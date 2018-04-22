阳春三月拓体能 春风十里展精神

通讯员 徐骁

巨大的气球在绿茵场上快速移动、“毛毛虫”身上竟坐着6个成人、龟兔赛跑又重燃“战火”……这不是童话故事，这是近日浦东新区高行镇“聚力发展·砥砺前行”活动现场的一幕。

为进一步深化和促进区域化党建，提高干部职工综合素质，提升建设宜居宜业宜生活的幸福高行的组织力，在浦东开发开放28周年之际，高行镇开展了这场融合区域化党建、社会化联建、项目化共建的团队拓展训练活动，镇域内机关、企事业、学校、部队及驻镇单位和居民区组成的30支队伍近400人参与。

在高行镇党委书记张文军宣布活动开始后，现场举行了镇区域化党建“1+5+X”签约仪式（“1”即居民区，“5”即机关事业、企业、学校、社会组织、部队或驻镇单位，“X”是居民区周边资源）。据了解，高行镇各居民区将结合实际，在这“5”类对象的每一类中选择一个部门或单位进行共建，同时利用好居民区周边“X”资源，打造全覆盖、立体化、“家门口”的党建结对共建机制，进一步拓展和提升“家门口”服务建设的内涵和效果。

活动现场还设置了大调研“问题集市”，高行镇主要领导“坐诊把脉”，现场收集民情民意，解决相关问题，镇城运办、规建办、法制办、房管办等多家相关单位、部门现场答疑。

高行镇党委副书记、镇长王斌介绍，在纪念浦东开发开放28周年之际，高行镇举行本次团队拓展训练活动，就是要充分展示高行镇干部职工团结奋进的精神，聚力发展的意志，激情燃烧的风貌，为共同完成全年的目标任务加油鼓劲。