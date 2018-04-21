净化网络空间建设网络强国——党的十八大以来，我国网信事业的发展和治理不断开创新局面

央广网北京4月21日消息（记者马闯 冯烁）据中国之声《新闻和报纸摘要》报道，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，审时度势，高瞻远瞩，为我国设定了从网络大国向网络强国挺进的新目标，并为此指明了发展路径。2018-4-21新闻和报纸摘要全文>>>

2016年4月19日，习近平总书记主持召开网络安全和信息化工作座谈会并发表重要讲话，指出要通过网络走群众路线。网信事业发展为了谁？对于这一根本问题，习近平总书记在讲话中给出清晰答案：让每一个民众在互联网中得到切实的利益与实惠。

习近平：可以瞄准农业现代化主攻方向，提高农业生产智能化、经营网络化水平，帮助广大农民增加收入；可以发挥互联网优势，实施“互联网+教育”、“互联网+医疗”、“互联网+文化”等，促进基本公共服务均等化；可以发挥互联网在助推脱贫攻坚中的作用，推进精准扶贫、精准脱贫，让更多困难群众用上互联网，让农产品通过互联网走出乡村，让山沟里的孩子也能接受优质教育；可以加快推进电子政务，鼓励各级政府部门打破信息壁垒、提升服务效率，让百姓少跑腿、信息多跑路，解决办事难、办事慢、办事繁的问题，等等。

据统计，全国中小学互联网接受率从2012年的25%上升到90%，“互联网+教育”还推动了农村地区，特别是贫困地区教学方式的现代化转变，使教育资源实现多地共享。“互联网＋农业”进村入户，传统的农产品生产、运输和销售模式正发生深刻变化，近年来，海口市石山镇施茶村发展石斛产业，依托网络销售，成为互联网明星村，农民人均纯收入超过1万元。

在“互联网+政务”建设方面，中国政务微信总量近6000个，微信公众平台覆盖了从中央部委到省区市、从地县到乡镇的所有行政区域。习近平总书记在讲话中指出，各级党政机关和领导干部要学会通过网络走群众路线，善于运用网络了解民意、开展工作，这是新形势下领导干部做好工作的基本功。

习近平：经常上网看看，了解群众所思所愿，收集好想法好建议，积极回应网民关切、解疑释惑。网民大多数是普通群众，来自四面八方，各自经历不同，观点和想法肯定是五花八门的，不能要求他们对所有问题都看得那么准、说得那么对。要多一些包容和耐心，对建设性意见要及时吸纳，对困难要及时帮助，对不了解情况的要及时宣介，对模糊认识要及时廓清，对怨气怨言要及时化解，让互联网成为我们同群众交流沟通的新平台，成为了解群众、贴近群众、为群众排忧解难的新途径，成为发扬人民民主、接受人民监督的新渠道。

作为快速发展的新兴产业，互联网有着旺盛的活力，也有着“成长的烦恼”。几年前，许多虚假信息、不健康内容在网络传播，违法犯罪活动也走进网络，伤害青少年健康成长、损害人民财产利益、动摇国家社会稳定。对于这些违法违规行为，习近平总书记明确强调，要坚决制止和打击，决不能任其大行其道。

习近平：谁都不愿生活在一个充斥着虚假、诈骗、攻击、谩骂、恐怖、色情、暴力的空间。互联网不是法外之地。利用网络鼓吹推翻国家政权，煽动宗教极端主义，宣扬民族分裂思想，教唆暴力恐怖活动等等，这样的行为要坚决制止和打击，决不能任其大行其道。利用网络进行欺诈活动，散布色情材料，进行人身攻击，兜售非法物品等等，这样的言行也要坚决管控，决不能任其大行其道。没有哪个国家会允许这样的行为泛滥开来。

2017年6月1日，我国网络空间安全领域的基础性法律《中华人民共和国网络安全法》正式实施。两年来，围绕习近平总书记提出的让网络空间清朗起来的总目标，我国主管部门大力推进网络空间法制化，有效规范了网络行为、维护了网络秩序，净化了网络环境。