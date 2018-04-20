“数字福建”建设的重要启示

习近平总书记关于数字中国建设的思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，其形成源于长期的思考和实践。早在2000年，习近平同志在闽工作时，就着眼于抢占信息化战略制高点，增创福建发展新优势，作出了建设“数字福建”的重要决策，开启了福建推进信息化建设的进程。深入学习习近平同志在福建工作期间关于“数字福建”建设的重要理念，对于我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是深刻领会习近平总书记关于数字中国建设的思想，贯彻落实党的十九大战略部署，具有十分重大的意义。

一、关于信息化对经济社会发展的重要作用。信息化是经济社会发展的重要支撑和引擎。早在计算机、网络尚未广泛普及的世纪之交，习近平同志就敏锐认识到信息化建设的重要意义，强调“信息化是当今世界经济和社会发展的大趋势，它是我国和我省产业优化升级和实现现代化的关键环节，四个现代化，哪一个也离不开信息化”（2002年2月《“数字福建”向我们走来》）。习近平同志指出，“实施科教兴省战略，必须抢占科技制高点。建设‘数字福建’，就是当今世界最重要的科技制高点之一”（2000年10月12日在《“数字福建”项目建议书》上的批示）；建设“数字福建”，攻占信息化的战略制高点，可以统揽我省信息化全局，发挥后发优势，意义十分重大（2000年12月23日在省政府专题会议上的讲话）。他强调，各级各部门要加深对实现国民经济信息化重大意义的理解，认识到“数字福建”就是福建的信息化，是新世纪我省现代化建设上新水平的重大举措（2002年6月7日在“数字福建”建设领导小组全体会议上的讲话）。这些重要论述，充分体现了习近平同志的战略眼光。18年来，福建省委和省政府始终把推进“数字福建”建设作为重大战略工程持续推进，一张蓝图干到底，一任接着一任干。2012年，工业和信息化部将“数字福建”建设提升为区域信息化科学发展的样板工程，“数字福建”升格为国家试点工程，逐步从“人无我有”迈向“人有我优”。

二、关于加强信息化建设的统一领导和统筹协调。信息化建设是一项复杂的系统工程，具有高科技、跨部门、长期性等特点，能否建立高效的领导体制和工作机制，决定信息化建设的成败。“数字福建”建设初期，习近平同志就高度重视加强这项工作的统一领导。2001年初，福建省政府成立“数字福建”建设领导小组，习近平同志亲任组长，三位副省长任副组长，由常务副省长兼任领导小组办公室主任，18个省直部门的主要领导作为小组成员。各设区市建立信息化主管部门，形成上下职能一致、业务衔接、分工负责的信息化管理体系。习近平同志强调，“‘数字福建’建设是一项关系全局和长远发展的系统工程，各级各部门都要高度重视，切实加强对这项工作的领导。除了‘数字福建’建设领导小组要定期研究解决一些重大问题、积极加以推进外，省‘数字办’也要进一步充实力量，选配精兵强将，当好参谋助手，抓好工作落实。”（2002年6月7日在“数字福建”建设领导小组会议上的讲话）正是习近平同志一开始就建立领导有力、组织高效、运作顺畅的体制机制，并亲力亲为抓落实，才确保“数字福建”从建设初期就取得显著成效。18年来，福建省委和省政府不断加强对信息化建设的组织领导，“数字福建”建设领导小组持续强化牵头抓总、宏观指导、统筹协调和组织推进，福建省信息化领导和推进机制得到进一步强化和提升。

