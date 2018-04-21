央视曝光环保问题，公司被迫停产-*ST三维股价连续三跌停

记者 曹西京

晨报讯 山西洪洞县的化工行业国企*ST三维被央视爆出环保问题，近日引起各方关注，公司4月18日起全面停产自查。受此影响，正处于重组保壳的*ST三维股价连续三日跌停，昨天市值仅25亿元。4月17日晚间，央视财经频道报道了*ST三维对周边环境严重污染的情况，*ST三维旋即卷入舆论漩涡。随后，包括地方国资、环保部门在内的多个部门，纷纷表示将对此事进行严查。深交所表示要严肃处理，生态环境部已联合山西省政府进行挂牌督办，昨天，公司披露，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案调查。

*ST三维前身为山西维尼纶厂，1997年6月在深交所上市，目前控股股东为山西三维华邦集团有限公司，持股比例27.79%，最终控制人为山西国资委。

值得一提的是，*ST三维正在艰难“保壳”过程当中，已经申请延期至4月28日披露2017年年报。

实际上，主营精细化工的*ST 三维近年持续亏损，已成为山西国企改革的重要标的。2012-2013年，*ST三维连续两年巨额亏损，2014年被实施退市风险警示，不过2014年扭亏为盈得以保壳。2015年和2016年，*ST三维分别亏损5.05亿元和6.75亿元，再次披星戴帽。2017年，为成功保壳，*ST三维不仅收到大额政府补助，还处置了旗下化工资产。不过2018年一季度，公司预计净利润将继续亏损2000万元至2600万元。

同时，*ST三维还在筹划重大资产重组，将扭亏希望寄托在即将注入的高速公路资产中。