市教委主任做客民生访谈　回应热点教育话题-改革是要让学生学会选择

晨报记者 杨青霞

昨天上午，市教委主任陆靖做客《2018民生访谈》。在节目中就市民关心的高考新变化、公民办学校的选择、小学晚托服务等教育话题，展开讨论并作出回应。

幼托：

幼托管理政策近期公布

目前上海二孩家庭越来越多，0-3岁幼儿的托育服务需求持续增长。此前，携程亲子园等出现的一些“虐童”事件敲响警钟：要进一步强化托育机构的规范管理。市教委主任陆靖在“2018民生访谈”直播时表示，由本市16个部门共同研究构建的本市3岁以下幼儿托育服务体系和托育服务机构管理相关政策，将于近期公布。

在制度设计中，将对托育机构的场地面积、食堂和配餐间面积等设有底线要求，确保孩子们有一定的活动空间；对托育机构的安全防范和卫生保健提出设施配备和管理制度上的要求；托育机构的负责人要有一定年限的管理经历，托育机构的保育人员（包括育婴员、保育员、营养员、保健员、保安员等）都要有一定的资质要求，并且明确了保育人员与幼儿的人数要有适当的比例，保障托育机构的安全、规范和专业，以确保婴幼儿的健康发展。

晚托：

推进公办小学全覆盖

陆靖透露，目前全市约98%的公办小学都开展了放学后的看护工作，绝大多数看护时间最晚到17时，也有一部分学校对特别困难的学生看护到18时。晚托服务的对象是家庭看护确有困难的学生，家长可以向学校提出申请，看护一般以保障学生安全为主，不进行集体补课，也不上新课。市教委表示，下一步要加快推进小学放学后晚托服务公办小学全覆盖，对晚托服务开设情况（包括是否开设等）加强督导检查力度。

选校：

适合的就是最好的

幼升小”报名在即，今年上海首次实施公民办同招，应该选公办还是民办？对于这一问题，市教委主任陆靖在节目中回应，公办学校是市民孩子们接受教育的主要途径。2017年统计数据显示，上海近94%的小学生就读公办小学，就读民办小学的学生约占6.25%；近85%的初中生在公办初中就读，就读民办初中的学生约占15%。

这几年，公办学校的办学质量不断提高，家门口看似不起眼的学校都有了很好的教育质量。陆靖介绍，上海已有近300名数学教师前往英国当地学校授课，很多来自上海非常普通的小学。他建议，坚持适合的教育就是最好的教育，在了解孩子的兴趣特点并参加校园开放日了解学校的基础上，作出自己的选择。

高考：

要让学生学会选择

上海2014年率先启动高考综合改革试点。针对实践过程中出现的一些新情况，市政府前不久又发布了《关于进一步深化本市高考综合改革试点工作的若干意见》，对原有方案某些操作细节进行局部优化完善。

市教委主任陆靖介绍，若干意见中建立引导机制，引导和促进高校根据专业人才培养对学生高中学业水平考试科目的需要，精准合理地提出高中学业水平考试选考科目要求。比如说，机械类专业，需要高校机械类专业提出物理的选考科目要求，保证所有进入该专业的学生都有足够的物理基础。化工与制药类专业，需要高校化工与制药类专业提出化学的选考科目要求，保证所有进入该专业的学生都有足够的化学基础。

同时建立保障机制，当特定选考科目考试赋分人数少于保障基数时，以保障基数为准，从高到低进行等级赋分；当特定选考科目考试赋分人数多于保障基数时，则以实际参加该选考科目考试的人数为准，从高到低进行等级赋分。保障机制是给考生一个稳定预期，不必担心因选考该科目人数少而难以获得高等级，解除他们的后顾之忧。

无论是高考改革还是中考改革都有一个重要导向，就是要让学生学会选择，按照自己的兴趣和志向有选择地开展学习。