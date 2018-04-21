中兴通讯昨天在深圳总部举行新闻发布会-“制裁对中兴极不公平，不能接受”

记者 林劲榆

晨报讯 针对美国商务部向中兴通讯发出出口权限禁止令，中兴通讯昨天在深圳总部举行新闻发布会，中兴通讯董事长殷一民表示，美国的禁令可能导致中兴通讯进入休克状态，对公司全体员工、遍布全球的运营商客户、终端消费者和股东的利益造成直接损害，我们坚决反对。

昨天，美国商务部新闻官表示，对于中兴的禁令目前没有扭转的余地或协商的空间，要严格地等到7年后才有望重启协商。此前的4月16日，美国商务部宣布激活拒绝令，禁止美国企业向中兴通讯销售一切产品，时间长达7年，禁令立即生效。这对在核心零部件上依赖美国的中兴通讯而言，无异于釜底抽薪。

昨天，中兴通讯发布声明，称美国商务部工业与安全局在相关调查尚未结束之前，执意对公司施以最严厉的制裁，对中兴通讯极不公平，中兴不能接受。昨天的发布会仅持续10分钟，殷一民表示，公司上下也在认真反思，接下来将加大研发投入，求人不如求己，有信心应对挑战。中兴反对有关国家用单边主义破坏全球产业链。目前公司各个主要产品的核心零部件大量使用自己研发设计的专用芯片，但是，还是有大笔的通用器件不可避免的外购。

“我们还要加大技术投入进一步提高，信息产业是全球开放程度最高的产业，全世界各国都在领域里发展技术，导致采购链全球化非常分散，没有任何一个国家能够独立完成所有产业链。”他表示，“制裁导致我们的产业链中断，但这不意味着我们没有核心能力。”

中兴通讯表示，将通过一切法律手段来解决问题。“出口管制是个复杂的系统，中兴通讯业务复杂、员工众多，要保证每个员工每个业务在任何时候都不会出现疏忽，我们还需要更加努力。”