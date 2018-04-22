首届数字中国建设峰会在福州举行

首届数字中国建设峰会２２日在福建省福州市开幕。

围绕“以信息化驱动现代化，加快建设数字中国”主题，来自各省区市和新疆生产建设兵团网信部门负责人、行业组织负责人、产业界代表、专家学者以及智库代表等约８００人出席峰会，就建设网络强国、数字中国、智慧社会等热点议题进行交流分享。

在峰会主论坛上，国家网信办发布了《数字中国建设发展报告（２０１７年）》。报告指出，党的十八大以来，我国信息科技发展在诸多领域取得了历史性成就：以量子通信、高性能计算机为代表的核心技术取得创新突破，全球最大的固定光纤网络、４Ｇ网络先后建成，北斗卫星导航系统技术研发等一批重大项目有力推进，全国数字经济规模已经位居全球第二，“互联网＋政务”让人民群众获得感显著增强……

“数字经济正在逐渐成形，我们即将进入信息技术带动经济发展的爆发期和黄金期。”中科院院士、北京理工大学副校长梅宏认为，我国实施大数据国家战略、建设数字中国恰逢其时。当前我国大数据事业发展“成果丰硕，短板仍在，势头强劲，前景光明”，下一阶段应加快全局性、体系性的数据资源建设，让政务数据和社会数据融合“点石成金”，从而加快数据共享开放，更好造福社会。

阿里巴巴董事局主席马云、腾讯公司董事局主席马化腾、华为公司董事长梁华等多位知名企业家在主论坛围绕“数字中国”主题发表演讲。马云表示，当前是技术革命的关键期、决胜之时，我们要对整个互联网的发展有更加深刻的认识。其中，大企业更应有大担当，加快在有利于社会发展、人类进步的核心技术领域实现突破，在解决未来问题、人类发展问题和国际技术竞争中担当重责。

国家网信办副主任杨小伟表示，从全球范围看，国家创新力和竞争力正在成为世界各国新一轮竞争焦点，加快信息化发展、建设数字国家已经成为全球共识。未来，我国要继续完善信息化发展政策环境，加快信息化领域市场开放，深化数字经济国际交流合作，共同推动全球互联网治理体系变革，与世界各国携手共建网络空间命运共同体。

３天的峰会议程包括开幕式、主论坛、分论坛、数字中国建设成果展览会、数字中国建设年度最佳实践推介、报告发布等内容。

来源： 新华网