如果可以，谁不想拥有资本

娱乐圈，是一个把人欲比日常生活放大数倍的生态环境。也就是说，绝大多数经历过千锤百炼的俗世规则在这里不但不会消弭，反而横亘其中，更加触目惊心，比如，“资本”这件事。

我对于超级网综节目 《偶像练习生》，最清晰的认知就是前九名有资格组团出道的练习生中，有一个叫范丞丞的，是大明星范冰冰的弟弟。所以，就算我怎么不关注，他的名字还是隔三差五地跃入眼帘。新闻的故事本体并不重要，但重要的是，这个名字很快就从模糊到清晰再到加强。节目结束后，范丞丞在短期内爆棚的人气几乎与姐姐、准姐夫比肩，据说马上就要参加《奔跑吧兄弟》与李晨叫板。

范丞丞，年少貌美自不必说，各花入各眼。我更关注的是，他凭什么？废话，当然就凭他是范冰冰的胞弟啊，同父母共血脉，否则你认为他是靠什么短期内突围。庸俗的成功学固然庸俗，但那或许只是讲述它的人没有艺术感。庸俗的版本是范丞丞靠姐姐这个后台上位，但是艺术地讲是，不得不承认成功这件事是需要一些资本的，其中有一种资本是基因。基因决定了每个人的成功千差万别，活到一定岁数，这是最最应该去正视的铁律。我这么说，并非要迎合庸俗，恰恰相反，早一点认识它，才会有希望摆脱庸俗。否则，生活在不知所措、不能解脱的羡慕嫉妒恨中，那就真的只是庸俗了。

范丞丞的基因是什么？他一出生，亲姐姐已经出道，眼见一年更比一年红，就算他不用跟随家姐寸步不离，他也会比普通人更早地获悉第一手的潮流信息吧，也能接触到商业社会活生生的优质资源，那么他出道几乎可以说是天命所归，在他的脑子里基本上已经摒弃了很多生活方式，比如学霸、白领、程序员等等。遗传学意义上的基因，让他的容貌不差，而潜移默化的家庭环境则让他具备了做一个艺人的言行模式。

我曾经跟一些圈外的朋友聊一个话题，就是如果不靠家庭背景在娱乐圈好不好混，有些朋友就拿王宝强举例证明，娱乐圈的偶然性很强，没有专业性。我就笑了，告诉他王宝强的例子凤毛麟角，用特例来概括是不合理的。本人以之前做记者的一些经历告诉他们，事实上在影视歌的行业里，排头兵的明星绝大多数都是靠家庭背景。这里所说的家庭背景，还真不是给钱铺路，而是切切实实的耳濡目染，很多影帝影后的父母就是搞电影的，或导演或编剧或演员，甚至你别看一个戏剧演员的孩子，都不太一样。比如王千源、孙红雷的父母就是当地戏曲演员，有钱吗？有权吗？有的就是“戏”啊，肢体眉眼间的表现力。“魔岩三杰”里的何勇、窦唯，父亲都是搞民乐的，那就是原汁原味的音乐素养。

这就回到教育的本质，有些技能、天赋的呈现事实上早早就在家庭里埋了伏笔，这就是资本，谁不想要。所以，为自己也为子女好好读书，发展技能，成功千差万别但离不开日积月累。

媒体人 钱德勤