须兼顾网络安全的需求和发展的需求，辩证而全面地认识网络安全和信息化之间的关系。安全是发展的前提，发展是安全的保障，安全和发展要同步推进。对我国来说，一方面需要使用信息技术的最新成果造福人民，另一方面需要有效防御形形色色的新型威胁。只有坚持总体国家安全观，准确把握政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化安全、社会安全、科技安全、信息安全、生态安全、资源安全、核安全等与网络安全的辩证关系，才能实实在在做好网络安全建设工作。

以总体国家安全观统领网络安全建设，是树立正确网络安全观的必要前提。习近平总书记在“4·19”讲话中剖析了网络安全的五大特点，一是网络安全是整体的而不是割裂的；二是网络安全是动态的而不是静态的；三是网络安全是开放的而不是封闭的；四是网络安全是相对的而不是绝对的；五是网络安全是共同的而不是孤立的。这表明，只有遵循总体国家安全观，才能真正领会网络安全的核心特点，才能避免产生依靠几个安全设备和安全软件就想永保安全的想法，才能杜绝陷入不计成本追求绝对安全的误区，才能确保网络安全工作沿着正确的方向有序推进。

以总体国家安全观统领网络安全建设，是准确把握网络安全本质的关键保障。网络安全的本质在对抗，对抗的本质在攻防两端的能力较量。哪些方面需要重兵把守、严防死守，哪些方面需要适度防范，哪些方面需要市场力量防护，都要有本清清楚楚的账。只有攻防力量对等，以技术对技术，以技术管技术，才能在日趋复杂且充满不确定性的开放环境中，有效维护和保障我国的网络安全，才能更好开创新时代国家安全工作新局面。

自1994年全功能接入全球互联网以来，中国网络安全和信息化事业经历了风雨，战胜了挑战，并日渐走在世界网络大潮的前沿。新时代，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，以总体国家安全观为统领，我国的网络安全建设必将稳步推进，网络强国的目标必定能实现！（作者沈逸系复旦大学网络空间治理研究中心主任、研究员，网站首页图：新华网图片）