声音可以看见，牛胃能做提包-四平路出现一批“脑洞大开”实验室供市民免费参观、参与设计

晨报记者 何雅君

把声音浓缩在屏幕上，让观众看见；收集生活中的老物件，改造成奢侈品装饰……4月21日起，杨浦区四平路1028弄的NICE2035原型生活街将开放首批进驻的8家实验室，展示关于未来生活“脑洞大开”的设想，供市民免费参观。今后，实验室所在的39号楼将每天对外开放，邀请社区居民体验、参与设计，学习创新课程。

棋牌室变身创意实验室

昨天中午，记者走进鞍山五村小区，探访原型生活街上即将开放的实验室。它们集中在一幢老公房的底楼，门楣上用粗体字写着“NICE 2035 LIVINGLINE”，门牌号是39号。4月21日，这里将作为“创响中国”暨“世界创意创新日“活动的一处展区开放给市民参观。

步入大厅，简洁的装饰透出一股工业风。走道边上放着展板，介绍各家实验室的功能。实验室就分布在走道两旁的玻璃幕墙房间里，用银色装饰做了遮挡。工人们从门外的卡车上搬来各种物料，对实验室进行最后的装饰。大厅一角，黑色的沙发座和原木方桌隔出一块休闲区域，供人休憩交流。负责项目运营和改造的021零到壹孵化器CEO宋晓峰介绍，这片区域共有700平方米，过去被群租房、棋牌室占领，环境嘈杂脏乱。经过这次装修，完全换了模样，希望这些实验室能成为居民新的活动空间。

创新的世界不受规则拘束

此次入驻原型生活街的实验室有8家，名单公布在大厅展板上，包括以科技制作为特色的新材料实验室、FABO中国数制工坊、大界感知实验室，与百姓生活密切关联的声音实验室、食物实验室、时尚实验室、办公实验室，以及零到壹创业孵化器。

大厅左边的第一间是新材料实验室，它有一个奇怪的名字“连联”，意思是将新设计、新材料、新制造三个要素连接、联系在一起。实验室中间的桌子上放着一个不规则形状的曲面金属装置，寓意创新的世界不受规则拘束。透明玻璃桌面下展示着石英、泡沫塑料等不同材质的材料块。一位设计师拿出一个表面粗糙的草黄色提包，告诉参观者，这是用一整个牛胃做的。他说，这些常见或不常见的材料都可以用在居家装修和生活用品的设计中，欢迎参观者与设计师交流自己的新见解。

大厅后方的时尚实验室有一个别名，叫做轻奢设计事务所。以黑白灰为主色调，布置了多种形状的展示架，用来展示轻奢品牌的时尚首饰。记者看到，已经展出的几件饰品材质造型有些特殊，有用皮具做成的鱼、金属和闪片做成的冰淇淋装饰、珠珠粘合成的动物。工作人员介绍，实验室将在全世界范围内招募优秀设计师研发饰品，邀请居民参观制作过程、感受时尚风潮，提出他们对饰品材质、造型的特殊需求。“即使是家中不起眼的老物件，也可以改造成奢侈品饰物。”

今后不定期邀请居民参观

记者注意到，39号大厅里的公共区域已经贴出了4月至6月上旬的部分活动时间表。

宋晓峰透露，4月21日的体验活动上，歌唱家朱哲琴、珠宝设计专家孙捷等实验室主人或将现身现场。朱哲琴的声音实验室还将用大屏幕展示一组声音可视化作品，让观众感受老上海的生活意蕴。活动结束后，39号将作为开放性场所，面向实验室成员、科创人员和社会公众开放，由021零到壹孵化器所属公司进行管理，开放时间为每天9点到21点，各家实验室的开门时间则由负责人自行决定。“我们也会不定期地邀请社区居民前来参观，体验实验室的新创意，提出点子。或许，他们的想法能给科创人员带来参考价值，甚至出现在实验室的新作品中。”目前，这条街上的其他门面也都已经收拾干净，统一刷了醒目的蓝漆，等待吸引更多充满未来感的实验室入驻。