汇聚起建设网络强国的磅礴力量——习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上的重要讲话引起热烈反响

走进新时代，信息化发展的历史机遇，稍纵即逝。

迈向新征程，网络强国建设的时代足音，铿锵有力。

习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上发表的重要讲话，在全社会引起热烈反响。大家表示，要认真学习贯彻落实习近平总书记的重要讲话精神，敏锐抓住信息化发展的历史机遇，自主创新推进网络强国建设，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的贡献。

倍感振奋：不仅走出一条中国特色治网之道，而且形成了网络强国战略思想

“党的十八大以来，党中央重视互联网、发展互联网、治理互联网，统筹协调涉及政治、经济、文化、社会、军事等领域信息化和网络安全重大问题，作出一系列重大决策、提出一系列重大举措，推动网信事业取得历史性成就。”习近平总书记的话语，说到了贵州武陵山区民众的心坎儿上。

过去，这里山大沟深，不少品质优良的农产品“养在深闺人未识”。2015年，在外打工的华茜回到家乡，在当地党委政府支持下办起了铜仁市万山区万山镇电子商务服务中心，让这里的红薯片、野蜂蜜等绿色土货“走”进千家万户。

“就像习近平总书记所说，如果没有国家网信事业的发展，就没有山乡产业生态链的巨变。”华茜说，加快发展农村电子商务，推动了农业升级、农村发展、农民增收，网络扶贫的作用日益显现。

新思想指引新战略，新部署带来新变革。

习近平总书记指出，网信军民融合是军民融合的重点领域和前沿领域，也是军民融合最具活力和潜力的领域。

“我们开展军民融合探索取得的成效，就是习近平总书记重要讲话精神的生动注解。”四川省绵阳市科技城管委会经济发展局局长李建国说，绵阳已建成全国唯一的国家军民两用技术交易中心，累计技术合同成交19.2亿元；四川军民融合大型科学仪器共享平台整合国、省百余家单位3000余台套仪器设施，为近千家企业提供服务3000余次。

中国网信事业发展的成就，举世瞩目。正如习近平总书记在讲话中所指出的：“我们不断推进理论创新和实践创新，不仅走出一条中国特色治网之道，而且提出一系列新思想新观点新论断，形成了网络强国战略思想。”

复旦大学网络空间治理研究中心主任沈逸认为，从1994年全功能接入互联网以来，中国在实践中摸索完善并形成了一套以互联网推动发展，造福人民为核心特征的实践道路和发展模式，为发展中国家掌握运用信息技术服务自身发展树立了榜样。

认清形势：必须敏锐抓住信息化发展的历史机遇，维护网络安全，推动信息领域核心技术突破，发挥信息化对经济社会发展的引领作用

“没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。”习近平总书记在讲话中强调网络安全，让河南商丘市委宣传部部长王全周深有感触。

“我国网络安全治理格局日渐完善，网络空间日渐清朗，网络舆论向上向好发展态势正在形成。但也必须看到，网络空间舆论主体多元化、传播平台多样化、舆论交锋复杂化，给意识形态安全带来挑战，给舆论引导提出新的课题。”王全周说。

尽管在高性能计算、新一代移动通信等领域处于“领跑”位置，但不得不承认，我国在芯片、操作系统等信息领域核心技术方面与世界先进水平仍有差距。

“核心技术是国之重器。”为地方公安、法院、金融等部门提供大数据研判系统服务的深圳市汉云科技有限公司董事长鲍伟说，“当前我国有巨大的市场优势、劳动力优势、资本优势和体制优势，要抓产业体系建设，在技术、产业、政策上共同发力，更好释放各类创新主体创新活力，加速推动信息领域核心技术突破。”

没有核心技术，就没有产业引领；没有创新突破，就没有高质量发展。

“要发展数字经济，加快推动数字产业化，依靠信息技术创新驱动，不断催生新产业新业态新模式，用新动能推动新发展。”习近平总书记的重要讲话，指明了前进方向，也总结了实践经验。

“以服务现代化治理体系和现代化经济体系建设为方向，2000年开始部署的‘数字福建’建设，取得了积极进展。”福建省数字办专职副主任陈荣辉说，接下来，我们将加快总结推广经验，为全面推进数字中国建设提供有益样本。

从移动支付到智慧出行，从远程诊疗到在线教育……党的十八大以来，我国网信事业发展始终贯彻以人民为中心的发展思想，把增进人民福祉作为信息化发展的出发点和落脚点，让人民群众在信息化发展中有更多获得感、幸福感、安全感。

在宁夏石嘴山市大武口区，群众通过区政务服务网上办事大厅或“掌上政务”手机APP，可以办理近八成的政务服务事项。

“办理临时摊位审批，以前要跑两天，现在不见面不跑腿，一小时左右即可办结。”大武口区政务服务中心副主任戴克和说，正如习近平总书记所要求，运用信息化手段推进政务公开、党务公开，加快推进电子政务，构建全流程一体化在线服务平台，才能更好破解百姓办事难、办事慢、办事繁等问题。

凝心聚力：加强党中央对网信工作的集中统一领导，确保网信事业始终沿着正确方向前进

“各级党政机关和领导干部要提高通过互联网组织群众、宣传群众、引导群众、服务群众的本领。”习近平总书记在重要讲话中对各级领导干部提出明确要求。

近年来，辽宁省阜新蒙古族自治县通过“跟着网红”系列网络直播活动，宣传先进典型事迹，引导形成“争当新时代雷锋”“争做正能量网红”良好风尚。

“这种举措探索了社会主义核心价值观在网络广泛传播的新途径新方法。”辽宁省阜新蒙古族自治县县委书记马永生说，今后我们还要按照习近平总书记的要求，不断提高对互联网规律的把握能力、对网络舆论的引导能力，继续创新传播正能量、弘扬主旋律的手段和方法。

网络空间是亿万民众的精神家园。习近平总书记指出，要压实互联网企业的主体责任，决不能让互联网成为传播有害信息、造谣生事的平台。

“互联网发展到今天，特别要避免企业在资本、市场的压力下疯狂追求点击率，丧失对法律法规的遵循和对伦理道德的坚守。”一点资讯ＣＥＯ李亚说，必须按照习近平总书记所要求的，依法管网、依法办网、依法上网，确保互联网在法治轨道上健康运行。同时，要在依法确保内容安全的前提下，推进网络内容的“供给侧改革”，更平衡更充分地满足新时代人们的资讯需求。

审时度势、深谋远虑。习近平总书记在讲话中提出“要研究制定网信领域人才发展整体规划，推动人才发展体制机制改革，让人才的创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流”，赢得了网信干部的广泛认同。

“网信事业代表新生产力和新发展方向，必须要有最前沿人才，讲政治、懂网络、敢担当、善创新。”云南省委网信办常务副主任宣宇才介绍，党的十八大以来，云南已构建起党委领导、政府管理、全社会参与的综合治网领导体制机制。

“中国正在从网络大国向网络强国迈进，想要治理好拥有7亿多网民的互联网，我们基层网信干部责无旁贷、大有可为。”浙江省委网信办网评处副处长阮金锋表示，我们要以习近平总书记重要讲话精神为指引，画好“网上网下同心圆”，不断推进“互联网+群众路线”的实践，最大限度凝聚社会共识，让网信事业真正走到广大网民心中，成为托举人民群众美好生活的有力臂膀。