上海首条快速公交线正式运营　免费WiFi、充电插口……满足乘客个性化需求-像坐地铁一样坐公交，感觉真不错

晨报记者 申延宾 钟晖 实习生 荀澄敏

购票刷卡进闸机，在屏蔽门处候车，下车后刷卡出站……昨日上午，上海第一条准BRT（快速公交系统）公交线奉浦快线（从奉贤南桥汽车站至地铁8号线沈杜公路站）正式运营，全长约20.6公里，共有12个站点，票价根据实际行驶里程从1元－4元不等。据了解，这条BRT路线是奉贤首条直通城区的快速公交线路，主要解决南桥大型居住社区居民出行需求。

到市区只需45分钟

昨日早高峰期间，记者从8:50在南桥汽车站在自动售票处买票上车后，发现车上不设乘务员，站台设置站务员，市民可以像乘坐地铁一样使用公共交通卡，或者单独购票乘车，经过约45分钟的车程到达沈杜公路站。

马先生家住南桥，平常要到市区办事，他一般都会选择乘坐“南申线”到沈杜公路，“这段路一般需要1个小时，如果遇上大堵车，可能需要2个小时。”这次马先生通过网络报名，被选中来体验新开通的BRT，“感觉真不错，车子很宽敞，开得也很平稳。”细心的马先生特别关注了一下票价，“原本相同的路线，南申线需要5块钱，而BRT 开得更快，票价反而只要4块钱。”

“看完演唱会坐公交回家”

上班往返奉贤和市区的马小姐，常常会在来回路上看片子、刷手机，但令她最头疼的问题，莫过于不是没有了流量、就是手机没电了。“以前都要算好时间，节省着用手机的电。”在BRT车上，马小姐对免费WiFi和充电插口特别满意，“网络速度很快，充电口的设计也很人性化，就在座位上一点点，很醒目也很方便。”开通初期，BRT投放12米长和18米长两种车型，在18米长的车上共有14组UBS充电插口，满载乘客约为150名左右。

乘坐BRT到达8号线沈杜公路终点站后，只要走大约20米就能到达地铁2号口，换成非常便捷。据了解，该线路高峰时段发车间隔5至8分钟，平峰时段发车间隔8至15分钟，平均发车间隔10分钟左右。将来还跟踪监测快线运营情况，根据实际客流量适时对公交作业计划及车辆数进行调整。

为满足从市区晚归的乘客需求，南桥汽车站首班车为5：15，末班车为22：30； 沈杜公路站首班车为6：00，末班车为23：45。“以前南申线的末班车时21:20，我从市区跟朋友吃个晚饭，20：30就要搭乘地铁赶末班车回奉贤了。”马小姐说，“现在太好了，我还能看完演唱会，再坐公交回家，省时省钱还方便。”

车辆充电10分钟跑个来回

无论是车辆本身，还是内部环境，奉浦快线可谓是“世界先进”。奉贤区交通委副主任袁文杰表示，运营车辆全部采用“零污染、零排放”的纯电动低地板公交车，充电方式是目前最先进的站台无线快充技术，仅需10分钟就能充40度电，跑一个来回。

作为BRT首驾的驾驶员卫斌拥有11年驾龄，开了第一个来回感觉非常好。原来卫斌一直开南梅线，在经过三、四个月培训之后，才正式成为BRT的驾驶员，“主要是大车在靠站的时候，需要更多的技术。”

“完整版BRT”在计划中

据上海奉贤巴士公交公司透露，截止当天15点30分，客流量为2260人次。

据了解，为充分保障线路运行通畅，奉浦快线（区间）采取“标准专用道+公交专用道”相结合的模式，在奉贤区内BRT将行驶在快速公交线路车辆专用车道，专用时间段为5:00-24:00。进入闵行区内，“快线”享用的专用通道就不是“BRT”了。比如从沈杜公路站出发后，第二站鲁南路站和第三站南行港路站，大都在闵行的浦星公路上开行，这里并没有特设“快线专用道”，只有“公交专用道”，这就意味着“奉浦快线”与普通公交线的“待遇”是一样的。

之所以会出现上述情景，其原因首先是浦星公路道路资源有限，其次也是在运行中获取经验，便于对接下来的规划进行改进。因此，奉浦快线并不是一条完全的BRT 线路，目前只能算是准“BRT”，或者说是“BRT体验版”。在计划中的奉浦快线二期，将在浦业路上开辟一条标准BRT线路直达东方体育中心，届时“完整版”的BRT将与市民见面。

[现场直击]

有乘客为“收藏”狂购500张票

运营方赶紧“补货”避免“断档”

“我从上午7点半就赶到车站了，已经等2个多小时了，就想来体验一下奉浦快线。”一位中年阿姨对记者说。旁边有好几位老年乘客纷纷表示自己也是很早就到了，一心想早点“尝鲜”。当时已经是上午9点40分，车站人头攒动，聚集100多乘客。9点51分许，第一辆从南桥发来的车辆进入时，不少人兴奋得欢呼起来。

与普通公交不同，“奉浦快线”是在车站进出口设置闸机刷卡进出，或者购买单程票进出，上车时就不存在上车刷卡的环节，因此一时间场面较为火爆。当这班车驶离车站时，20多位没有挤上车的乘客等候着下一班车。

而在闸机处的单程票售票机前，一位乘客一口气购买了500张一元的单程票，令工作人员感到十分惊讶。记者看到，奉浦快线单程票和地铁单程票在外观上有明显不同。快线单程票是圆形的，为黄色，比一元人民币硬币稍微大一些，进站时在闸机上照一下即可。“我们机器里放置的单程票毕竟是有限的，一人买500多张单程票，不仅打乱了机器内车票设置，而且也给客流统计带来了不准确。”工作人员说。

可这位乘客却表示自己是为了收藏，带回去做个纪念。旁边乘客说：“你卖那么多仅仅为了纪念也是说不通的。”对乘客的“收藏”举动，工作人员指出将乘车用的车票进行大量购买作为收藏是不妥的，但对此也无可奈何，因为并没有相应规定可以约束乘客的这一行为。

“今天来了很多自称是‘收藏协会’的人，他们不光在沈杜公路站出现并大量购买车票，在望园路站、南桥站等都有这样的现象。这一举动说明市民对这条线路的热情，但确实对运营产生了影响，我们今天特意对几个车站的单程票进行了 ‘补货’。还有，单程票只能当天使用，过期就作废了。”车队负责人黄经理告诉记者。