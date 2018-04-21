城市文明长效管理 消除隐患让群众放心

收集问题只是起点解决问题才是终点

乱张贴、居民区擅自饲养家禽、居改非、破坏承重结构、建筑施工工地夜间施工扰民、擅自占用城市道路、占道设摊……在大调研大走访过程中，松江九亭城管中队收到了不少问题，有些尖锐的问题让松江九亭城管中队队员颇为纠结。

年前，按照上级大调研工作，结合城管“五进”工作，制定计划、精心组织，城管中队班子成员带队分批走进小区、企业、商铺等，收集反映问题，列出问题清单，制定整改措施和整治计划，“一口一口吃饭、一点一点消化”，逐条逐个整改销号，切实解决了一批影响群众生活的急、忧、怨问题。

群众利益无小事再小也要认认真真做

“你们城管不是一直说长效管理，为啥我走在路上还能看到乱贴的小广告，像狗皮膏药一样，太难看了，小小的广告，你们怎么就拿它没办法了呢？”在调研走访过程中，一位商铺老板这样说道。面对面的批评让松江九亭城管中队队员下定决心要大力整治。

农历新年后，该中队针对乱张贴开展了为期两个月的“擦脸”专项整治行动，加大打击力度。一个多月来，该中队查处了乱张贴208处，当事人自行整改清除63起，取得了显著的成效。狗皮膏药现象基本清除。

松江九亭城管中队在走访辖区居委会时，居委会干部不约而同的反映各自小区内有业主家中圈养或散养鸡鸭，影响小区卫生环境和周边居民日常生活。经过现场受理，现场查看，现场责令限期整改，该中队以极快的速度、很短的时间、高效的方式解决了明珠苑、颐景苑、英国会、绿宸家园、中心路小区等业主存在的擅自饲养家禽问题，还小区一个整洁卫生的生活环境，得到了群众的赞扬。

涉及群众居住安全的大问题

再难也要顶着压力做

在某公寓小区走访时，小区居民反映居改非问题。

当事人在该小区某栋开了间印刷公司，每次印刷都会产生浓烈的油墨味，附带噪音，严重影响周围居民正常生活。同时屋内存放了KT 板、有机板、不粘胶、纸张等易燃物品，存在消防安全隐患。由于设备和物品体积大、数量多，起初当事人不愿配合，但通过城管中队的介入，当事人仅用一周时间完成整改，彻底清空了机床、大型印刷设备及各种易燃物品，恢复了居住性质。为此，小区居民特地表扬中队。

“我们家旁边有户人家在装修，砸了好几堵墙，我这几天很害怕自己的房子出问题，这个问题你们城管能管吗？”在居民区调研走访过程中，一位阿姨反映，小区内一栋别墅装修动作特别大。经过城管中队队员现场接单，现场受理，现场勘查并经专业机构检测，确认该栋房屋内有8处墙体及2处混凝土柱受损，均为承重结构。

在现场检查过程中，装修人员态度傲慢，说有事可找香港业主。经查，当事人确为中国香港居民，长期不在内地，城管中队通过居委、物业登记信息得到了当事人联系方式，并不厌其烦，反复电话联系沟通，告知装修过程中涉及的违法行为和应承担的法律后果。通过一系列的告知和警告，当事人最终认识到了事情的严重性，为尽快解决问题，专程从港飞回上海，来到九亭城管中队接受询问，态度诚恳并表示愿意配合中队尽快整改。目前该栋房屋受损的承重结构正在恢复过程中。

大调研大走访不能走马观花、更不能形式主义。特别是作为最基层的城管中队，在日常管理和工作中是与群众接触最为频繁，联系极最为紧密的执法部门之一，面对的也都是涉及群众切身利益的问题。

松江九亭城管中队“敢为人先、敢于攻坚、敢破善立”的“三敢”精神为引领，紧抓契机，充分用好大调研大走访工作平台，树立“收集问题只是工作起点，而解决问题才是工作终点”的意识，全力聚焦问题解决，用手中的行政执法权实实在在解决一批影响群众生活的问题，让群众满意，让群众放心。

(沈晓磊)