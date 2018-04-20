两年前的今天，习近平有一个新身份公开亮相

来源：央视新闻客户端

几天前，中央军委在南海海域隆重举行海上阅兵，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平检阅部队并发表重要讲话。他要求海军将士们全面落实战斗力标准，大抓实战化军事训练。

两年前的今天，2016年4月20日，习近平首次到军委联合作战指挥中心视察。这是习近平首次以“军委联指总指挥”的身份出现在公众视野，也是“军委联合作战指挥中心”这一机构首次披露。过去两年中，习近平两次（分别在2016年4月20日和2017年11月3日）来到军委联合作战指挥中心，他嘱托官兵们最多的就是练兵备战打仗。

△2016年4月，习近平视察军委联指中心

军委联合作战指挥中心是个什么机构？

军委联指中心是军委的战略指挥中枢，每天都有大批军事行动指令从这里发出。作为中国军队的最高作战指挥机构，军委联指中心是一个常设机构，负责指挥全军的三军联合作战。各战区也有各自的联合作战指挥中心，负责指挥战区内的三军联合作战。

目前，军委和战区两级联指中心已经正式运行，军委联指总指挥是习近平，下设军委联合作战指挥中心和5个战区联合作战指挥中心。

军委联指中心显得比较神秘，在新闻联播播出的相关画面中，不少地方打了马赛克。

指挥中心内设有总指挥席。习近平在总指挥席就座，听取情况汇报并发表讲话。两次视察联指中心，习近平都是一身戎装。

作为指挥中心，需要通过先进的通信系统与外界联系。2016年4月的视察中，习近平通过视频了解5个战区联指中心有关情况。2017年11月的视察中，习近平通过视频呼点一线任务部队，首先同驻守边防海防的有关任务部队官兵通话。接着，习近平还通过视频察看了驻吉布提保障基地。

强调提升备战打仗能力

两次视察军委联指中心，习近平均强调要提高备战打仗能力。2016年4月的视察中，习近平表示，要聚焦研究打仗、指挥作战这个核心职能，进一步解放思想、转变观念、开拓创新、攻坚克难，努力建设绝对忠诚、善谋打仗、指挥高效、敢打必胜的联合作战指挥机构。

△2017年11月习近平视察联指中心

2017年的视察中，习近平强调，军队是要准备打仗的，军委必须懂打仗、善谋略、会指挥，军委工作一开始就要把备战打仗的指挥棒立起来。全军要强化忧患意识、危机意识、打仗意识，全部心思向打仗聚焦，各项工作向打仗用劲，尽快把备战打仗能力搞上去。

军委联指中心已经取得不少进步

2016年4月，习近平在视察讲话时对于联指中心的建设有比较多的着墨。他指出，健全军委联指中心是深化国防和军队改革的重要内容。

要抓紧理顺有关重大关系，健全完善联合作战指挥运行机制； 要采取超常措施，多管齐下培养联合作战指挥人才，尽快有一个大的突破； 要强化军事需求牵引，加紧开发利用先进军事技术手段，提高指挥手段的先进性、有效性和自主可控水平； ​要深入研究信息化战争制胜机理，研究现代作战指挥规律，构建具有我军特色、符合现代战争规律的先进作战理论体系； 要适应改革要求，加紧形成科学配套的联合作战法规体系； 要把握好职能定位，进一步完善编组、优化程序、明确责任，优化完善运行模式； 要加强指挥理论学习、指挥技能培训、指挥处置演练，不断提高实际指挥能力； 要抓好战备值班工作，深入研判可能发生的安全风险，有效应对各类突发情况。 要以军委联指中心运行实践促进战区联指中心工作，尽快形成联合作战指挥能力。

到2017年11月，习近平在视察讲话中除了聚焦打仗之外，肯定了军委联指中心一年多来取得的新进步。他还逐一察看各个部位，详细询问有关情况，勉励大家再接再厉，不断提高联合作战指挥能力。