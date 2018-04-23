每年春天，虽然气温上上下下难以言春，但总有一味茶提醒着“一年之计在于春”的到来。问茶、寻茶品茶香，这一季辗转双城，用一款款茶香记录春天到来的脚步。龙井之于杭州、铁观音之于厦门，这个春天值得细品茶香

文／图 晨报记者 陶 令 实习生 李 晴

西湖龙井＠

杭州

说到杭州的茶，这个春天一定得喝西湖龙井。既然来到了产地，不妨加入杭州丽晶美庐酒店组织的茶香之旅——感受全套的采茶和品茶体验。

那儿的新茶采自西湖景区五云山麓，那里有一片10年以上的龙井老茶棚为酒店专属。远离市区，空气清新无污染，气候温和，土层深厚，得天独厚的生态环境令每年自产的西湖龙井茶都颇受欢迎。

小小茶叶 乾坤无限

对每年翘首以盼龙井茶的茶客来说，采摘、炒青直至泡茶的每一个环节都很重要。采集后的茶芽，特别请来了西湖的炒茶名师在山中精心炒制。从鲜叶到干茶，全靠名师的一双手控制，自然也严格遵循着数百年传承的炒茶传统。手工炒茶所用茶叶均为当天新鲜采摘，色泽翠绿，叶质柔软，才能确保龙井茶泡制时的品相。就连炒茶的过程也是一道风景：大师先用手掌感受铁锅的温度达到适宜，再迅速倒入选好的茶叶，一次放入5到8两鲜叶为宜，只见大师双手迅速翻炒，为的是茶叶均匀受热的同时也能将多余的水分蒸发掉。整个过程中，鲜茶的颜色由鲜变沉，直至茶香飘出。

春茶季已近倒计时，速速预订酒店特别推出的采茶游套餐，从采茶、炒茶、泡茶到喝茶，这样的乐趣其实非常符合“亲子游”的形式。在绿茵茵的茶园中感受原生态的环境，让小朋友接触美好的大自然，也跟着茶农尝试认知茶叶并体验动手的快乐。父母和孩子共同体味着劳动的艰辛，为平日里的都市生活增添更多的田园乐趣。

工兵：随着气温升高，茶园里的小绿叶蝉也会多起来了，但不用害怕，这些小生物对人体并无害，但对于当季的茶青则是一味催化剂，易发酵，成品茶也有着独特的花蜜韵。

梅记铁观音@

福建安溪西坪南岩村

每每到了福建，脑海里总是瞬间被各种茶名填满，大红袍、正山小种、金骏眉、铁观音，此外还有岩茶半发酵茶等各种品类。

作为红茶的一脉，安溪铁观音近年来拥趸趋多，此行驱车上山，跟着安溪西坪梅记茶行的第五代人王曼尧去自家在千米海拔之处的一垄垄山茶探访，想象着不过两个星期后，这里的千亩铁观音茶园就将迎来今年春茶的采摘季:家族里的摩托车届时又将频繁往来，送饭上山和运茶下山……好一番兴旺的景象。

茶如人生，苦尽甘来

“茶水人情，讲究的就是奉茶迎茶的礼俗”，在安溪西坪南岩村的梅记茶行，王曼尧叔侄常用这句话来回味家族自清代开始的这143年的铁观音种植历史。在祖师爷王三言开始铁观音种植的祖厝里，至今仍保留着闽南客来敬茶奉茶的习俗。听老法师说家族以梅为祖训的历史，如今继承了制茶业的兄弟二人则在一旁补充着梅记始终坚持的三原原则——原产地、原工艺和原品种，而茶艺姑娘则相继泡上了两款梅记的经典铁观音：华魁和桂花老铁……圆了我们这个春天听故事品茶的美好愿望。

因形似观音重似铁，铁观音由此得名，梅记始终坚持培育正统的稀有品种——红芽歪尾桃，尽管市场上多倾向于清香型，但王家始终坚持工艺更复杂的韵香型铁观音制作，其中尤以20年前荣获“首届国际东方茶文化博览会”铁观音金奖的华魁茶为代表，由老法师亲自掌焙并经十三个小时不间断炭火慢炖，才得以发散出入口绵绵隽永不绝的口感。至于取自十年陈铁与当地深秋的金桂“一期一会”经拼堆、堆窨、通花等种种工艺后，汇聚成一杯梅记的桂花老铁，则更是凝聚了梅记.对于铁观音世界时时思辨的决心。

品完茶自然对铁观音的制作工程兴趣百倍，不妨进入至今已有百余年历史的泰山楼中，将这铁观音的制作工艺场景一一走遍，先得将采摘下的茶芽晒青、晾青，其次则是看似颇有节奏感的摇青了，每次1000个来回至少四次，稍后则是再烘焙、毛茶成品、去梗直至炭焙烘焙、包装。泰山楼上下两层，有兴趣的人还能爬上楼远眺南岩村的入口，深感这幅田园牧歌的安宁和静谧。

工兵：别以为百余年的茶行一定都是守旧的，梅记的茶多用毛边纸来包装茶。不但视觉效果文艺清新了许多，就连储存及养护都很加分,无论是隔离空气中的水分还是封闭茶品气味的发散都很有效呢！

一茶一菜，约会春日

福鼎白茶、漳州水仙、福州茉莉、南平寿眉、安溪铁观音、武夷山大红袍……说起福建省内数不尽道不完的茶品，就连香格里拉酒店集团的侍茶师冰姐也格外骄傲，这个春日的这场“寻味茶时芬芳”美食盛宴本月已在厦门香格里拉的福港轩开席了。

一本形似福建地形图的菜单道出了集团在香格里拉旗下近30家酒店共同打造的“寻味茶时芬芳”春季茶韵美馔活动的经典。无论是由酒店的厨师团队严选本地芬芳鲜嫩的春茶与时令食材相结合，通过巧妙手艺使茶味入馔，制作出精致美味的茶膳佳品，还是取材春日的“菜王”春笋各种搭配入菜，格外春意浓浓。

来到厦门品茶宴，自然不能少了大红袍的身影，厦门又临海，自然盛产各种海鲜，因此当大红袍香爆海中虾端上来时，这款选用来自原产地武夷山的大红袍茶汤，浸泡腌制新鲜到港的海虾，只待其充分吸收大红袍的香气，充分为彼此锦上添花。

步入厦门香格里拉酒店的大堂，你一定不会错过这里点点滴滴的厦门元素。大堂吧和房间均以大海和茶山为背景，偌大的画作无不在启迪着每一位客人，厦门就在脚下了。就连自助餐厅取名amoy就以其闽南语中厦门的发音为准，内在的花砖地板和绿植墙唤醒了每一个来此用餐的人对厦门这座城市的心之所属。

工兵：或许春日品茶宴过于正式了，那么还是去酒店大堂吧，上传自己的美图给到手冲咖啡师，不过三五分钟的时间，一杯独一无二的3D 拉花打印咖啡就出炉了，颇受追捧。

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