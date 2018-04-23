晨报记者 钱 鑫

2018年，中国商业将被重新定义，商业地产也步入提档升级与结构性变化的“新常态”。纵观市场，新零售风口正劲，体验营销如火如荼，智慧商业方兴未艾，但与此同时，互联网巨头强势整合线下，实体商业发展两极分化。

可以说，中国商业地产迎来了前所未有的风险与机遇，也遭遇着前所未有的挑战与冲击。如何推动传统消费的结构性升级？线下如何拥抱线上双向融合？进击与徘徊中的中国商业地产如何“以营造盈、持续扩围”？在日前举行的中国商业地产行业发展论坛2018（第十五届）年会上，业内人士认为，智能商业时代需要变革思维。创新，成商业地产发展原动力，我国商业地产行业需要把握技术变革和消费升级带来的创新机遇，实现提质增效和业态创新。

黄金时代到来

“新时代需要新商业，技术和消费的创新变化为商业地产行业的发展注入新动能，我国将迎来商业地产行业发展的‘黄金时代’。”全国房地产商会联盟主席顾云昌在论坛上这样表示。顾云昌还表示：“房地产市场已经步入重视运营的楼宇经济时代，CBD、总部基地、产业园区、仓储物流、展览中心甚至长租公寓都属于楼宇经济范畴，如何把投资经营产业载体做好，是今后商业地产的重要课题。”

“商业地产传统运营模式正在发生变革，一个以创新为核心的存量时代已经来临。”全联房地产商会商业地产研究会会长王永平说道。

中粮大悦城地产有限公司总经理周鹏说：“从总量上，我国商业地产处于绝对过剩状态； 但在结构上，商业地产行业伴随着社区商业的发展和城市群的兴起依然会蓬勃发展。技术和消费的变化驱动整个商业地产行业走向‘拐点’。现在线上与线下越来越趋同了，平台化了，而其核心都是做服务增量，而不是做销售增量，更好地为顾客服务，更好地为第三方赋能，只有把这个平台做好了，整合好了才能便于更好地跟外部做连接。”

京东集团首席战略官廖建文说：“构建共生、互生和再生的商业生态，用积累的数字化零售基础能力，进行未来线上和线下的零售业态创新，将是一个重大商机。”

红星美凯龙董事长车建新先生表示：“美好生活需要新商业。当今中国步入新时代，社会的主要矛盾已经发生了转移，如何推动商业转型升级、满足人民日益增长的美好生活的需求，成为摆在我们商业和商业地产人面前的一个重要课题。”

据商务部预计，到2020年我国电子商务交易规模将达到43.8万亿元，而届时社会消费品零售总额约为48万亿元。王永平说：“电商规模的迅速扩大深刻影响了我国商业地产版图，2017年线上企业主导了大润发、联华、家乐福、沃尔玛等实体商业的并购潮，‘新零售’的兴起为商业地产的运营带来了新思路，但线上商业和商业地产运营的融合依然处于磨合与试探阶段。”

要有“资本家思维”

著名财经评论家水皮认为线上商业越发形象和生动，而新零售则是从线上到线下就是一个虚线变实线的过程，也是一个降维合作的过程。随着大数据的应用，线上零售将越来越真实化，这是一个趋势。商业地产在这种背景下整体是过剩的，作为土地资产，我们要改变思维，从“地主思维”变成“资本家思维”。

这个改变方式，一种是把物业彻底改变，不做商业而改成写字楼，目前很多商场和酒店都作出了这样的选择； 另外一种方式就是城市综合体的形态变成一个体验中心，此前我们探讨餐饮、娱乐、儿童、电影等，今天有一个最新的探索方向，就是健康。整合性的健康资源进驻，在以前也有但是形不成气候，如果健康领域能够形成整合性的打包进驻，就构成了线下综合体中所谓的“美好生活”的有机组成部分，形成一个生态。

对于整个商业地产，水皮表示不用悲观。未来一段时间大家对于健康的关注会超过一切的，我们现在重视健康，还是要落实到线下，因此“地主”还是有价值的。

新零售需要新匠人

著名财经作家吴晓波先生表示：“从零售业角度来观察，人、货、场这三大要素，当前已经发生了很大的变化，新零售需要新匠人。”

而这种变化，促使了零售业的转型。对“人”的观察来看，今天在中国做产品很难形成一个统一的市场。因为人已经被折叠了。中国已经变成了一个有不同需求层次的社会，人在不同的维度被分层。在“货”方面，中国有很多具有传统的品牌，例如像张小泉剪刀，一个品牌跟一个家族或者跟一个人有很大的关系。但到了工业社会为了更大的传播、获取更广阔的市场，那些有特色、个性化的元素被剥离、格式化和标准化。在吴晓波看来，格式化、标准化的东西很坚硬，都是死亡的东西；而那些柔软、有缺陷、有人格的东西，其实才更有传播力和亲近感。

关于“场”，已经不是简单的售货场所，更多加入了体验的元素。同时，吴晓波对零售业变革中的新匠人精神进行了阐释，他指出，工匠的本质是对品质的坚持。新审美、新技艺、新连接是新匠人的特质，我们正面临一场20年的新国货崛起期。吴晓波认为，只有在中国，才有可能发生新零售。