三、关于加强信息化建设的规划引领和顶层设计。信息化建设能否取得长远实效，取决于是否有明确的目标、合理的定位和科学的规划。“数字福建”建设伊始，习近平同志就要求注重总体规划，统筹安排，密切协作，形成合力，与我省“十五”国民经济和社会发展规划相衔接，集中有限力量，整合配置资源，突出重点，分期实施，努力形成自己的特色，促进我省信息化建设的跨越式发展（2000年12月23日在省政府专题会议上的讲话）。他还强调，“要本着统一规划、突出重点、分步实施的原则，推进‘数字福建’工程建设”（2001年2月7日在福建省九届人大四次会议上所作的政府工作报告）。在习近平同志指导下编制的《“十五”数字福建专项规划》提出，要在规划指导下，集中资金和力量，每年办成几件事，各级各部门要根据“数字福建”规划内容，从实际出发，结合本区域本部门的实际情况，提出具体的信息化工作计划目标、任务与措施，本着适度超前的原则，积极开展信息应用系统建设。习近平同志对“数字福建”的规划既立足当前又着眼长远，既针对现实又谋划未来，科学绘就了福建信息化建设的宏伟蓝图，至今对我们仍有指导作用。18年来，福建始终坚持用科学的顶层设计来规范推进信息化建设，先后制定实施4份“数字福建”五年规划、17份年度要点，并将“数字福建”纳入全省国民经济和社会发展规划框架，统一组织实施，“数字福建”从宏伟设想一步步变为现实，彰显出了强大的生机活力。

四、关于加强信息化领域的自主创新和先行先试。在信息化建设刚刚起步的年代，能否探索科学有效的先行办法，激发创新创造活力，是信息化建设的关键。习近平同志强调，“要抓好信息产品的科研生产，提高具有自主知识产权产品的比重，积极参与国际标准的研究制订。要集中力量抓住关系国家安全和对产业发展具有重大影响的核心技术，加大研究开发力度，推进产业发展”（2002年5月17日在《福建日报》发表的《缩小数字鸿沟，服务经济建设》）。2000年12月23日，习近平同志主持召开省政府专题会议，听取省计委《“数字福建”工作方案》的汇报，同意提出的计划，即“十五”前三年，政府主要制定发展规划和政策导向；“十五”后两年，全面推广应用示范工程和应用项目的成果。同时，组织开展“数字福建”关键技术攻关，初步建立“数字福建”技术开发体系。在当时国内尚无成熟经验的情况下，福建选择若干领域和专题，先行开展“数字福建”示范工程建设，以求重点突破，取得经验后再总结推广。2001年，福建就开展信息资源整合与开发利用等具有前瞻性的规划部署；2002年，开展电子商务、企业信息化等示范工程建设，以点带面，推动“数字福建”建设。正是习近平同志坚持把创新作为引领发展的第一动力，积极推动在一些领域先行先试、大胆探索，福建在短时间内突破了制约信息化发展的诸多难题，推动“数字福建”建设驶入了快车道。18年来，福建注重发挥自身优势，加强信息化领域自主创新，大胆先行先试，推动信息化取得长足发展。2014年，福建前瞻布局大数据产业发展；2015年6月，先行开展“互联网+”区域化链条化试点。目前，全省多个城市被确定为宽带中国、信息惠民、智慧城市、电子商务等国家级试点示范城市，50多家软硬件企业产品技术在专业细分领域居全国之首乃至全球领先水平。

五、关于加强信息资源整合共享和开放。充分整合信息资源，使数据交换整合覆盖到全社会，实现从数据层到信息层到知识层的提升，是信息化建设的一项重要任务。习近平同志强调，要“鼓励各类信息源通过公用信息平台上网，实现信息资源的综合共享”，“要围绕经济社会发展需要，采取政府引导、市场运作的方式，集中开发一批有关政府决策及国民经济发展急需的基础性、综合性省级信息库和其他各类数据库”（2001年2月7日在福建省九届人大四次会议上所作的政府工作报告）；要确立信息资源共享政策，在全国已有的基础上，根据省情，制定出“数字福建”建设数据标准；“路”修好了，要有“车”跑，抓好省直机关各有关单位的信息源点建设，以便发挥网络作用（2001年3月23日在“数字福建”建设领导小组成员会议上的讲话）。在国家尚未明确建设思路的情况下，2001年，习近平同志就作出统一建设全省政务信息网的前瞻性部署，并作出“要统筹不要多头办”等重要批示。2002年，习近平同志再次强调，“加快建立和完善各部门各行业的信息系统，鼓励发展各类公共数据库，依托网络，实现社会资源最大共享”（2002年5月17日在《福建日报》发表的《缩小数字鸿沟，服务经济建设》）。正是一开始就建立全省统一的支撑平台，全省各类数据得到高度的整合，为各类应用和服务的有效实施打下了良好基础。18年来，福建始终坚持全省“一盘棋”的理念，以“大平台建设、整体性部署、普遍性应用”为原则，整合省直部门数据中心，构建政务云数据中心，形成统一的信息化物理承载环境；整合各部门数据资源，构建省市两级政务数据汇聚共享体系，形成统一的政务数据环境，初步建成覆盖国民经济和社会生活的信息化公共服务体系。

