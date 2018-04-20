“4·19讲话”两周年：互联网改变中国 融媒体塑造未来

央视新闻客户端 来源：央视新闻客户端 2018年04月20日 17:52A-A+

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（2015年12月，习近平在第二届世界互联网大会提出“共同构建网络空间命运共同体5点主张” ）

“世界因互联网而精彩，生活因互联网而丰富”、“推动网信事业发展，让互联网更好造福人民”……两年前的4月19日，习近平总书记在京主持召开网络安全和信息化工作座谈会，并发表重要讲话，强调推进网络强国建设，推动我国网信事业发展，让互联网更好造福国家和人民。

最初，我们把互联网作为一种技术、一种工具；后来，认识到互联网是一种媒体、一种产业，现在，获取信息、社交、网购、娱乐……移动网络促进万物互联，互联网已然成为我们无法剥离的生活新空间。

（2016年4月19日，习近平主持召开网络安全和信息化工作座谈会。）

了不起的数字 了不起的成就

我国有7亿网民，这是一个了不起的数字，也是一个了不起的成就。我国经济发展进入新常态，新常态要有新动力，互联网在这方面可以大有作为。——习近平

本月初，中国国际电子商务中心首次对外发布《世界电子商务报告》称：

——全球网民人数已达41.57亿人，全球76亿人口中的三分之二拥有手机，互联网普及率达54.4%；

——其中，中国网民规模已达7.72亿人，网络普及率55.8%，手机网民规模达7.53亿，占比97.5%；

——100%的乡镇和93.5%的行政村接通宽带、移动网络不断提速降费……

毫无疑问，中国已成为全球最大互联网用户市场。

2014 年，是全球互联网诞生45周年，也是中国互联网诞生20周年。这一年，中国的互联网界发生了很多大事。

2014年2月，“中央网络安全与信息化领导小组成立”，网络安全被提升至国家安全战略的新高度，习近平总书记提出“没有信息化就没有现代化”、“没有网络安全就没有国家安全”，并亲自担任组长。

8月，《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》出台，“互联互通 共享共治”的互联网格局建构深刻影响着媒体的发展，新媒体、跨媒体的蓬勃发展，也让很多业界人士把2014 年称为“媒介融合的元年”。

同一年，阿里巴巴在美国上市、市值即超 2300 亿美元，如今，全球十大互联网企业，有四家在中国。首届世界互联网大会在中国乌镇召开，第七届中美互联网对话在华盛顿召开……一件件大事背后，中国逐步承担起互联网大国的角色。

乌篷船，马头墙……2015年12月，旖旎的乌镇水乡拉开了第二届世界互联网大会的帷幕，习总书记出席开幕式并发表主旨演讲。中国声音、中国主张、中国方案——以乌镇为起点，中国与世界携手，在这个用互联网构建的真正地球村里，共同构建和平、安全、开放、合作的网络空间，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。

无论富有还是贫穷，无论城市还是乡村，要让更多人搭乘信息时代的快车、共享互联网发展成果。“要让互联网发展成果惠及13亿多中国人民，更好造福各国人民”……随着大会的闭幕，一个目标越发清晰。

要天朗气清 不要乌烟瘴气

“网络空间是亿万民众共同的精神家园。网络空间天朗气清、生态良好，符合人民利益。网络空间乌烟瘴气、生态恶化，不符合人民利益。”——习近平。

在技术和市场不断创新背景下，互联网平台正成为潜力巨大的商业模式，但井喷式发展的同时，也带来层出不穷的乱象。

数据显示，2016年，网络直播用户规模达到3.44亿，占网民总体的47.1%，直播市场规模约150亿元，到2020年，预估将达600亿元。短视频的异军突起不仅带来内容创业的热潮，更改变了许多年轻人的娱乐和生活方式。一些大平台为追求流量、变现，更是通过算法捆绑搭售、虚假宣传、售卖假货、侵犯隐私等行为损害消费者利益；热捧未成年人怀孕、暗示吸毒、甚至触及法律底线的行为都成了平台博人眼球的方式……

继“4·19讲话”之后，2016年10月，习近平总书记再次强调网络空间治理的迫切性。国家网信办连续出“重拳”，整治不良现象。2016年，北京全年封停属地直播网站近5000个违规账号，加大处罚力度；今年4月4日，国家广播电视总局约谈了“今日头条”、“快手”两家网站主要负责人。下线暴力、血腥、色情、有害问题节目；每一个一个影响力广泛的网络平台，都有义务认真肃清自己的定位，而不是在光怪陆离中迷失方向。

媒介融合 高瞻远瞩大方向

“要着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团，形成立体多样、融合发展的现代传播体系。” ——习近平。

（博鳌峰会上，中央广播电视总台媒体区）

中国因互联网而改变，媒体也因互联网而更多了无穷的可能性。有专家认为，如今的互联网开始进入了下半场，数以亿记的海量网民中，年龄、文化、背景都前所未有的更加多元化。发展互联网媒介，打造新型媒介集团，加强国家文化软实力，是一个大的目标。可以说，习总书记提出要求是高瞻远瞩的。

大趋势下，媒介的融合也要具有足够的高度。就在昨天，横空出世的中央广播电视总台正式揭牌亮相，将在全行业都有着重大的标杆意义。

大音希声，大象无形。“总台”来了，既是为讲更好的“中国故事”、传更远的“中国之声”，更是为更远大方向的网络强国梦而服务！

（央视新闻客户端 宋云霄）