抓住历史机遇 建设网络强国——一论习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议重要讲话

信息化为中华民族带来了千载难逢的机遇。牢牢抓住这一重要历史机遇，是我们这一代人的历史责任，也是我们在新时代奋发有为的重要基础。

“我们必须敏锐抓住信息化发展的历史机遇”“自主创新推进网络强国建设”。习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议发表的重要讲话，站在人类历史发展、党和国家事业全局高度，科学分析了信息化变革趋势和我们肩负的历史使命，系统阐述涵盖网信事业发展观、安全观、治理观的网络强国战略思想，深刻回答了一系列重大理论和实践问题，是指导新时代网络安全和信息化发展的纲领性文献，吹响了建设网络强国的时代号角。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央重视互联网、发展互联网、治理互联网。从着力推动互联网和实体经济深度融合发展，到加强网络空间治理；从实施“互联网+”行动计划带动全社会创新创业热潮，到加强基础设施建设打通信息“大动脉”……党中央加强对网信工作的集中统一领导，不断推进理论创新和实践创新，不仅走出一条中国特色治网之道，而且在实践中逐渐形成了习近平网络强国战略思想。这是我国网信事业取得历史性成就、发生历史性变革的根本原因，也是我们迈向网络强国的行动指南。

“随时以举事，因资而立功，用万物之能而获利其上。”发展网信事业，要践行新发展理念，发挥信息化对经济社会发展的引领作用。创新是第一动力，发展数字经济，推动产业数字化，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，推动网信军民融合，从而激发新动能、推动新发展。贯彻以人民为中心的发展思想，运用信息化手段破解群众反映强烈的突出问题，把增进人民福祉作为信息化发展的出发点和落脚点，让人民群众在信息化发展中有更多获得感、幸福感、安全感。

发展网信事业，要正确处理安全和发展的关系。安全是发展的前提，发展是安全的保障，二者要同步推进。筑牢网络安全防线，要树立正确的网络安全观，加强网络安全各方面建设，积极发展网络安全产业，做到关口前移，防患于未然；要落实好各方面责任，依法严厉打击电信网络诈骗、侵犯公民个人隐私等违法犯罪行为，深入开展网络安全知识技能宣传普及，形成齐抓共管、共同维护网络安全的局面；要牢牢抓住核心技术这个国之重器，下定决心、保持恒心、找准重心，加速突破信息领域核心技术，解决好“缺芯少魂”等问题，为网络安全和网信事业发展夯实基础。

发展网信事业，要处理好发展和治理的关系，建设网络良好生态。让网络空间天朗气清，需要提高网络综合治理能力，形成多主体参与、多种手段相结合的综合治网格局。要加强网上正面宣传，用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神团结、凝聚亿万网民，构建网上网下同心圆，更好凝聚社会共识。推进全球互联网治理体系变革是大势所趋、人心所向。应主动参与网络空间国际治理进程，深化各方面合作，推动全球互联网治理朝着更加公正合理的方向发展。

党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。确保网信事业始终沿着正确方向前进，必须加强党中央对网信工作的集中统一领导，必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为科学指引。要切实把思想和行动统一到党中央关于网信工作的战略部署上来，进一步提高政治站位，以钉钉子精神真抓实干，共同开创新时代网信事业发展新局面，向着建成网络强国的战略目标奋勇前进。

作者：新华社评论员

来源： 新华网