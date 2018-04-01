曹杨新村邮政支局邮递员叶其懂：-就是愿做一只都市里的“小骆驼”

社区晨报记者 叶 苹

初见叶其懂，第一印象是朴实，他全身上下自然流淌着一种朴实的气质，随着采访的深入，越发感受到这种朴实的魅力。如果不是旁人介绍，想象不到这位看似普通的普陀区邮政局的邮递员，居然曾荣获全国五一劳动奖章、感动上海年度十大人物以及全国职工职业道德建设先进个人等荣誉。

自小与邮政结缘

叶其懂的母亲是从上海到云南的知青，父亲从浙江到广东当了炮兵，两个出生与工作之地迥异的人，因一次火车上的偶遇产生了交集。凭着书信往来，成就了美好姻缘。

在浙江出生的叶其懂，儿时最期盼的，就是到村里接收邮寄物件的小卖部门口，等待邮递员叔叔出现。那时候，上海的外公外婆每隔一段时间就会寄来一些最时兴的小玩意儿，大白兔奶糖、自动铅笔、文具盒等，当时在村子里这些东西可都是稀罕物，不管拿到班级里还是跟村里的小伙伴分享，总能收获大家惊羡的目光。后来，每当看到一个绿色身影出现在村里的小卖部，叶其懂总会第一时间跑过去……

在叶其懂的童年里，绿色，与他许多重要的片段关联着。邮递员的绿色身影，自此也印刻在了他的脑海里。

用心创造“信”的奇迹

因为“不喜欢和钱打交道”、“不喜欢应酬、烟酒”，那一年，到上海务工的他，一看到普陀区邮政局曹杨新村支局招聘邮递员，二话不说就去应聘，去追寻他年少记忆里的那抹绿色。

清晨六点，大多数人还在享受懒觉，叶其懂已一如往常地准时到达单位，认真分拣成捆的邮件。不一会儿，他就骑上自行车，走街串巷开始了一天的投递工作。信件虽小，但在他看来绝不是几张纸，一个小物件那么简单，而是承载爱情、友情、亲情甚至生命的重要媒介。“每封信都是一个嘱托，每个邮件都是一份责任”。正是基于这样的信念，叶其懂面对“疑难”邮件，从不轻易退信。

送信件最怕遇到的就是漏写或错写地址，因漏写错写地址而产生的疑难邮件，行话叫做“死信”，按规定应该退回寄件人，但很多人寄出地址没写或者不全，如果退回的话基本上也很难回到寄件人手里。“虽然地址有误，但毕竟有线索，万一信件内容很紧急怎么办？”叶其懂主动将难题扛在自己身上，经常用私人时间帮信件找主人。

2013年夏天，叶其懂拿到一封国外来的信件，地址写着梅川路69号×××室，他一看心叫不妙，没写多少弄，寄出地址也没写清楚。这封信件用牛皮纸包裹，叶其懂凭经验判断里面应该是证书，如果按规定退信多半是要石沉大海的。为了将这封信件顺利送达，叶其懂按照线索一幢一幢楼排查，走居委问邻居，终于锁定了一户人家，但去了好几次，家里都没人。但叶其懂依然不死心，下班后和休息天中午是家里最有可能有人的时间段，他专挑这个时间去，坚持了整整52天，才终于顺利将这封信件送到了收件人手中。

类似的情况还有很多，为了尽快找到收件人，叶其懂自己制作了很多张小纸条投进居民的信箱，写上信件的部分信息和自己的联系方式。通过多年摸索，小叶探索出“查询法”、“试投法”、“贴条法”等工作方法，把4300多封“死信”、1600多个疑难包裹送递到收件人家中，惠及5000多名用户，妥投率100%。

几乎从不参加娱乐活动

共事18年的曹杨新村邮政支局副局长董顺林，则说叶其懂待人接物方面有些“傻”。比如，现今邮递员流动性大，曾有个别新员工以亲戚生病为由借钱，叶其懂二话不说就掏钱，然后那位新员工拿了钱就不见踪影，而他还是那句话：“别人需要嘛，我相信他。”

董顺林说，“认识他18年，他没有一年春节回老家过年。”大年三十，叶其懂常在单位呆到晚上9点半，才回家与妻子吃年夜饭。从业20年来，工作强度巨大的叶其懂每天都早睡早起，几乎从不参加夜间的娱乐活动。“做四休一”的工作节奏让他难有时间出去旅游。

尽管他几乎已获得了邮政行业的所有荣誉，拥有了一定的行业知名度，但他却依然选择坚守在一线送快递、服务居民，很多人对此不解，他的回答十分简单：“我就是愿意做一只都市里的小骆驼！”