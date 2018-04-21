优酷春集发布百部重磅剧综新品-杨伟东：大众爆款到圈层爆款，大片网综进入产业化时代

刘竞/文

“大众爆款越来越少，而圈层爆款会越来越多，而只有那些对用户有深入研究，用户宁愿牺牲睡眠时间也要看的内容，才有机会取得成功。”阿里巴巴文化娱乐集团轮值总裁兼大优酷事业群总裁杨伟东在2018年优酷春集的现场说。

同时，杨伟东认为，网综在2018年将全面进入大片时代，面临投入、制作和商业化的全面升级，会员、广告收入的商业化尝试并不能完全覆盖，需要进行产业化思维的模式。从大众爆款到圈层爆款

今年2月，优酷推出首部网综大片《这就是街舞》，热度口碑一路走高，让街舞这一年轻圈层文化获得了广泛关注，这背后是内容产业从大众爆款走向圈层爆款的趋势。

杨伟东说，互联网的主战场已经从过去工具型平台竞争转向内容型平台竞争，过去两年，仅视频领域就呈现出直播、剪辑、短视频、社交媒体以及以“优爱腾（优酷、爱奇艺、腾讯视频）”为代表的长视频等多类别平台百花齐放的态势。

第三方机构艾瑞数据显示，过去一年互联网视频用户平均每人每天会花100分钟观看视频，基本稳定，而内容规模处于几何级数增长中。这就导致内容消费越来越昂贵，用户开始更多根据个人喜好主动选择观看，圈层随之出现。

“今天大众爆款内容产生的概率越来越低，越来越多的爆款出现在特定圈层中。”杨伟东表示。事实上，即便是影响力能够“出圈”的爆款，其基础也是先打透圈层，再辐射影响更多圈外用户。

圈层文化的兴起，把内容和用户绑定在一起，整个内容链路都呈现出开放和开源的趋势，从策划、播出到宣发都开始吸收用户意见，对用户开放。超级剧集、网络剧集驱动剧集创新

过去一年，优酷以《军师联盟》、《春风十里不如你》、《烈火如歌》为代表的超级剧集在播放量和话题热度上都获得不错成绩，以《白夜追凶》、《镇魂街》、《北京女子图鉴》为代表的网络剧集在内容和模式探索上为行业提供了可参考的经验。

其中，凭借美剧式的叙述方式和拍摄手法，《白夜追凶》海外发行权被Netflix买下，成为首部通过正规渠道在海外大范围落地的国产网络剧集。《烈火如歌》上线至今播放量达71亿，是2018年第一季度播放量最高的剧集，微博主话题阅读38.5亿，讨论量2801万。4月最新上档的《北京女子图鉴》通过聚焦一个“北漂”女白领的成长与奋斗，引爆大众对于女性职业发展、女权意识崛起等相关话题的巨大关注。

“我们发现，主要依托新媒体播出的超级剧集和网络剧集，因为不偏重广普人群，围绕集中的受众人群，越来越明显的称为驱动剧集创新的主要动力之一，包括人设创新、题材创新和结构创新。”杨伟东解释。

阿里巴巴文化娱乐集团大优酷事业群剧集中心总经理马筱楠（coco）也指出，在开放内容链条的前提下，健美和多元将是优质内容的两个关键词。大片网综进入产业化时代

“同一审核标准下，围绕新视听、新故事、新知识给用户提供新的审美、新的叙述方式和新的知识信息。”杨伟东在去年优酷秋集曾提出将“一同三新”作为网综创新的方向，此后他指出，网综在2018年将全面进入大片时代，面临投入、制作和商业化的全面升级。如今，他又进一步提出了网综产业化的概念。

2月下旬，优酷首部网综大片《这就是街舞》率先上线，上线至今播放量近9亿，微博话题阅读量近130亿，讨论量近1亿。吸纳了包括舞美、编舞等多个专业领域的国际团队，以及对街舞舞者、街舞文化的尊重和还原，让《这就是街舞》节目在街舞圈走红，并成功“出圈”推动街舞文化在圈外走红。

《这就是街舞》通过节目推广街舞文化的同时，把线下巡演、线上衍生品销售等网综产业链上的环节纳入到街舞产业链中，在拓宽网综商业边界的同时推动了街舞产业的发展。

产业化模式为优酷网综带来了更多可能性，对行业人才和内容也产生了巨大的吸引力。蔡康永、小S 继《康熙来了》停播后首次合体主持的节目《坦白吧花花世界（暂定名）》，周杰伦、林书豪、马布里加盟的《这就是灌篮》，由岳云鹏加盟、改编自NBC经典IP的《周六夜现场》，《爸爸去哪儿》导演谢涤葵新作《想想办法吧爸爸》等均独家落户优酷。“好莱坞+硅谷”模式国内快速落地

“根据马伯庸同名小说改编的超级剧集《长安十二时辰》，选择雷佳音出演剧中的张小敬，是我们用阿里的智能预测平台——‘鱼脑’出来的。”阿里巴巴文化娱乐集团大优酷事业群高级副总裁兼CTO 庄卓然（南天）在春集现场，介绍了优酷在技术驱动文娱产业升级上的多项探索。

在生产环节，优酷和阿里巴巴达摩院深度合作了一款产品——鲸观平台。该产品利用阿里各类的内容理解AI，实现了对长视频中各个片段的理解，并通过云剪辑工具，云转码能力赋能视频创作者。而子弹时间作为优酷今年在综艺制作过程中使用的新技术，通过三台摄像机对场景的捕捉，再经过优酷自研的算法计算，获得三维场景转化的效果。据悉，该技术将在《这就是街舞》总决赛现场投入使用。

在消费环节，移动端除了利用“窄带高清”技术让用户用最少的流量看最高清的视频，优酷还在长视频领域首次落地了个性化推荐技术，从人找内容到内容找人，让用户观看VV提升30%、观看时长提升10%。

“硅谷+好莱坞”的模式正在中国快速落地”。