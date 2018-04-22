蝶变梅陇：人文情怀促产城融合-专访闵行区梅陇镇党委副书记、镇长陈浩



社区晨报记者 黄志强 殷熠为

对于许多上海人来说，梅陇是一个熟悉而又陌生的名字。很多人对于闵行区梅陇镇的印象几乎都还停在十年前，然而近几年，梅陇其实正在发生一场绚丽的“蝶变”——中庚城开中心建成，虹梅高架路贯通，地铁15号线即将开通，市二中学的落户、“蔷薇效应”的显现，文化客堂间、邻里中心等活动场所则丰富了社区居民生活……这些都是“人文、灿烂、卓越、和谐”的梅陇城市精神的具体体现，也是梅陇镇镇长陈浩对于梅陇“北优南拓、双轮驱动”理念的生动诠释。

城市建设：要让百姓体面“上楼”

金都路居民区是梅陇镇目前最大的纯农民动迁居住区，面积达2000平方米的金都路邻里中心集医疗健康、生活服务、文体教育、工艺互助、个性化服务功能于一体，是为居民提供各项邻里服务的“社区大客厅”，也成为原先村民维系乡情的活动场所。

“让居住在农村宅基地的百姓体面舒适地早点上楼”，正是陈浩就任镇长一职时向梅陇老百姓许下的诺言。

在大调研走访过程中，陈浩带着问题去寻找答案。针对百姓提出的相关问题和诉求咨询了大量的部门机构，并逐一将百姓的愿望精准“变现”。

在优化动迁房选址方面，梅陇镇拿出综合资源最好的地方，首先保证动迁安置房的落地。行西基地坐落于外环绿带主题公园内，临近四通八达的S4高速，环境优美，交通便捷； 永联基地选址在两条地铁的交汇点，毗邻徐汇滨江，水绿交融，宜居宜游……几乎所有的安置房“都是位于梅陇交通、生态环境最优质的地方”。

在提升动迁房品质方面，梅陇镇初步拟定了动迁安置房的建设标准。首先，房屋质量参照同地段商品房的标准进行建设。大到基坑的深度、水泥的标号、钢筋的尺寸和电梯的选择，小到垃圾房的朝向和变电房的位置，都做了充分而精细的考虑。特别是针对居民反映最突出的停车难问题，镇政府按照1:1.5的比例进行小区车位配置，从源头解决供需矛盾。

曾有些百姓吐槽：“动迁在外过渡时间长，家里老人长年在外租房无人照料，让人等得心焦啊。”针对这些动迁居民在外过渡困难的问题，梅陇镇一方面狠抓进度，加快手续同步办理，“永联基地从2017年12月13日完成土地出让合同签订至2018年2月9日四证齐全，仅花费58天。”另一方面，梅陇镇在做好大量征询工作的基础之上，参考市场行情，准备因地制宜地适当调增过渡费，减轻动迁居民在外过渡的经济压力和生活负担。

文化建设：文化客堂间 梅陇新名片

客堂间，作为曾经沪上人家待客的客厅，而今在梅陇镇又重现新姿——文化客堂间。

在镇党委、镇政府谋划乡村文化兴盛之举的推动下，梅陇镇相继建成5家文化客堂间，成为村民学习文化知识、开展文娱活动、议事聚会聊天的好去处，更成为了留住乡景、记住乡愁、不忘乡音、传承乡情的大舞台。

走进行西村文化客堂间，一眼就能看见它庭院里放置着风车、石磨等农家工具，那墙上悬挂着一组组老照片记录着行西村成长——土改胜利完成的乡情记忆、飘香的花卉种植基地、村宅的建制沿革……村民们都说，每每走进行西村文化客堂间，就有一种“回家”的感觉，因为这里洋溢着浓郁的田园生活气息，有着他们无尽的回忆。

2017年10月，集心村主任赵平在“全国基层文化队伍培训-第七期文化村官培训班”上，代表上海作了文化客堂间建设的经验介绍，使全国各地的文化村官记住了梅陇农村文化的新风貌。

据悉，2018年，梅陇镇还将有一批新的文化客堂间建成并投入使用。把更多的文化活动配送到客堂间，发挥好客堂间凝聚乡亲、贤德民风的作用，进一步成为“乡音、乡情、乡愁”的载体。

城市发展：从“南方连廊”到“三区三轴”

从莲花路地铁站到南方商城，以往需要穿过沪闵路,区区百米距离，对行人而言却如同跋山涉水般费时费力。去年年底，随着南方商务区连廊对市民开放，这样的不便已不复存在。

新建连廊工程接通了地铁站及各商业体,二层连廊由五座天桥衔接组成，空中步道分别接入友谊商城、南方商城、莲花国际、中庚商业广场4大商业体，并延伸直通多层停车库以及莲花路地铁站。轨交站台和购物商城实现无缝连接，市民通过空中长廊就可以自由穿梭于地铁站、周边楼宇和商业广场之间。

陈浩介绍，2018年梅陇将围绕“推进闵行区生态宜居主城区建设”和“关于推进闵行区国家产城融合示范区建设”的相关要求，以上海视角、滨江视角和闵行视角，充分考虑资源和环境约束，继续细化和充实梅陇的转型发展之路。

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未来梅陇的“三区三轴”

未来梅陇将形成“三区三轴”发展格局，推动产城融合。三区即以文化艺术、创意设计、总部商务和体验式消费为引领，优化北部艺术科技体验区；挖掘虹梅南路、银都路优质区位资源，集现代金融、国际商贸、科技服务和高端酒店于一体，探索中部现代服务核心区； 依托欣梅园区和滨江先行启动区，集聚高端装备、新一代信息技术和人工智能为主的南部新兴制造拓展区。三轴——积极打造银都路金融贸易核心轴、虹梅南路智能智造发展轴、莲花南路品质社区生活轴。