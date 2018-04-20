长期坚持、不断发展我国社会主义民主政治 | 听，习总书记论改革开放

2013年3月17日，第十二届全国人民代表大会第一次会议在北京人民大会堂举行闭幕会。这是中华人民共和国主席习近平发表重要讲话。新华社记者 兰红光 摄
中国特色社会主义制度是特色鲜明、富有效率的，但还不是尽善尽美、成熟定型的。中国特色社会主义事业不断发展，中国特色社会主义制度也需要不断完善。
2013年底，党的十八届三中全会在北京召开，“全面深化改革”的号角吹响，其中，政治体制改革方面就有60多项改革任务。在不久后召开的省部级主要领导干部学习贯彻十八届三中全会精神全面深化改革专题研讨班上，习近平总书记指出，我国国家治理体系需要改进和完善，但怎么改、怎么完善，要有主张、有定力。
2014年2月17日，省部级主要领导干部学习贯彻十八届三中全会精神全面深化改革专题研讨班在中央党校开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话。新华社记者 李学仁 摄
党的十八届四中全会对全面依法治国进行部署，提出190项改革举措，“变立案审查制为立案登记制、最高人民法院设立巡回法庭、探索建立检察机关提起公益诉讼制度”，许多新理念新思想新战略，在这次全会上首次提出。
2018年3月17日，十三届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第五次全体会议。习近平当选中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席。这是习近平进行宪法宣誓。新华社记者 鞠鹏 摄
2018年10月18日，中国共产党第十九次全国代表大会在北京人民大会堂开幕。新华社记者 兰红光 摄
党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央审时度势作出深化国家监察体制改革的重大决策部署。2018年3月，十三届全国人大一次会议通过监察法，产生国家监察委员会及其领导人员，标志着中国特色国家监察体制已经形成。由此，全面从严治党、全面依法治国掀开新的篇章。
党的十八大以来，中国特色社会主义制度更加完善，国家治理体系和治理能力现代化水平明显提高，民主法治建设迈出重大步伐。习近平总书记在十九大报告中系统阐述了全面深化改革取得重大突破：
2017年10月18日，中国共产党第十九次全国代表大会在北京人民大会堂开幕。习近平代表第十八届中央委员会向大会作报告。 新华社记者 兰红光 摄
2018年3月20日，第十三届全国人民代表大会第一次会议在北京人民大会堂闭幕。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话。 新华社记者 姚大伟 摄
来源：中央广播电视总台央广中国之声