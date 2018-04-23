当年离家的罗大佑，归家了

晨报记者 徐 宁

2006年，罗大佑曾在上海打浦路38弄1号住过一年，原因很简单，因为上海是大都会，他觉得这里对自己的创作会有帮助。2007年，他太太Elaine的父亲在香港过世，罗大佑才举家离开上海，迁回台北。回头看，这里的生活对创作似乎并没有什么特别的帮助，也许和他现在的心境有关，“年轻的时候需要和人聚在一起，寻找创作灵感，老了之后一想到和年轻人挤在一起，排队等吃饭，就会很焦虑。”罗大佑为“当年离家的年轻人”巡演接受晨报记者专访时说。

罗大佑今年64岁，年轻时他做过很多“离经叛道”的事，但现在很多事已经力不从心，至少不会像从前一样跑10公里。他的朋友圈经常转发的是养生文章以及生命的感悟，他是人夫人父，展现在人前的，是他最“庸常”的一面。当然，他偶尔也会在公开场合大放厥词，而在网络上被年轻人贬损“过气艺人”“陈年宿便”，他也不会对骂，因为他还没学会如何用140个字来说清自己的看法。

罗大佑曾经是一代人精神上的偶像，但现在……记得台北那场“当年离家的年轻人”，场下坐满了中年白发歌迷，他们随着罗大佑的音乐摇摆，手中的荧光棒挥动得那么无力。

年轻时，脾气很暴

1970年代，常常有文青聚在台北的香颂屋里打游戏、吃东西、吹牛皮，比如没出名的导演杨德昌、柯正一，滚石唱片老板段钟潭，歌手苏芮、张艾嘉、潘越云、叶欢等等。罗大佑也在，那时他还是个实习医生，但音乐造诣已相当不俗。

那时的罗大佑得滚石唱片的赏识，准备给他发行专辑，但苦于罗大佑没什么名气，担心市场反响，遂决定先为张艾嘉发专辑，由罗大佑担任制作人——那张专辑叫做《童年》，这首歌罗大佑写了五年。

很快，罗大佑和张艾嘉成为了知己，她用自己的资源帮助罗大佑出专辑。罗大佑做首张唱片《之乎者也》的时候，因为制作经费过高，两人扛不下来，张艾嘉特地跑到香港游说黄霑资助。

据罗大佑前妻李烈回忆，她在香颂屋看到张艾嘉依偎在罗大佑怀里时十分不解，心想：罗大佑好丑，张艾嘉怎么会爱上他呢？可是，好看的皮囊千篇一律，有才的灵魂万里挑一，她也感受到张艾嘉的动心不无道理。2000年，她与罗大佑在交往12年后步入了婚姻，但之后发现，才子佳人的故事只发生在童话里。李烈回忆说，罗大佑十分不好相处，比如他在她睡觉的时候故意把《剧院魅影》开到最大声，李烈请他把声音关小，罗大佑就跟她吵，说“这是我的习惯”。2002年，李烈和罗大佑离婚，这段婚姻关系只维持了不到两年。

中年时，女儿最重

罗大佑2010年再婚，娶了比自己小13岁的老婆Elaine，那一年他56岁，两年后，有了女儿。

在2012到2014年这三年，初为人父的罗大佑十分慌乱，他整日研究育儿经，“我们了解到小孩出生后的最初三年是最重要的，她以后可能不会记得，但她将来会成为一个压抑的还是开心的、会表达的还是被动的人，都是在这段时间里形成的。”

他自称是个严慈相济的爸爸，虽然大部分时间是妈妈管女儿，但妈妈搞不定的时候，他这个黑脸爸爸就出场了。比如不好好吃饭，把玩具带到餐桌上来，这时候黑脸爸爸讲三句话就产生效果，“出了事情真的要出手的还是我，但也不能太硬，最凶的一句话就是‘到墙壁去站’……我不会打她。我的好友施南生讲，生活中无论性格多硬的男人，碰到自己女儿就没办法了，我有时候很不能忍受自己，面对自己的女儿到底要凶一点还是软一点？太软会被吃定，太凶又怕对她性格造成伤害。不过，我会把这件事当做幸福的枷锁，要负责到底，直到有一天有个让我们放心的男生可以照顾她。”

女儿的教育让罗大佑十分纠结，但有一点他很明确：从没有“望女成凤”的想法，“我从来没有想过她要成为很棒的律师、医生，因为这都不是我们要求得到的，给她一个快乐的童年，给她正确的人生导引，让她喜欢生命，让别人也喜欢她，让她感觉跟父母在一起很快乐，她也愿意把这种快乐带给周围的人。这就够了。”

老年时，家是归宿

1985年，罗大佑第一次离开家，1987年，他又前往香港，算算也漂泊三十年了。“平时大家都不太讲离家这件事，我一直在外闯荡，我很了解这个事情。父母即便生病了，也不想成为孩子的负担，打电话的时候也会很小心，这种情感可以用‘伟大’ 两个字来形容，要自己做了父母才知道。”罗大佑说。

“家”是罗大佑现阶段的主题，作为“离家的年轻人”，罗大佑当年也经历过各种离家的窘境和惆怅。他曾说过一个故事：那时候到香港工作却不会粤语，跟大家沟通只能讲英文，有一次给杜琪峰的电影做配乐，周五晚上10点多，偌大的工作室，只有他一个人在工作，他闽南语歌《故乡》就是那个时候写的。

如今的他打趣说，当了爸爸之后，人生角度不一样了。

在这一次的巡演上，罗大佑有一个环节是请当地的儿童合唱团一起表演。对于他来说，这是很重要的环节，希望借此给年轻人一些忠告，分享自己的生活经验，“童年是容易被我们忽略的，但在任何人的成长中，童年都是很重要的点。我以前就是一个年轻人，现在是爸爸，是丈夫，这个角色改变后，肩膀上要扛的东西多一些，开始认识人生，开始认识到要像父母栽培自己那样去栽培孩子了。”罗大佑说。让人非常意外的是，他在2006年就录制了儿歌专辑，但没有发行，他觉得歌曲不够好，那张专辑是关于“21世纪新生代”的，他已经记不清名字了。回到台北之后，又整理了二十多首，他希望这些歌曲有机会能见天日，算是给自己的人生交代。

罗大佑今年64岁，你问他几岁，他却不愿意正面回答，“我不年轻了，但今年几岁不方便讲，1954年出生，你们自己算算看。”他坦陈已经没有年轻时候的灵活性了，“一定不会那么积极了嘛，一定不会靠恋爱来写歌了嘛，跑步也不会像以前可以跑10公里。”但对音乐他还有一份执念，“我（写歌）的耐性和持久力还不错，谁可以经得起7年写一首歌，13年搞一张唱片？至少我做到了。音乐，我要把它做好。”