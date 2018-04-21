坚持网络强国战略思想——一论贯彻习近平总书记全国网信工作会议重要讲话

谁掌握了互联网，谁就把握住了时代主动权。

在全国网络安全和信息化工作会议上，习近平总书记发表重要讲话，站在人类历史发展和党和国家全局高度，科学分析了信息化变革给我们带来的机遇和挑战，高度概括了党的十八大以来网信事业取得的历史性成就，深入阐述了网络强国战略思想，系统明确了一系列方向性、全局性、根本性、战略性问题，对当前和今后一个时期网信工作作出重要战略部署。这是一篇科学回答信息化提出的重大理论和实践问题的马克思主义纲领性文献，是建设网络强国、数字中国、智慧社会的行动指南。

互联网是影响世界的重要力量，互联网快速发展的影响范围之广、程度之深，是其他科技成果所难以比拟的。当今世界，谁能更好认识和把握信息化大势，谁能更好适应和引领新生产力发展方向，谁能更好推动生产关系和上层建筑变革，谁就能赢得新的全方位综合国力竞争。信息化为中华民族带来了千载难逢的机遇，我们不能有任何迟疑、任何懈怠，必须将机遇紧紧抓在手里。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央重视互联网、发展互联网、治理互联网，走出一条中国特色治网之道，形成了网络强国战略思想，指引我国网信事业取得历史性成就。从建设网络强国战略目标的提出，到我国数字经济规模跃居全球第二，再到网上交易、手机支付、共享出行等新技术新应用广泛普及，充分表明党中央关于加强党对网信工作集中统一领导的决策和对网信工作作出的一系列战略部署是完全正确的，充分表明网络强国战略思想对实践的指导是科学有力的，充分表明我们党紧紧抓住了信息化为我国抢占新一轮发展制高点、构筑国际竞争新优势提供的有利契机。

网络强国战略思想，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是做好网信工作的根本遵循。在这次会议上，习近平总书记用“五个明确”高度概括了网络强国战略思想：明确网信工作在党和国家事业全局中的重要地位，明确网络强国建设的战略目标，明确网络强国建设的原则要求，明确互联网发展治理的国际主张，明确做好网信工作的基本方法。马克思主义经典作家生活的时代，互联网还没有出现，对于这些问题，他们不可能给出具体答案。网络强国战略思想，是我们党不断推进理论创新和实践创新的科学成果，是充分运用马克思主义立场观点方法对信息化提出的一系列重大问题的创造性回答，必须长期坚持贯彻、不断丰富发展。

“纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟”。面对信息化变革带来的机遇和挑战，党中央第一次召开全国网络安全和信息化工作会议进行部署，习近平总书记就加强网上正面宣传，维护网络安全，推动信息领域核心技术突破，发挥信息化对经济社会发展的引领作用，主动参与网络空间国际治理进程等重大问题给出答案、指明方向，充分体现以习近平同志为核心的党中央的远见卓识和对机遇的把握能力、对挑战的驾驭能力。在党中央坚强领导下，坚持网络强国战略思想，奋力推进网络强国建设，我们就一定能把握时代主动权，赢得中华民族的光辉未来。

来源： 新华网