长期坚持、不断发展我国社会主义民主政治 | 听，习总书记论改革开放

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2013年3月17日，第十二届全国人民代表大会第一次会议在北京人民大会堂举行闭幕会。这是中华人民共和国主席习近平发表重要讲话。新华社记者 兰红光 摄 中国特色社会主义制度是特色鲜明、富有效率的，但还不是尽善尽美、成熟定型的。中国特色社会主义事业不断发展，中国特色社会主义制度也需要不断完善。 2013年底，党的十八届三中全会在北京召开，“全面深化改革”的号角吹响，其中，政治体制改革方面就有60多项改革任务。在不久后召开的省部级主要领导干部学习贯彻十八届三中全会精神全面深化改革专题研讨班上，习近平总书记指出，我国国家治理体系需要改进和完善，但怎么改、怎么完善，要有主张、有定力。

2014年2月17日，省部级主要领导干部学习贯彻十八届三中全会精神全面深化改革专题研讨班在中央党校开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话。新华社记者 李学仁 摄

全面依法治国、全面从严治党，有效地推进了我国政治体制改革进程的加快。 党的十八届四中全会对全面依法治国进行部署，提出190项改革举措，“变立案审查制为立案登记制、最高人民法院设立巡回法庭、探索建立检察机关提起公益诉讼制度”，许多新理念新思想新战略，在这次全会上首次提出。

在2018年全国两会上，新当选为国家主席、中央军委主席的习近平左手抚按宪法，右手举拳，庄严宣誓。

2018年3月17日，十三届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第五次全体会议。习近平当选中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席。这是习近平进行宪法宣誓。新华社记者 鞠鹏 摄

作为党、国家、军队最高领导人，习近平带头面对宪法宣誓，传递出了强烈的历史仪式感，让蕴藏的宪法精神被更大限度地感知和接受，充分彰显了依宪治国、依宪执政的理念。

全面从严治党，则标志着我国政治体制改革进入党的建设领域。党的十八大以来，全党抓住作风建设这条主线，一以贯之，步步深入。中央政治局从自身做起，形成以上率下的良好氛围。中央八项规定，严厉整治形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，坚决反对特权。巡视利剑作用彰显，实现中央和省级党委巡视全覆盖。习近平总书记在十九大报告中强调：

2018年10月18日，中国共产党第十九次全国代表大会在北京人民大会堂开幕。新华社记者 兰红光 摄

2017年10月18日，中国共产党第十九次全国代表大会在北京人民大会堂开幕。习近平代表第十八届中央委员会向大会作报告。 新华社记者 兰红光 摄

2018年3月，党的十九届三中全会审议通过了《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深化党和国家机构改革方案》，全面部署了统筹党政军群机构改革任务，提出一系列重大改革举措。在改革开放第40个年头，当代中国打响了具有深远历史意义的改革攻坚战，这一划时代的举措，成为新时代中国政治体制改革的重大标志。

今天的中国，已经站在新的历史起点上。以习近平同志为核心的党中央正以巨大的政治勇气，沿着民主法治的道路，坚定地进行改革，完善和发展中国特色社会主义制度。

2018年3月20日，第十三届全国人民代表大会第一次会议在北京人民大会堂闭幕。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话。 新华社记者 姚大伟 摄

来源：中央广播电视总台央广中国之声