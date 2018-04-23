新空间　新品牌　新体验　新服务-申城书香向纵深蔓延

编者按

阅读，是一座城市的文化象征，更是一座城市的文化名片。上海，正在全力打造具有上海人文精神、富有新时代特征的新型城市文化空间，打响上海文化品牌。在世界读书日和上海读书节之际，我们推出系列报道《城市书房》，聚焦上海的阅读文化，感受上海的城市精神。



晨报记者 徐颖

今天是世界读书日，上海处处弥漫着书香，社会各界围绕读书日策划推出了以“培养全民阅读兴趣 营造全民阅读氛围”为主线的多项读书文化活动，把上海变成了一座热气腾腾的巨大书房。

让人欣喜的是，今年的世界读书日活动，无论是数量与质量还是形式与内容，都越来越丰富与丰盛，并向着纵深发展。阅读新空间、新地标、新品牌、新体验不断涌现，而这些，也构成了上海的书香新格局。

构建新品牌

“上海·故事”读书会和学习读书会等涌现

“阅读+”正成为实体书店和公共文化空间的新的文化发展路径。继思南读书会、全国新书发布厅、知本读书会、望道讲读会、博雅讲坛等品牌读书会之后，今年世界读书日，沪上读书会再添新品牌。

新华传媒再推文化阅读体验新平台。“上海·故事”读书会的第一期活动，昨日在上海书城全新亮相，邀请到上海师范大学历史系副教授蒋杰教授与读者分享《历史长河中的上海（法租界与近代上海）》，吸引了很多对历史有兴趣的市民。

自2016年3月在上海市新闻出版局和上海报业集团的鼎力支持下，新华传媒阅读推广品牌“全国新书发布厅”已成功运营两年，其文化品牌的影响力日益深入人心。在拥有成功打造一个读书活动品牌的经验后，上海新华传媒连锁有限公司率先携手上海社会科学院出版社，共同设立“上海·故事”读书会，为广大市民提供一个全新的文化阅读体验及交流平台。该平台将重点围绕“寻觅·上海”、“品位·人物”、“共享·上海”等三大主题，发布相关书籍，邀请文人、作家、观众每月一期在上海书城或新华书店举办读书会活动，共同探寻历史长河中的上海，畅谈观点，共享有趣故事。

由世纪出版集团联手浦东新区共同创设、集聚国内外优质学术人文资源的两大读书会品牌“学习读书会”、“陆家嘴读书会”，也在读书日之际同步启动，为浦东文化高地建设带来全新的内容支撑和价值托盘。

昨日的“学习读书会”首场活动邀请著名学者、国家高端智库理事会理事张维为教授以其独特的视角解读“中国究竟做对了什么”；著名学者葛剑雄，著名作家叶辛、孙甘露、金宇澄、周嘉宁与金融界阅读推广代表花蕾，以“我的读书年代”为题，在“陆家嘴读书会”分享各自的阅读故事。两场读书会现场人气都十分火爆，不少读者站着听完全程。两个读书会由上海市作家协会、上海广播电视台给予内容指导宣传支持，特邀作家孙甘露担任总策划，一个由相关领域一流学者、专家、作家、艺术家组成的读书会智库专家团队正在陆续扩容。

探索新空间

思南书局等公共阅读文化地标亮相

各种新型阅读空间在沪上相继诞生。继去年新开设20余家实体书店后，今年上海实体书店发展势头依然迅猛，在世界读书日前后，沪上一批实体书店纷纷推出新店。

思南书局、作家书店、志达书店未来店、陆家嘴融书房、浦东图书馆学习书房、张江科学城书房、临港大隐湖畔书局、陇上书店、简屋书店、钟书阁绿地缤纷城店、博库书城漫书咖等十余家实体书店和公共阅读文化空间集中亮相，其中，脱胎于“思南读书会&思南书集”的思南书局，由上海世纪出版集团和上海永业集团联手打造，将成为常态化的城市公共阅读文化地标新空间。

此外，方所、西西弗等品牌书店也将于年内推出新店，西西弗计划再推两家。据悉，今年年内还将建设完成8至9家高校实体书店。

注重新体验

分享书单定制，带孩子地铁寻宝

记者发现，今年读书日的阅读活动，与以往相比，越来越注重读者体验。比如，与读者分享书单定制，带孩子地铁寻宝，甚至在读书会上边聊阅读边品酒，给读者带来更多惊喜。

昨日，人民公园地铁站6号口附近出现了神秘的“熊掌人”，他们戴着卡通熊掌手套，与过路的小朋友对起了神秘暗号。原来，一场由上海少儿读物促进会等主办的“世界读书日：这些年，我们读过的好书——儿童文学地铁寻宝之旅”在此举行，神秘的“熊掌人”是人气童书《小熊包子》系列里的趣味故事元素。“燕子姐姐”陈燕华以及儿童文学作家秦文君和小读者们共同体验了这次奇妙有趣的情境化阅读寻宝之旅。孩子和家长纷纷表示，这种情境体验，给他们带来了不一样的阅读体验。

昨日下午，由华东师范大学出版社与建投书局联合主办的“大学之道系列讲座No.1”在建投书局举办。上海图书馆副馆长、中国文化名人手稿馆馆长周德明，新闻主播何婕以及包玉刚实验学校高中语文学科组长熊德勇围绕《在世界读书日，定制一份自己的书单》主题开讲。主持人何婕带来了她最新出版的读书笔记结集《书单更新》。何婕不仅爱读书，遇到好的，还常常推荐给别人，书单更新对她而言是一件令人愉悦的事。她说，书里的世界与真实的世界这两个世界彼此相通，时而共振、时而相互消解，足以让人偷着开心，仿佛掌握了世上最神奇的秘辛、往来不同空间的魔法钥匙。上海图书馆副馆长周德明也建议读者，经常定制书单，更新书单。

诗人韩博在读书日前夕，带着新作《与酒神同行》《涂鸦与圣像——异托邦城市简史》 亮相上海图书馆举办的读书分享会。韩博是一位孜孜不倦的探索者，他行走在世界各地，用自己的眼光发现世界。如何看待酒神精神和东方文化的关系？酒神精神在西方艺术史上扮演了怎样的角色？韩博在与读者分享行走经历的同时，还与读者共同品赏了以两本书为主题而特别设计和定制的红酒。图书与旅行，图书与美酒，让现场读者深深陶醉了。

创造新服务

“书香上海”阅读以闵行为起点辐射全市

沪上的阅读活动，不仅发生在图书馆、书店等文化场所，也越来越多地进入到社区。

“书香上海”首期阅读服务活动今年在闵行区开展试点推进。在读书日期间，由中共闵行区委宣传部、闵行区文化广播影视管理局、上海世纪出版集团共同主办的“书香上海”之“文进万家 书香闵行”阅读服务活动，在闵行区新虹街镇文体中心启动。为营造整体书香氛围，新虹街道先后创设了“心鸿读书会”、“红色经典诵读会”、“市民诵读节”、“诗歌吟诵会”等特色读书小组，通过定期举办的线上、线下各类多彩的读书活动，丰富了区域社区群众和周边商务区白领的阅读体验。

2018年，“书香上海”之“文进万家 书香闵行”阅读服务活动将获得沪上40余家出版社和上海图书有限公司的支持，在闵行区的镇、街道、工业区等14个单位深入推进、落地生根。“书香上海”阅读服务活动将以闵行为起点，逐步辐射到全市16个区，建设除上海书展主会场、社区图书馆和农家书屋外，覆盖全市、惠及全民的阅读服务活动。

制图/张继