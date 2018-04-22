新华时评：中印高层交往引领两国关系行稳致远

经中印双方商定，中国国家主席习近平同印度总理莫迪将于4月27日至28日在湖北省武汉市举行非正式会晤。

这将是自2017年9月厦门会晤后，两位领导人的再度会面。习近平主席和莫迪总理在非正式会晤的轻松气氛中进行战略沟通，对两国关系未来发展进行政治引领，有助于增进中印政治互信，扩大利益交融，妥善管控分歧，实现共同发展。

中印关系是21世纪最重要的双边关系之一。两国人民毗邻而居，友好交往数千年，古有往来互鉴之史实，今有共同发展之期盼。两国领导人近年来在多边和双边场合频繁会面，就发展中印关系达成广泛共识，对两国关系发展发挥着至关重要的战略引领和推动作用。两国领导人同意构建更加紧密的发展伙伴关系，明确了中印关系发展的长远目标，双边关系在坚持这一定位的基础上取得长足发展。

2017年，中印关系因边界问题经历了困难和考验。此事最终通过外交手段和平解决，使两国关系重回健康发展正轨，更加凸显了加强战略沟通、增进政治互信、管控矛盾分歧的重要性和紧迫性，同时也再次说明，和平相处、合作共赢是中印两国唯一正确的选择。

百金买屋，千金买邻。习近平主席曾表示，中印用一个声音说话，全世界都会倾听。莫迪总理曾提出，应该以“从英寸到英里”的精神推动印中关系向前发展。

无论从双边、地区还是全球层面看，中印都应是长久的战略合作伙伴，经济互补性强，合作潜力大，共同利益远大于分歧。两国要坚持双方互为发展机遇、互不构成威胁的基本判断，切实将这些重要判断落到实处，形成更广泛的共识，变成更具体的举措，不断扩大双边关系的积极面，不断积累两国交往的正能量。

当前，国际形势正在发生复杂深刻变化。作为多极化进程中的两支重要力量，“中国龙”与“印度象”着眼长远，并肩而行，不仅可以为各自国家发展提供助力，让两国26亿人过上更好的生活，而且可以为维护世界和平稳定、促进共同发展作出贡献。

中印友好、龙象共舞乃亚洲之幸、世界之福。相信在两国领导人的战略引领下，双方有足够的智慧和能力处理好彼此的关系，用信任代替猜忌，以对话管控分歧，靠合作开创未来。两大文明交融互鉴将焕发新的时代活力，两大市场优势互补将释放新的发展潜能，两大邻国互利合作将开创新的共赢格局。