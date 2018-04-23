王家卫就是“行走的剧本”

许鞍华在香港电影金像奖上拿下最佳导演，王家卫在北京电影节上与大学生们促膝谈心——过去的这个星期里，两员华语电影老将登台，一南一北，微笑着讲出人生箴言，也是给年轻人们传经授道：从来没有什么横空出世天降奇才，所谓成就，全是后天研习的结果。

听上去像励志鸡汤，但他们的鸡汤熬了这么多年，甘露两三滴，也足够后辈们喝一壶。比如说许鞍华，被问及对她影响最大的导演，不提波兰斯基与小津安二郎，却说是侯孝贤。她直言当年看了《童年往事》后一直愤愤不平：为什么自己不能拍成那样，后来终于拍了《天水围的日与夜》，“学到了”。

听上去不可思议。别说我们觉得诧异，连侯孝贤都以为是在讽刺他。不过重点还在于许鞍华进一步讲学习体悟：看侯孝贤的电影，以为他的优点是出于本能，其实不是，“一切都是可以学习的”。国内近年引进的创意写作丛书里也常有类似的开篇问答：作家是可以教会的吗？写作，当然可以传授。比如严歌苓就是同代作家中最为系统接受写作训练的人之一，其创作力之旺盛，恐怕与此大有关系等等。许鞍华从侯孝贤那里找到了法门，功成后还不吝于分享心得，也叫人油然而起敬意。

无独有偶，王家卫最近在北京跟学生交流，坚决否认神化自己的拍戏没剧本之说，“我是有剧本的，因为我就是剧本。”自从1988年他独立执导第一部电影《旺角卡门》至今，其导演生涯已经走过三十个年头，不过大众对于他的电影仍然存在一些误会，比如没有剧本，已经成为书写王氏传奇的重要一笔。后来的学生们，只看到了不羁放纵天马行空，不免也希望有神灵降临点石成金的那一刻。对此，王家卫断然喝止。

记得有年采访《一代宗师》编剧徐浩峰，他就说过：王家卫当然有剧本，而且是海量的，字斟句酌。还说，王家卫的的剧作与影像高度结合，但凡影像能表达的，就不拿情节去啰嗦观众。这次王家卫自己澄清为什么不爱写剧本：写剧本得把画面变成文字，而他对文字又有一定的要求，这需要付出双倍时间，累！

谁说剧本一定得是白纸黑字呢。最好的办法，就是让自己成为一本“行走的剧本”。“我就是剧本”与“没有剧本”之间，外人看来似乎没多少差别，其实形同天壤。以讹传讹只会带偏了后来者，因此大师们现身说法以正视听，当然也是提醒后来者：切莫被传奇蒙蔽了双眼，天才们所花的功夫，你未必看得见。

媒体人 长风新