六、关于让信息化更好服务人民。信息化建设的最终目的是把信息资源和信息技术应用于经济社会各项事业，让人民群众充分享受信息化带来的获得感、幸福感。2001年11月23日，习近平同志主持召开“数字福建”建设领导小组第二次成员会议，强调要让“数字福建”贴近社会、贴近群众、贴近生活，为人民群众提供高水平、高质量的信息服务，让人民群众分享“数字福建”建设成果。他还要求，加大政务信息化建设力度，通过政务信息网络和信息共享系统建设，推动政府各部门提高办事效率、管理水平、服务质量，加快政府办公业务规范化、网络化、无纸化、信息资源化、决策民主化的进程，促进廉政建设。2002年，习近平同志进一步强调，“抓好信息化基础设施建设，加快建设超大容量、技术先进、灵活高效、安全可靠的信息基础设施，建成一个融语音、数据、图像为一体的宽带、高速的公共信息网络，全方位、多层次地满足社会各个阶层对基本通信业务和各种宽带多媒体业务的需求”，“要以应用为重点推进信息化，抓好全社会信息资源的开发、集成和利用”，“要利用政府公共信息网络平台开展各种信息化应用，积极推进电子政务的发展，并以企业上网、家庭上网工程为载体，全面推进各个领域的信息化进程”，“普遍服务是电信行业在信息化建设中要重点解决好的问题”，“帮助山区致富，必须缩小山区与沿海地区在获取信息方面的差异”（2002年5月17日在《福建日报》发表的《缩小数字鸿沟，服务经济建设》）。这些重要论述，深刻阐明了信息化建设的根本出发点和落脚点，是以人民为中心的发展思想在信息化领域的具体体现。18年来，福建始终以信息利民、信息惠民为目标，不断探索拓展信息化服务民生的新途径，在全国率先建成了便捷高效的政务综合信息服务体系、“一站式”网上行政审批系统、网上行政执法平台，以及就业、医疗、文化、社保等专业性应用系统。各地涌现出“数字武夷”“数字鼓楼”等各具特色的基层信息化运作模式，建成了一批基层群众“用得起、懂得用、爱使用”的生产生活信息化平台。

七、关于加快发展数字经济。以数据为关键要素的数字经济，是建设现代化经济体系的重要支撑。习近平同志强调，将工业化与信息化结合起来，以信息化带动工业化，是福建在新世纪中发挥后发优势的必然选择（2001年2月7日在省九届人大四次会议上所作的政府工作报告）；“‘数字福建’的建设将孵化和推动一系列高新技术产业，形成新的经济增长点，促进传统产业的发展和变革，促进劳动生产率的革命性提高，扩大产业的智能成分和生产规模，推动社会经济的发展”（2002年6月《启动“数字福建”建设，推进国民经济和社会信息化》）；“推广应用信息技术，重点在农业、制造业、流通业选择一批粗放型、高耗能、低效率的传统产业，筛选和建设一些示范性强的信息化改造项目”（2001年2月15日在省政府第一次全体会议上的讲话）；“要通过建设‘数字福建’工程，以信息技术的应用为重点，努力提高能源、交通、原材料、轻纺等领域一批骨干企业的生产过程自动化、控制智能化和管理信息化水平”（2002年1月29日在省政府第一次全体会议上的讲话）；“我省信息产业具有一定基础，要充分利用现有条件和人才优势，发挥信息化在结构调整中的龙头带动作用”，“近期重点是加快‘数字福建’建设步伐，加大信息技术在传统产业的推广力度，用信息系统集成技术改造提升成套设备和组合加工设备的集成化水平；用信息控制技术改造提升大型连续加工工业的过程控制和自动化水平；用嵌入式软件技术提升消费类、工业类产品的智能化水平；用信息化手段提高企业技术开发流程的效率、检测和工艺水平；用信息网络技术改造提升企业资源管理系统的信息化水平；用电子商务技术改造企业物流系统和采购、销售系统”（2002年7月2日在全省产业结构调整工作会议上的讲话）。这一系列重要论述，深刻阐明了信息化和工业化的关系，指明了数字经济发展的主攻方向和突破口。18年来，福建着眼于推动信息化和工业化深度融合，不断加快信息产业发展步伐，数字经济生态圈不断健全完善，数字经济总量居全国第7位。

