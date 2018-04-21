读书日迎来全城书香-遍地开花的读书会，成为沪上文化名牌

编者按

阅读，是一座城市的文化象征，更是一座城市的文化名片。上海，正在全力打造具有上海人文精神、富有新时代特征的新型城市文化空间，打响上海文化品牌。在世界读书日和上海读书节即将到来之际，我们推出系列报道《城市书房》，聚焦上海的阅读文化，感受上海的城市精神。

晨报记者 徐颖

4·23世界读书日到来之际，上海也迎来一场阅读的狂欢。社会各界在“世界读书日”前后，策划推出了以“培养全民阅读兴趣营造全民阅读氛围”为主线的多项读书文化活动，上海迎来满城书香，整个城市，也将变成一座巨大的书房。

其实，对于上海这座城市而言，不仅仅是围绕读书日推出多项具有新意的活动，每个周末，遍地开花的读书会，早已成为沪上的文化名牌。阅读在上海，不仅是读书日的应景，而是365天的常态，是一场永不落幕的上海书展。

去读书会

成为上海市民的生活方式

虽说阅读大有碎片化趋势，但因阅读而起的各种读书会在申城逆势生长，已然成为上海城市文化的新名片。每个周末在上海举办的“读书会”、“阅读沙龙”，常常有10、20余场，遍布多个区县。曾经做客思南读书会的作家毕飞宇笑言：“你们在上海也许不知道思南读书会在外面的影响力有多大。作为一个写作人，作为一个热爱文学的人，我觉得如果我不来一下，虚荣心就得不到满足。一个城市的读书会，其实就是这个城市文化最为重要的象征。”

应运而生的读书会，不仅开进书店、图书馆，也开进了咖啡屋和商业空间。

在上海各类繁多的读书会中，思南读书会最为著名。周末到思南读书已成为上海的一道人文风景，成为很多市民的一种生活方式。

四年来，思南读书会的品牌效应日益显现。上海市新闻出版局局长徐炯说：“不仅在市民读者中树立了好口碑，更引发全国文学界、出版界等社会各界的广泛关注，被誉为‘上海城市文化新名片’、‘城市公共阅读新地标’，成为上海常态化阅读活动最重要的示范性品牌，成为读者心目中理想的读书会。”

思南读书会荣誉读者许树建感慨地说：“思南读书会成为我每周必修的文学课程，我的收获却比上一次大学还要大，因为老师都是上海一流，中国一流，甚至世界一流的。”

而每个周末，在上海书城，由新华传媒推出的“全国新书发布厅”也已成功运营两年，丰富多彩的新书发布活动，高品质的图书市场效应，国内外知名作家的齐声助力，使得“全国新书发布厅”这一文化品牌的影响力日益深入人心。成为上海市民常态化阅读活动的品牌之一。

上海图书馆的上图讲座早已成为品牌，听众无数。有着“最美书店”美誉的钟书阁每个周末都有两三场读书活动。由上海图书公司主办的“海上博雅讲坛”，也是周末福州路上的一道文化风景。

黄浦区明复图书馆、汉源汇书店均定期举办读书沙龙。去年开讲的陕西北路网文讲坛，每月一期，邀请网络文学作家做客。

以分享好书为目的的读书会，正在申城遍地开花。据不完全统计，目前上海有大大小小的读书组织有3万多个，随着全民阅读活动的推进，该数字正在不断地向上攀升。

今年世界读书日前夕，由世纪出版集团联手浦东新区共同创设集聚国内外优质学术人文资源的两大读书会品牌“学习读书会”“陆家嘴读书会”将正式同步启动，为浦东文化高地建设带来全新的内容支撑和价值托盘。两个读书会由上海市作家协会、上海广播电视台给予内容指导宣传支持，特邀著名作家孙甘露担任总策划，一个由相关领域一流学者、专家、作家、艺术家组成的读书会智库专家团队正在陆续扩容。4月22日“学习读书会”，首场活动将邀请著名学者、国家高端智库理事会理事张维为教授以其独特的视角解读“中国究竟做对了什么”；著名学者葛剑雄，著名作家叶辛、孙甘露、金宇澄、周嘉宁与金融界阅读推广代表花蕾，将以“我的读书年代”为题，在“陆家嘴读书会”分享各自的阅读故事。

