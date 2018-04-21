晨报记者 韩益忠

昨日早盘，受贸易战加剧的消息影响，沪深两市低开走弱下跌逾1%，国产芯片概念股持续活跃，亚翔集成涨停，国民技术等多股涨幅超5%。有色、钢铁、煤炭等周期板块则有所回落。午后多头表现依然令人失望，大部分板块翻绿，最后沪市下跌45点，跌幅1.47%，创业板跌幅更大。

智能汽车大发展

智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向。作为世界规模最大的汽车市场，我国已拥有相关汽车核心技术、网络通信技术和宽带网络、高速公路等基础设施，已具备发展智能汽车的基础和条件。今年1月份，国家发改委发布《智能汽车创新发展战略征求意见稿》，明确提出了中国到2035年发展成为智能汽车大国的战略规划。

药企迎来新机遇

从今年5月1日起，将包括抗癌药在内的所有普通药品、具有抗癌作用的生物碱类药品及有实际进口的中成药进口关税降至零。中国抗癌药市场规模超千亿元，其中约一半依赖进口。如果国内药企急起直追，谁先成为进口药的替代者，谁就有能力傲视行业潮头。

短期机会很匮乏

本周市场一波三折，虽然央行发布定向降准消息，但市场总体上呈现不确定因素在增大，而热点轮动明显，短期系统性机会匮乏，大盘呈现二次探底趋势。

不过在新兴产业倾斜等政策导向下，市场对于符合产业政策和2025年规划的行业会呈现风险偏好上升，近期半导体电子和芯片股票一涨再涨。日前，证监会副主席姜洋对国睿科技上市以来的良好发展态势给予了充分肯定。他鼓励企业所利用上市公司平台，加大技术投入，加快研发速度，为实现芯片等核心关键技术的自主可控做出应有的更大的贡献，强调让资本市场真正服务于国家创新驱动发展战略和国民经济建设。管理层在这方面的指导和表态，会令半导体电子和芯片行业得到持续的发展，投资者可以继续剔除弱势股，紧跟热点操作。