八、关于加强信息化人才建设。人才是第一资源，推进信息化建设，做大做强数字经济，加快数字中国建设，归根结底靠人才。习近平同志在推进“数字福建”建设的过程中，十分重视发挥各方面人才的重要作用。在“数字福建”谋划阶段，就成立顾问委员会和专家委员会，聘请包括多位院士在内的知名专家对规划编制、项目论证、跟踪管理等全过程进行咨询指导。习近平同志强调，要抓紧做好人才准备，在注意充分依靠省内专家的同时，善借外力，聘请和引进省外和国外的知名专家来闽，共谋建设“数字福建”的大事（2000年10月12日在《“数字福建”项目建议书》上的批示）。2001年11月23日，习近平同志向在闽的17位专家、顾问颁发了聘书，希望他们为“数字福建”的建设提供更多指导性的意见和建议。《“十五”数字福建专项规划》要求所有信息化项目建设须经省“数字福建”建设领导小组办公室审核，专家委员会负责审核信息化建设项目的技术方案和投资规模，并以此作为审计依据。正是充分尊重人才、依靠人才、激发人才，“数字福建”建设集聚了各方面的智慧和力量。18年来，福建不断加大信息化人才培养和引进力度，持续开展互联网经济优秀人才创业启动支持工作，举办福建省互联网经济创业创新大赛，组织千人互联网经济领军人才培训，为“数字福建”建设提供了有力人才支撑。

九、关于切实维护网络和信息安全。信息安全事关国家安全，是信息化建设的重要内容和保障。“数字福建”建设伊始，习近平同志就高度重视信息安全，在一系列重要会议和场合作出强调。在他领导下，“数字福建”工程一开始就把“保障安全”作为重要指导方针，采取全省政务网与互联网隔离、建设政务信息灾难备份中心、对“数字福建”项目普遍进行安全测评等举措，不断提高基础信息网络和重要信息系统的安全保护水平。在他主导下，《“十五”数字福建专项规划》把提高信息网络的安全监控与安全保障能力作为工作重点，提出要以核心技术攻关为重点，加大信息安全技术研发力度，开发具有自主知识产权的信息安全关键技术，基本满足党政军和国民经济建设主要部门的信息安全需要。正是习近平同志一开始就把信息安全摆在突出位置，“数字福建”建设始终在有效的安全保障下沿着正确健康的道路前行。18年来，福建始终坚持发展和安全并重，把信息化项目建设与维护信息安全同步规划、同步实施、同步验收，在全国率先成立了信息化标准技术委员会，制定了近100项地方标准，切实提高了信息化安全水平。

习近平总书记关于数字中国建设的思想，源自于对世界科技革命的敏锐洞察，源自于对中国国情的深刻把握，源自于对信息化的深邃理解，源自于在信息化领域的先行探索和成功实践。在新时代，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央关于数字中国建设的重大决策部署，在新的起点上大力推进“数字福建”建设，为全面建成小康社会和实现赶超目标插上信息化翅膀，为建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新福建注入强大动力。

《 人民日报 》（ 2018年04月20日 01 版）