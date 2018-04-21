评论丨建设“数字中国”，习近平早已心中有“数”

主题为“以信息化驱动现代化，加快建设数字中国”的数字中国建设峰会，将于4月22日至24日在福建福州举行。该峰会由国家网信办、国家发改委、工信部和福建省人民政府联合主办，是我国信息化发展政策发布平台、电子政务和数字经济发展成果展示平台、数字中国建设理论经验和实践交流平台。

18年前，习近平在福建任职期间，已经高瞻远瞩地作出建设“数字福建”的战略决策；到中央任职之后，习近平也多次强调建设“数字中国”的重要性。擘画“数字中国”建设，习近平早已心中有“数”。

央视评论

从“数字福建”到“数字中国”

回望历史深处，发展路径的选择从来都不是偶然，是科学的设计，更是充满智慧的创造。习近平在福建所作出的路径设计，成为后来发展所依循的内在逻辑。首届数字中国建设峰会“落户”榕城，结缘八闽大地，正是如此。

早在2000年，时任福建省省长习近平就提出建设“数字福建”的构想，并明确提出“数字化、网络化、可视化、智能化”的建设目标。这是历史性决策，彰显历史性贡献。在这种背景下，数字中国建设峰会在福州市举办，正体现出以习近平同志为核心的党中央对福建工作的关心支持，也体现出党中央加快建设“数字中国”的战略布局。

△2002年3月，习近平总书记（时任福建省委副书记、省长）到福建省空间信息工程研究中心调研。（资料图片）

“数字福建”建设成效显著

十八载砥砺奋进，十八载春华秋实。正因为总书记为“数字福建”建设开好头、定好调、布好局，才有今天硕果累累的“数字福建”。从信息化综合指数，到互联网普及率，从两化融合水平，到数字经济总量，“数字福建”建设成效显著，多项指标均已名列全国前茅。

“没有信息化，就没有现代化”。关心“数字福建”建设，只是总书记关心“数字中国”建设的一个缩影。党的十八大以来，总书记一次次瞩目“数字中国”，用心甚专，用力甚勤。

△习近平出席第二届世界互联网大会开幕式并发表主旨演讲

从2015年12月16日在第二届世界互联网大会开幕式上强调“中国正在实施‘互联网+’行动计划，推进‘数字中国’建设”，到2017年致第四届世界互联网大会的贺信中指出：“中国数字经济发展将进入快车道”；从党的十九大报告提出加强应用基础研究，“为建设科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会提供有力支撑”，再到2017年12月8日下午中共中央政治局集体学习时强调“推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国”……总书记为“数字中国”建设把舵定向，不仅标定了前进路径，更擘画了清晰未来。

当前，全球信息化浪潮汹涌而至，世界各国都把推进经济数字化作为实现创新发展的重要动能。在波澜壮阔而又复杂多变的时代语境中，以习近平同志为核心的党中央准确把握时代大势，把实施网络强国、加快建设“数字中国”当成举国发展的重大战略，意义巨大，影响深远。信息化发展不进则退、慢进亦退，我们既要抓住机遇，踏浪而行，更要瞄准科技前沿，奋力向前。

不仅要掌握话语权还要服务民生

“网信事业要发展，必须贯彻以人民为中心的发展思想。”我们建设“数字中国”，不只是在国际舞台上掌握应有的话语权，更是以民生为旨归，让信息化更好地造福人民群众。无论加快信息化服务普及，降低应用成本，为老百姓提供用得上、用得起、用得好的信息服务，还是发挥互联网优势，实施“互联网+教育”、“互联网+医疗”、“互联网+文化”等，促进基本公共服务均等化；以及发挥互联网在助推脱贫攻坚中的作用，推进精准扶贫、精准脱贫，让更多困难群众用上互联网……让数据“活”起来，让数据“跑”起来，归根结底，都是让亿万人民在共享互联网发展成果上有更多获得感。

把握历史契机做到心中有“数”

据不久前相关机构发布的《中国数字经济发展白皮书》显示，2016年中国数字经济总量达到约3.8万亿美元，超过日本、英国等国。起点不凡，成绩耀眼，但我们必须清晰地意识到，这一成绩尚大大落后于美国——约达11万亿美元。既不妄自尊大，也不妄自菲薄，我们在“数字中国”建设中就能从跟跑者变为并跑者，乃至领跑者。

“雨生百谷，润物无声”。谷雨时节，搭乘互联网和数字经济发展的快车，“数字福建”有望成为“数字中国”的样板。只要按照总书记的部署，把握这一历史契机，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，在做大做强数字经济方面，我们就能心中有“数”，更有底。