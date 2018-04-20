市委书记李强今天调研东方航空集团有限公司

本报讯 市委书记李强今天下午（4月20日）在中国东方航空集团有限公司调研时说，按照以习近平同志为核心的党中央的决策部署，上海正加快建设国际经济、金融、贸易、航运和科技创新中心，努力发挥中心城市的服务功能、辐射作用。希望东航更好扎根上海、服务全国、面向全球，为上海建设“五个中心”、打响“四大品牌”、办好首届中国国际进口博览会作出更大贡献。要始终坚守安全底线、提升服务品质，以优质高效的航空服务不断提高旅客满意度。

东航集团作为我国三大国有骨干航空运输集团之一，年旅客运输量超过1亿人次，在全球航空公司中位列第七。李强一行来到位于虹桥机场2号航站楼南侧的“东航之家”察看，这里是东航新近启用的生产、运行、保障、协调中心。市领导详细了解东航全球航线网络、发展历程以及机场航班运行实时数据，对东航长期以来为推进上海国际航运中心建设、服务上海经济社会发展作出的贡献表示感谢。李强说，今年11月，首届中国国际进口博览会将在上海举办，希望东航牢牢把握这一重大机遇，充分发挥自身优势，不断提升服务水平，为广大旅客提供高品质的出行体验，为向全世界展示上海更加开放、文明的卓越形象作出贡献。

在运行控制中心，李强听取东航24小时全球运行指挥保障的相关情况介绍。市领导通过视频会议系统，与东航北京分公司、云南公司相关管理人员就航班运行保障工作进行了交流。东航机组准备室里，各执飞机组正在做飞行前的各项流程确认工作。负责人告诉市领导，为了确保执飞任务的安全、有序、高效，准备工作包括对旅客服务的工作要求、航线航路的分析预判以及可能出现的突发状况预案梳理等。听到东航累计安全飞行超过千万小时，李强表示肯定。他说，安全是第一位的，要树立底线思维，始终将安全生产贯穿于运行管理、飞行保障的各个环节、各个过程之中。在确保安全的前提下，不断深化改革创新，努力实现更大发展。

市委常委、市委秘书长诸葛宇杰参加调研。