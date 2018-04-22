习近平致信祝贺首届数字中国建设峰会开幕

新华社福州4月22日电（记者朱基钗、黄鹏飞）在首届数字中国建设峰会开幕之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发来贺信，向峰会的召开表示衷心的祝贺，向出席会议的各界人士表示热烈的欢迎。

习近平在贺信中指出，当今世界，信息技术创新日新月异，数字化、网络化、智能化深入发展，在推动经济社会发展、促进国家治理体系和治理能力现代化、满足人民日益增长的美好生活需要方面发挥着越来越重要的作用。

习近平说，2000年我在福建工作时，作出了建设数字福建的部署，经过多年探索和实践，福建在电子政务、数字经济、智慧社会等方面取得了长足进展。

习近平强调，党的十九大描绘了决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程、实现中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，对建设网络强国、数字中国、智慧社会作出战略部署。加快数字中国建设，就是要适应我国发展新的历史方位，全面贯彻新发展理念，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌。

习近平指出，本届峰会以“以信息化驱动现代化，加快建设数字中国”为主题，展示我国电子政务和数字经济发展最新成果，交流数字中国建设体会和看法，进一步凝聚共识，必将激发社会各界建设数字中国的积极性、主动性、创造性，推动信息化更好造福社会、造福人民。（贺信全文另发）

22日上午，首届数字中国建设峰会在福建福州开幕。开幕式上宣读了习近平的贺信。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明出席峰会开幕式并发表主旨演讲。他说，要认真学习贯彻习近平总书记网络强国战略思想和各项指示要求，落实全国网络安全和信息化工作会议精神，紧紧围绕数字中国建设，加快突破核心技术，推动基础设施优化升级，发展壮大数字经济，积极释放数据红利，让信息化发展更好造福社会、造福人民。

首届数字中国建设峰会22日至24日举行，由国家网信办、国家发展改革委、工信部、福建省政府共同主办，包括主论坛、分论坛、成果展览会、报告发布、最佳实践推介等环节。各省区市和新疆生产建设兵团网信部门负责人、行业组织负责人、产业界代表、专家学者以及智库代表等约800人出席峰会。

习近平致首届数字中国建设峰会的贺信

编辑：陈倩