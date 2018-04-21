U19青超联赛迎来上海德比战-上港队四球完胜绿地申花

记者 俞炯

晨报讯 昨天下午，今年的U19青超联赛第三轮比赛中上演了一场上海德比。上海上港U19梯队在主场4：0完胜上海绿地申花U19梯队。

U系列青超联赛是今年中国足协大力推广的青少年足球赛事，尤其是U19青超联赛几乎完全按照中超的方式来举行。比如实行主客场制，力争有现场直播，入场仪式也完全拷贝中超，为的就是让年轻球员获得更好和更逼真的锻炼。因此，U19青超联赛随着比赛的展开，关注度也是不断上升，昨天的这场德比大战当然更是备受关注。

不过多少有些出人意料的是，上港U19梯队收获四球大胜。第15分钟，上港队9号刘长胜禁区外突施冷箭，远射得手。第18分钟，上港队53号薛志承弘直接任意球，打出一脚世界波，只挂球门远角入网。第26分钟，薛志承弘在对手禁区内制造点球，8号时间一蹴而就。上港队的第四个进球，来自于下半场出场的替补球员张木子，他在一次任意球进攻中头球破门。

虽然比分看上去悬殊，比赛过程也是上港队全面占优，但其实这样的结果还是有原因的。应该说上港U19梯队和吸收了根宝崇明基地该年龄段的绿地申花U19梯队，是国内U19年龄段的最强队。以根宝崇明基地球队为班底的上海U18男足赢得了去年全运会的冠军；上港U19梯队几名主力也是全运冠军队的成员，今年获得了U19全国锦标赛的亚军和U19贺岁杯的冠军。

上港队的这支U19梯队在经历了去年整整一年在巴西的集训和比赛，提高很大。他们原本就是2017年U19全国锦标赛的冠军，巴西回来后，球员们各方面都得到了锻炼，尤其是对抗时的技战术运用上进步明显。

而绿地申花这边，由于U19梯队阵中的9名入选了最新一期U19国足的球员，没有报名今年的青超联赛，首发阵容中只有周俊辰等少数主力。这样的一个阵容，和上港U19梯队相比，实力上的差距还是很明显的。上港的小球员们在传接配合、身体对抗，以及自信心上都占据了全面的上风。

当然青年队的比赛，锻炼的意义远大于比分。不过，能够有德比这样吸引眼球的概念来提升青少年比赛的关注度，也不失为一种好办法。现在的中国足球青训，缺少的就是足够的关注度。