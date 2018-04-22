中国经济新开放谱写经济全球化新乐章

新华社记者李洁

“把困扰世界的问题简单归咎于经济全球化，搞贸易和投资保护主义，想人为让世界经济退回到孤立的旧时代，不符合历史潮流。正确的选择是，充分利用一切机遇，合作应对一切挑战。”

中国言必信，行必果。最近，中国宣布了一系列进一步扩大开放、积极推动经济全球化的重大举措，获得广泛赞誉。国际有识之士指出，中国正推动形成全面开放新格局，谱写经济全球化新乐章。

中国经济新开放，让经济全球化进程更有活力。

当前，全球增长动能不足，民粹主义、保护主义思潮发酵，某些国家更有以邻为壑、诉诸贸易战的倾向，给全球经济带来巨大风险。与之形成鲜明对比的是，中国实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策，为世界经济注入强劲动力。

将在上海举办的首届中国国际进口博览会，是中国为世界各国打造的展示国家形象、开展国际贸易的开放型合作平台。中国不以追求贸易顺差为目标，主动扩大进口，为世界各国提供更广阔的市场空间。

在海南建设中国特色自由贸易港这一当今世界最高水平的开放形态，是中国向全世界投资者发出的邀请。“我们欢迎全世界投资者到海南投资兴业，积极参与海南自由贸易港建设，共享中国发展机遇、共享中国改革成果。”

中国经济新开放，让经济全球化进程更加包容。

以往，全球化被诟病最多的是分配不公、贫富悬殊。对此，中国奉行互利共赢的开放战略，呼吁各方秉持和遵循共商共建共享的原则，让不同国家、不同阶层、不同人群共享经济全球化的好处。

“中国作为负责任的大国，愿同国际社会一道，在开放中合作、以合作求共赢，为给世界带来光明、稳定、美好的前景发挥积极作用，作出更多建设性贡献。”国家主席习近平日前在会见世界经济论坛主席施瓦布时说。

“一带一路”正成为顺应经济全球化潮流的最广泛国际合作平台。从推进“一带一路”建设，到推动构建开放型世界经济，中国不打地缘博弈小算盘，不搞封闭排他小圈子，不做凌驾于人的强买强卖，坚持走开放融通、互利共赢之路。

中国经济新开放，让经济全球化进程更可持续。

变革创新是推动人类社会向前发展的根本动力。有专家认为，未来经济全球化的驱动力将更多源自以互联网、大数据、人工智能等为代表的新经济发展需求。中国在开放状态下加快实施创新驱动发展战略，增强了经济全球化的发展后劲。

中国的科技创新由过去的跟跑为主，逐步转向在更多领域中并跑、领跑，数字经济、共享经济等新业态、新模式正在引领世界潮流。“一带一路”上发展“丝路电商”，“中国制造”升级为“中国智造”，中国加速了全球化的创新步伐。

中国深化改革开放，为诸多新产业创造了巨大空间，为全球企业带来了新机遇。全球财富５００强企业中，五分之一以上把总部设在中国，他们看中的正是中国对全球化和创新给予的支持。

人类地球村，经济全球化。这是时代大潮，不可逆转。中国正与国际社会一道，向着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向进发，让世界各国人民分享经济增长和经济全球化的丰硕成果。