习近平这些金句照亮新时代网络强国之路

【学习进行时】全国网络安全和信息化工作会议20日至21日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央网络安全和信息化委员会主任习近平出席会议并发表重要讲话。新华社《学习进行时》摘选习近平指导网信事业发展的“金句”，助您理解总书记的深邃思考。

1.信息化为中华民族带来了千载难逢的机遇。

2.要提高网络综合治理能力，形成党委领导、政府管理、企业履责、社会监督、网民自律等多主体参与，经济、法律、技术等多种手段相结合的综合治网格局。

3.没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。

4.核心技术是国之重器。要下定决心、保持恒心、找准重心，加速推动信息领域核心技术突破。

5.网信事业代表着新的生产力和新的发展方向，应该在践行新发展理念上先行一步，围绕建设现代化经济体系、实现高质量发展，加快信息化发展，整体带动和提升新型工业化、城镇化、农业现代化发展。

6.网信事业发展必须贯彻以人民为中心的发展思想，把增进人民福祉作为信息化发展的出发点和落脚点，让人民群众在信息化发展中有更多获得感、幸福感、安全感。

7.网信军民融合是军民融合的重点领域和前沿领域，也是军民融合最具活力和潜力的领域。

8.推进全球互联网治理体系变革是大势所趋、人心所向。国际网络空间治理应该坚持多边参与、多方参与，发挥政府、国际组织、互联网企业、技术社群、民间机构、公民个人等各种主体作用。

9.要加强党中央对网信工作的集中统一领导，确保网信事业始终沿着正确方向前进。

10.要研究制定网信领域人才发展整体规划，推动人才发展体制机制改革，让人才的创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流。