世界读书日，精彩活动多

上海书城再推阅读平台

“上海·故事”读书会亮相

坐标：上海书城福州路店（福州路465号）

2018年“世界读书日”，新华传媒再推文化阅读体验新平台。“上海·故事”读书会的第一期活动将在4月22日下午在上海书城全新亮相。

自2016年3月在上海市新闻出版局和上海报业集团的鼎力支持下，新华传媒阅读推广品牌“全国新书发布厅”已成功运营两年，这一文化品牌的影响力日益深入人心。

在拥有成功打造一个读书活动品牌的经验后，上海新华传媒连锁有限公司率先携手上海社会科学院出版社，共同设立“上海·故事”读书会，为广大市民提供一个全新的文化阅读体验及交流平台。

此次双方合作打造全新线下读书平台，是将上海社会科学院出版社出版特色与上海新华传媒的图书推广经验相结合，致力于将“上海·故事”读书会塑造为一个博采众长，文化交流，思想碰撞的读书分享场所。

“上海·故事”读书会第一期活动，邀请嘉宾上海师范大学历史系副教授蒋杰教授分享《历史长河中的上海（法租界与近代上海）》。

领略阅读魅力，走进社会课堂

儿童文学地铁寻宝之旅

坐标：人民公园地铁站6号口

4月22日下午，上海少儿读物促进会联手《东方教育时报》，在人民广场地铁音乐角共同主办“世界读书日：这些年，我们读过的好书——儿童文学地铁寻宝之旅”。

“燕子姐姐”陈燕华将在现场，朗诵《小熊包子》 系列中的精彩片段。此外，还邀请部分作家和学者，与小读者们分享那些年他们读过的好童书。

著名儿童文学作家秦文君也将在现场与小读者亲密互动，她希望《小熊包子系列》这样一部既具有奇幻想象，又能反映当代青少年生活现实的原创精品，能给孩子带来不一样的阅读体验。

静安区图书馆携手诗人赵丽宏

共同发起“文学的声音”项目

坐标：静安区图书馆（新闸路1708号）

4月21日，由静安区文化局主办、静安区图书馆、上海领声文化传媒有限公司、上海戏剧学院国际交流中心承办的赵丽宏诗集《疼痛》外语译本朗读会暨手稿捐赠仪式在静安区图书馆海关楼举办。

现场，赵丽宏将把收录他作品的语文书以及非常珍贵的《疼痛》诗集手稿和未出版的散文集手稿捐赠给静安区图书馆。同时，由赵丽宏和静安区图书馆共同发起的“文学的声音”项目也在当天正式启动，通过聆听作家朗读自己的文学作品以及向公众推荐更多优秀的文学作品，让更多人走近文学，爱上阅读。

上图办春季朗诵会重读经典

乡村教师梁俊带孩子演绎《苔》

坐标：上海图书馆（淮海中路1555号）

4月22日晚，由上海图书馆和上海市作家协会联合主办的，2018海上心声春季朗诵会“古辞雅韵——向中国古典文学致敬”将在上海图书馆报告厅举行，选取历朝历代名家名篇，通过朗诵艺术家们的声音重新演绎，带领听众一起重读经典，品味中华古韵。

本次朗诵会邀请到了多位重量级嘉宾，如国家一级演员任广智、话剧演员娄际成、作家王小鹰、朗诵艺术家过传忠、张爱玲研究专家淳子等。

而最大的亮点，就是乡村教师梁俊来到现场，带领孩子朗读《苔》。春节期间央视《经典咏流传》节目中，一首20字小诗《苔》，被乡村老师梁俊谱成曲，由他和山里的孩子们在舞台上重新演绎，感动了无数观众。本次朗诵会，梁俊将会带着孩子们，再现那份感动。

世界读书日

定制一份自己的书单

坐标：建投书局（公平路18号8号楼嘉昱大厦）

4月22日下午，由华东师范大学出版社与建投书局联合主办的“大学之道系列讲座No.1”开讲。主题是“世界读书日，定制一份自己的书单”。

上海图书馆副馆长、中国文化名人手稿馆馆长周德明、新闻主播何婕以及包玉刚实验学校高中语文学科组长熊德勇将现场主讲。