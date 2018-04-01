吴金贵满意球队亚冠表现-申花今日出征江苏，将在联赛杯赛两线作战

记者 甘慧

晨报讯 连续3周一周双赛令绿地申花队格外忙碌，结束与悉尼FC队的亚冠小组赛最后一场比赛，马不停蹄返回上海的申花立即投入到了备战与江苏的训练中。今天，申花将出发前往南京，而打完与江苏的比赛后，申花仍会留在江苏，直到结束与南通支云的比赛才返回上海。

打完与悉尼FC的比赛，申花本赛季的亚冠征程告一段落。6场亚冠小组赛，申花5平1负，虽然没有获得一场比赛的胜利，不过无论是球队，还是球迷，对于申花亚冠小组赛的表现，还是基本满意的。主教练吴金贵总结说：“亚冠的比赛对球队压力还是很蛮大的，比赛一场接一场，在亚冠的体验让球队增强了自信。对亚冠的总体比赛过程还是比较满意，对于比赛结果不是很满意，我们接下来还得进行总结。”吴金贵还说：“对于亚冠的出局并未感到遗憾，外界总归希望申花能小组出线并取得好成绩，甚至希望亚冠前四名都是中超球队。但我们应清楚认识到在亚冠赛场上，中超球队在亚洲并不占全方位的优势。我们非常满意球队在亚冠上的表现，作为球队球队和俱乐部肯定有自己的考量，希望大家都能理解，都能积极地看待亚冠。”

亚冠结束了，申花接下去的重心就是联赛与足协杯。4月25日，申花将迎来与南通支云的足协杯比赛，这也是本赛季的申花的第一场足协杯比赛。说起即将到来的联赛与足协杯双线作战，吴金贵表示：“即将打联赛和杯赛，连续作战必须要有很强大的阵容和强劲的球员来打比赛，我们都在准备当中，经过这段时间的调整，球员们都能适应高强度的比赛。”