英女王：希望儿子“执掌”英联邦

杨舒怡（新华社专特稿）

英国女王伊丽莎白二世19日在英联邦政府首脑会议开幕式上说，希望查尔斯王储成为英联邦元首继承者。

英联邦由英国及其自治领和其他已独立的前殖民地、附属国组成，现有53个成员国，多数是发展中国家。英联邦由英帝国演变而成，逐渐成为一个松散的、相互进行政治、经济磋商和合作的组织。

伊丽莎白二世是英联邦象征性的元首，但这一职位并非世袭。

本届英联邦政府首脑会议19日至20日在伦敦白金汉宫举行。伊丽莎白二世在开幕式上说，她1952年担任英联邦元首以来走过“不同寻常的旅程”，“我真诚地希望英联邦继续为后世提供稳定和连续性，并且能够决定今后由威尔士亲王接棒承担这份重任”。威尔士亲王是英国王储专用称号。

法新社评论，鉴于英国女王公开声援儿子查尔斯，预计53个成员国在这次会议上同意由他继任不会有悬念。此前也曾传出一些不同的声音，有人主张借此机会推行变革。

目前，已有一些英联邦成员国首脑赞同伊丽莎白二世的提议。加拿大总理贾斯廷·特鲁多19日说：“我非常赞同女王陛下的意愿，由威尔士亲王担任下一任英联邦元首。”马耳他总理约瑟夫·穆斯卡特说：“我们确信，他能为英联邦提供坚强而热情的领导力。”

英国广播公司和天空新闻频道20日援引消息人士的话报道，与会的英联邦国家领导人已经同意，由查尔斯担任下一任英联邦元首。

伊丽莎白二世是全球在位时间最长的仍然健在的君主，将于21日迎来92岁生日。近年来，她逐渐减少工作量，将部分职责交由王储查尔斯以及王室其他年轻成员承担。伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王现年96岁，去年早些时候宣布退休，不再承担出席官方活动的职责。

除了商讨英联邦元首继任人选，本次会议还将讨论海洋保护、打击网络犯罪、贸易等话题。英联邦政府首脑会议通常两年举行一次，轮流在成员国举行，上一次会议2015年11月27日至29日在马耳他举行。