风雨

现在正是一季报披露“旺季”，作为市场风向标的社保基金一季度末的持仓情况逐渐浮出水面，投资者通过对社保基金投资策略的分析，可以对A股未来走势有较为准确的预判，同时，跟随社保基金脚步，搭一下顺风车，也不失为一种稳健的投资策略。

统计数据显示，截至本周三，两市共有164家公司披露2018年一季报，其中，有22家公司前十大股东中出现社保基金身影。

“从持股数量看，截至一季度末，上述22家公司中，南钢股份(3723.36万股)、信立泰(3409.54万股)、旗滨集团(2799.99万股)、索菲亚(1339.64万股)、长青股份(1335.71万股)、正邦科技(1097.46万股)、创维数字(1000.66万股)等7家公司社保基金持股数量居前，均在1000万股以上。”高智说。平时他喜欢查看社保基金持仓组合的一些内在逻辑，同时也对社保基金操盘的一些风格进行研究。他发现，有些社保基金的操盘路径是非常清晰的，A 股票与B股票看似没有关系，但因为同是一家社保组合运作，所以最后的盘势是非常相似的。

“别看这些社保基金持有的个股现在市场表现平平，但假以时日，可能会有不错收获。一个明显的特点是，最近一个月内，有19只个股获券商给予‘买入’或‘增持’等推荐评级，其中，索菲亚(21家)、旗滨集团(17家)、信立泰(14家)、东睦股份(12家)等4只个股机构看好评级家数均在10家以上。”郁教授道。他经常跟随机构去上市公司调研，他知道，一家上市公司要获得机构认可并持仓并不是一件容易的事。

“机构能持仓一家上市公司筹码，肯定是对其有比较深的了解，这正好可以弥补我们中小投资者掌握不到一手信息的短板。”高智说。当不久前部分QFII持有的重仓股业绩亮相时，人们才发现，机构持有这些股票不是没有道理。数据显示，QFII持有的股票逾七成个股去年业绩实现同比增长，其中有23只个股去年净利润增幅翻倍。其中就有去年的大牛股安阳钢铁。

下周一行情预测：探低整理

仓位：70%

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