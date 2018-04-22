上外回应英语专四泄题 考办已向公安反映情况

晨报记者林颖颖报道 昨天下午，上海外国语大学就网络上传言“2018年全国高校英语专业四级考试泄题、考生考前就知晓答案”一事做出情况说明，称学校已将掌握的信息，及时通报给考试组织方“高校外语专业教学测试办公室”（以下简称“考办”）。据悉，考办已向公安机关反映情况。考生和网民可直接向高校外语专业教学测试办公室提供有价值的线索，举报电话：+86 (21) 65176788。

昨天上午7点10分，微博“专八包过找新汇”流出了即将开考的英语专业四级考试答案，并称为了避免雷同，将听写内容翻译成中文。截图很快传遍网络，少数考生质疑这次考试存在“泄题”嫌疑。

记者随即联系上外相关负责人，对方表示，校方已发布了情况说明：全国高校英语专业四级考试（TEM4）于21日上午举行。考试结束后，有考生在微博上截图举报 @新汇教育edu @专八包过找新汇以及QQ号（17293460）等涉嫌泄题。部分网友就此问题@我们，学校已将掌握的信息及时通报给考试组织方“高校外语专业教学测试办公室”。据悉，考办已向公安机关反映情况。