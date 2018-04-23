世界日新月异，背上背包去看看吧，传统目的地仍有新体验，小众国家的旅行同样值得期待-期待新风景

文/图 朱姿颖

卡塔尔国家旅游署

“我们在COTTM的首次亮相是向中国游客展示卡塔尔丰富的文化遗产、自然宝藏及当地人民热情好客的绝佳机会，也是今年大力开展中国旅游市场的重要一步。”

卡塔尔作为新目的地国家于本月16日至18日期间，在北京举行的第十四届中国出境旅游交易会（COTTM）上首次亮相。这是卡塔尔旅游局首次参展中国出境旅游交易会，为中国游客量身打造的一系列线上推广举措即将登场。

线上推广举措包括，卡塔尔国家旅游管理署推出了一款全新在线中文学习工具——Tawashqatar ，旅行社可随时随地便捷登录或扫二维码直接进入。此外，卡塔尔国家旅游管理署已注册新浪微博及微信官方账号，中国游客及合作伙伴可直接关注，轻松地了解卡塔尔旅游最新动向。更加值得一提的是，此行还和在线旅游服务商——携程宣布签订战略合作协议。并且签证政策调整后，持有中国护照的公民可在入境时获得免签，并可在境内停留30天。

万豪酒店集团亚太区首席市场销售官 若方国瑜

“万豪国际集团推出整合常客计划及同意会员礼遇，会员可畅享更多酒店选择和更丰富的会员专属时刻体验及会员礼遇。”

近日，万豪国际集团宣布将于今年8月起启动整合旗下万豪礼赏，丽思卡尔顿礼赏及SPG俱乐部的会员计划和统一会员礼遇。

合并后的常客计划，会按新的积分计算标准计算。SPG会员在8月会按照1比3的标准将现有的积分转换成新积分。SPG俱乐部、万豪礼赏及丽思卡尔顿礼赏会员此后在大部分酒店每消费1美元将能获得10积分。并且所有酒店将对所有酒店将会员不设限住日期，无论旺季与否，会员在所有酒店都可以使用积分兑换免费住宿奖励。此外，2019年还将推出非旺季及旺季住宿兑换标准。

万豪国际集团同时还发布了“Mo-ments Live专属时刻现场”活动，这是一个由万豪国际与合作伙伴环球音乐集团（UMG）及LITV娱乐集团联合举办的音乐及美食主题活动，精彩无限。

上海众信旅游常务副总经理 吴 江

“经过10年耕耘，中国已然成为加州最重要的入境旅游市场之一。去年一年，上海众信全渠道推广与加州丰富的旅游资源相结合，通过上海众信旅游出发前往加州人数超过4000人。加州丰富的旅游资源为我们打造产品提供了强大的创造力，通过丰富的产品实现了中国人的加州梦，开启了非常好的良性循环。”

加利福尼亚州素有“黄金国度”的美称，这里不仅拥有景色秀丽的海岸线，还有绵延起伏的山峰和繁华现代的城市风貌，是令无数游客向往的旅游胜地。基于加州丰富的旅游资源，上海众信旅游结合线上官网、社交媒体，线下门店、展会、沙龙、地铁广告展示等各类资源，助力加州产品的推广，打造了多款加州旅游产品。如“北美印象之山海为邻美国西海岸+1号公路11日”，不仅打造纯玩体验，还有加州大学等人文体验；“加州遇见夏威夷11日”不仅网罗洛杉矶、圣地亚哥、旧金山等经典名城，还可享受加州超人气汉堡；而今年春节最受欢迎的亲子游产品则非“名城经典之迪士尼过大年+加州冒险乐园+迪士尼晚宴12日”莫属。

据了解，去年约有140万名中国游客前往加州，占加州总旅游人数的45.4%，展望至2021，中国游客总占比预期将达到48.3%，在加州的消费也将达到47.4亿美元。

新西兰南岛

“此项合作将继续支持新西兰坎特布雷大学约翰山天文台深入天文科考研发，展示浩瀚星空，增加广大游客体验度的重要举措，对旅游界和科学界来说都具有重大意义。”

去年南航与新西兰坎大正式签署了合作协议，从而成为坎大在蒂卡普湖区约翰山天文观星站的唯一的中国官方合作伙伴。

约翰山天文台是新西兰首屈一指的光学天文台，蒂卡普小镇的光污染近乎零，是世界天文学家公认的全球最佳观星地点之一。天文台有专门的观星体验管理公司 Earth & Sky，提供不同语言的专业向导指导游客的观星之旅，游客不仅能在晴朗的天空用肉眼观星，了解星空奥秘知识，还能有幸参观专业天文望远镜，了解探索星空轨迹的科考工作等。