上海首家“共享餐厅”或下月迎客-食客在餐厅可享用同一商场不同餐厅餐食　市食药监局反复论证认定“低风险”

晨报记者 徐妍斐

预计下月本市将出现首家“共享餐厅”。昨天，上海市食药监局局长杨劲松做客《2018民生访谈》透露，近期，本市还将出现“共享餐厅”。

什么是“共享餐厅”？消费者通过APP订购附近（同一建筑或800m内）餐饮单位制作的餐食，餐厅提供就餐场所并自备餐具到制作餐食的餐饮单位取餐，有的餐厅还提供部分自制食品。

据悉，这家将开业的“共享餐厅”，没有厨房。食客在餐厅能够享用同一个商场不同餐厅的餐食，下单之后，餐厅派专人到各个楼层取餐。如此一来，不仅免去食客排队的烦恼，也可以在一家餐厅吃到不同店家的“招牌菜”。而餐厅里，则提供简单的自制饮料服务。针对这样的模式，上海市食药监局通过反复论证，认定为“低风险”。

此外，目前便利店销售的盒饭，通过微波炉加热，容易导致饭菜偏干、冷热不均。那么，便利店里的快餐会怎么做？杨劲松介绍，新模式下，饭菜在中央厨房烧好之后，通过冷链运输到超市，经过简单的复热、加入调味料等等，就可以对外销售。

据悉，此次制定的相关标准预计将在4月底出台，对热餐的场地要求、复热温度控制、过期菜品如何处理等都提出了具体细则。

杨劲松表示，对于食品安全风险较低的新业态、新工艺，监管部门采取审慎监管措施。确立准入条件，给予专业指导。

人工智能识别等新举措监管“网红”餐厅

“网红餐厅”一直是人们关心的话题。由于“网红”餐厅往往“流量”特别大，“流量”猛增之下，是否还能严格坚守食品安全的底线？杨劲松表示，对网红餐厅要加强监管和引导，排除隐患，全社会共同监督，希望网红“又红又好。”

据介绍，今年初上海市食药监局尝试通过网络订餐平台大数据的分析，甄别出第一批可能存对较高食品安全风险的“网红”餐厅（开店速度极快、人气火爆、大量外卖）开展线下检查。也发现部分“网红”餐厅存在管理状况差甚至无证经营的情况，并进行了查处，企业进行了整改。

目前，上海市食药监局也正在探索运用人工智能前沿领域的图像识别技术，自动识别视频监控拍摄的违法行为，该项技术在不增加监管人员工作量的前提下，加大了对食品安全违法行为的威慑力。

探索中的违法行为抓拍包括：从业人员个人卫生，比如是否按照要求穿着工作服，佩戴口罩、洗手消毒；餐饮具消毒，比如洗碗机是否正常运行，盛放餐饮具的保洁柜是否密闭；场所环境卫生，比如环境不洁、出现老鼠；集体用餐配送单位，比如微波加热设备是否正常运行，食品是否提前加工等。如果出现涉嫌违法行为，可将相关视频信息截屏，经人工复核和企业认可后作为证据实施行政处罚。